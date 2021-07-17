Gülay İsminin Anlamı Nedir? Gülay Ne Demek? Gülay Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni
Ülkemizde başında ya da sonunda ''gül'' olan onlarca farklı isim kullanılmaktadır. Bu isimlerden biri olan Gülay'ın sözlük anlamı güllerin açtığı aydır. Ülkemizde yaklaşık 20 bin kişi Gülay ismini kullanıyor. Bu kişilerden 9 bini İstanbul'da yaşamaktadır. Gülay ne demek? İşte, merak edilen tüm detaylar.
İçinde ''gül'' kelimesinin geçtiği en popüler isimlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:
1- Ayşegül
2- Gülnur
3- Aygül
4- Gülçin
5- Gülnaz
6- Gülfidan
7- Güliz
8- Gülgün
Gülay İsminin Anlamı Nedir? Gülay Ne Demek?
Gülay isminin iki farklı anlamı vardır:
İlk Anlamı: Yüzü ay kadar parlak ve güller kadar güzel olan.
İkinci Anlamı: Ay kadar büyük gül bahçesi
Gülay İsminin Özellikleri
1- Gül ve Ay kelimelerinden oluşan Gülay, birleşik bir isimdi.
2- 90'lı yılların ortalarından itibaren popülerlik kazanmıştır.
Gülay İsminin Analizi
1- Hayata hep olumlu tarafından bakmaya gayret eder.
2- Yaşadıklarından ders çıkarır ve aynı hataları tekrarlamaz.
3- Çalışkan ve sabırlıdır.
Gülay Adının Kökeni
Gül kelimesi dilimize Farsçadan geçmiştir. Ay ise 13. yüzyıldan beri kullanılmakta olan öz Türkçe bir kelimedir. Gülay ismi Türkçe ve Farsça iki kelimenin birleşmesiyle oluşmuştur.
Gülay İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- Aytaç
2- Aylin
3- Gülten
4- Ayça
5- Gülnaz
Gülay İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Gülay ismi Kur’an'ı Kerim'in hiçbir ayetinde geçmemektedir.