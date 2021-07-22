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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 22.07.2021 - 02:44 | Son Güncelleme:

Gül isminin anlamı nedir? Gül ne demek? Gül adının özellikleri, analizi ve kökeni

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Gül isminin anlamı nedir? Gül ne demek? Gül adının özellikleri, analizi ve kökeni

Gül kelimesi dilimize Farsçadan geçmiştir. Osmanlıca kaleme alınmış gazel ve kasidelerde gül yerine sad-berg kelimesi kullanılırdı. Sad-berg, yüz yapraklı çiçek manasına gelir. Ülkemizdeki en popüler isimlerden biri olan Gül, birçok farklı ismin içinde de kullanılır. Örnekler: 1- Ayşegül 2- Gülnur 3- Fatmagül 4- Gülay 5- Gülşen 6- Gülse 7- Gülçin. Gül isminin anlamı ve kökeni nedir? Bu isim Kuran'da geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Ülkemizde yaklaşık 40 bin kişi Gül adını taşımaktadır.

 Gül İsminin Anlamı Nedir? Gül Ne Demek?

 Gül isminin üç farklı anlamı vardır.

 İlk Anlamı: Sarmaşık ve baston gibi çeşitleri bulunan bir çiçek.

 İkinci Anlamı: Divan edebiyatında sevgilinin simgesi.

 Üçüncü Anlamı: Tasavvufta vahdet inancının sembolü.

 Gül İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 3

 Uğurlu sayısı: 7

 Renk sembolü: Kırmızı

 Gül İsminin Analizi

 Harf analizine göre Gül isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Yardımseverdir.

 2- İyi niyeti sürekli suistimal edilse bile insanlara hep hoşgörüyle yaklaşır.

 3- Temiz ve tertiplidir.

 4- Yeni şeyler öğrenmeye açıktır.

 Gül Adının Kökeni

12. yüzyıldan beri kullanılmakta olan gül ismi, Farsça kökenlidir.

 Gül İsminin Yanına Yakışan İsimler

 1- Ayşe

 2- Menekşe

 3- Açelya

 4- Bahar

 5- Nur

 6- Lale

 7- Sümbül

 8- Banu

 9- Nihal

 10- Deniz

 Gül İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Gül ismi Kur’an-ı Kerim'de geçmemektedir.

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