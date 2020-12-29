Guatr'da erken tanı büyük önem taşıyor

Tiroid bezi, vücudun enerji seviyesinin kontrolünü sağlıyor

Guatr, tiroid bezinin büyüdüğü bir durumdur. Tiroid bezi; boyunda, adem elmasının altında bulunan küçük, kelebek şeklinde bir bezdir. Bezin büyümesiyle birlikte boynun bir veya iki tarafının şiştiği görülür. Bu şişlikler genellikle simetrik veya asimetrik olabilir. Tiroid bezinin işlevi salgıladığı hormon ile vücudun çalışma hızını belirlemesidir. Ürettiği hormon düşünce, vücudun çalışma hızı düşer, fazla hormon salgılarsa vücudun çalışma hızı artar. Tiroid nodülleri genel olarak ilaçla kontrol altına alınır ancak yüzde 3 ila yüzde 5 arası kansere dönüşme riskleri vardır. Bu sebeple doktor kontrolü hayati önem taşır.

Hastalığı tetikleyen birçok etken var

Hipertiroidi, tiroit bezlerine karşı oluşan antikorlar, tiroit bezini aşırı hormon üretilmesi için uyarır. Bu durum ise tiroit bezinin büyümesine sebep olabilir.

İyot eksikliğinde ve hamilelikte vücudun artan hormon ihtiyacı sonucunda ortaya çıkabilir.

Tiroid bezinde bulunan iltihaplar tiroit bezinin şişmesine sebep olabilir.

Nodül sebebiyle tiroid bezi büyüyebilir.

Tiroid kanseri de tiroid bezinin büyümesine sebep olabilir.

Kimler risk gruplarında yer alıyor?

50 yaşın üstünde olanlar,

Ailesinde tiroit hastası olanlar,

Sigara içenler,

Yüksek kolesterolü olanlar,

Şeker hastaları,

Kansızlığı olanlar.

Tiroid bezi çok çalıştığında;

Kişi, iştahı artmasına rağmen kilo kaybı yaşar.

Sık sık idrara çıkma isteği duyar.

Seyrek adet görmeye başlar.

Nabız yükselir, gözlerde büyüme görülür.

Tiroid bezi az çalıştığında;

Kişi düzensiz ve aşırı adet görmeye başlar.

Ses kısılmaları meydana gelir.

Kabızlık ve kilo alma görülür.

Soğuğa karşı direnci zayıflar.

Erken tanı çok önemli…

Guatrın tanısı ve tedavisi, büyümeye neden olan hastalıklara göre değişiklik gösterir. Neden olan hastalık belirlendikten sonra tedavi için doktor ve hastanın belirleyeceği bir yöntem seçilir. Bu yöntemler; ilaç tedavisi, cerrahi müdahale ve radyoaktif iyot tedavisidir.

Hormon yetersizliği olan guatr hastalarına bu hormon ilaç şeklinde verilir. Hormon fazlalığı olan hastalara hormon yapımını engelleyecek ilaçlar verilir. Hormon seviyesi normale gelince ameliyat veya radyoaktif iyot ile tedavi yapılır. Hormon dengesizliğinin olmadığı ama tiroit bezinde nodüllerin olduğu durumlarda ise cerrahi müdahale uygulanır.

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