Gül suyu neye iyi gelir? İşte kullanım alanları…

Cildi canlandırır

Her cilt yorulur, kirlenir ve bakım gerektirir. Gül suyu pratik bir cilt canlandırıcıdır. Düzenli kullanım ile cildi ölü deriden ayırır, canlandırır ve pürüzsüz bir hale getirir.

pH dengesini korur

Yoğun hayat temposuna ayak uyduramayan cildimiz bir süre sonra kurur, yorulur ve pH dengesi bozulur. Gül suyu cildin pH dengesini korur, kuruluğun önüne geçer.

Makyaj temizleyicidir

Ekonomik ve doğal bir makyaj çıkarıcısı arıyorsanız gül suyu tam da size göre. Kimyasallarla yapılan makyaj malzemelerini yine kimyasallarla yapılmış bir makyaj temizleme losyonuyla çıkarmak yerine doğal olan gül suyuyla temizlemeniz hem daha ekonomik hem de daha güzel bir cilt yaratacaktır.

Mikrobik cilt problemlerini yok eder

Sivilce, akne ve siyah nokta gibi cilt sorunlarını çözmeye yardımcı olur ve lekelerin giderilmesinde de büyük rol oynar.

Kızarıklığı ve kaşıntıyı önler

Gül suyunun iltihap giderici ve sakinleştirici bir özelliği vardır. Egzama gibi cilt hastalıklarını durdurur. Kızarıklığı, kaşıntıyı önler ve cilde iyi gelir.

Göz torbalarının oluşumunu engeller

Yoğun çalışma temposu, ofis hayatı, sigara kullanımı, klima gibi faktörlerin gözlerde yarattığı yorgunluğu gül suyu ile önleyebilirsiniz. Makyaj pamuklarına damlattığınız gül suyunu gözlerinizi kapatıp, göz kapaklarınıza koyduktan sonra biraz beklemeniz, gözlerinize bakım yapacaktır. Aynı zamanda temizleyip göz torbası oluşumunu da engelleyecektir.