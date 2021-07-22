Gül isminin anlamı nedir? Gül ne demek? Gül adının özellikleri, analizi ve kökeni
Gül kelimesi dilimize Farsçadan geçmiştir. Osmanlıca kaleme alınmış gazel ve kasidelerde gül yerine sad-berg kelimesi kullanılırdı. Sad-berg, yüz yapraklı çiçek manasına gelir. Ülkemizdeki en popüler isimlerden biri olan Gül, birçok farklı ismin içinde de kullanılır. Örnekler: 1- Ayşegül 2- Gülnur 3- Fatmagül 4- Gülay 5- Gülşen 6- Gülse 7- Gülçin. Gül isminin anlamı ve kökeni nedir? Bu isim Kuran'da geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Ülkemizde yaklaşık 40 bin kişi Gül adını taşımaktadır.
Gül İsminin Anlamı Nedir? Gül Ne Demek?
Gül isminin üç farklı anlamı vardır.
İlk Anlamı: Sarmaşık ve baston gibi çeşitleri bulunan bir çiçek.
İkinci Anlamı: Divan edebiyatında sevgilinin simgesi.
Üçüncü Anlamı: Tasavvufta vahdet inancının sembolü.
Gül İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 3
Uğurlu sayısı: 7
Renk sembolü: Kırmızı
Gül İsminin Analizi
Harf analizine göre Gül isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Yardımseverdir.
2- İyi niyeti sürekli suistimal edilse bile insanlara hep hoşgörüyle yaklaşır.
3- Temiz ve tertiplidir.
4- Yeni şeyler öğrenmeye açıktır.
Gül Adının Kökeni
12. yüzyıldan beri kullanılmakta olan gül ismi, Farsça kökenlidir.
Gül İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- Ayşe
2- Menekşe
3- Açelya
4- Bahar
5- Nur
6- Lale
7- Sümbül
8- Banu
9- Nihal
10- Deniz
Gül İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Gül ismi Kur’an-ı Kerim'de geçmemektedir.