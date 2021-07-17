Gülay İsminin Anlamı Nedir? Gülay Ne Demek? Gülay Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

İçinde ''gül'' kelimesinin geçtiği en popüler isimlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

1- Ayşegül

2- Gülnur

3- Aygül

4- Gülçin

5- Gülnaz

6- Gülfidan

7- Güliz

8- Gülgün

Gülay İsminin Anlamı Nedir? Gülay Ne Demek?

Gülay isminin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Yüzü ay kadar parlak ve güller kadar güzel olan.

İkinci Anlamı: Ay kadar büyük gül bahçesi

Gülay İsminin Özellikleri

1- Gül ve Ay kelimelerinden oluşan Gülay, birleşik bir isimdi.

2- 90'lı yılların ortalarından itibaren popülerlik kazanmıştır.

Gülay İsminin Analizi

1- Hayata hep olumlu tarafından bakmaya gayret eder.

2- Yaşadıklarından ders çıkarır ve aynı hataları tekrarlamaz.

3- Çalışkan ve sabırlıdır.

Gülay Adının Kökeni

Gül kelimesi dilimize Farsçadan geçmiştir. Ay ise 13. yüzyıldan beri kullanılmakta olan öz Türkçe bir kelimedir. Gülay ismi Türkçe ve Farsça iki kelimenin birleşmesiyle oluşmuştur.

Gülay İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Aytaç

2- Aylin

3- Gülten

4- Ayça

5- Gülnaz

Gülay İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Gülay ismi Kur’an'ı Kerim'in hiçbir ayetinde geçmemektedir.