GSB nedir, ne yapar? İşte, GSB açılımı ve anlamı

GSB, belirli evraklarda ve mecralarda bakanlığı vurgulamak amacıyla kullanılıyor. 2011 yılında kurulan GSB, daha öncesinde misyonunu Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı olarak sürdürmekteydi. Peki, GSB nedir ve GSB'nin açılımı ne demek? İşte, GSB hakkında detaylı bilgiler

GSB NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak çalışan, gençlik ve spor işlerinden sorumlu olan bakanlıktır.

GSB kelimesinin açılımı olan Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2011 yılında kuruldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tarihsel gelişimi şu şekilde;

29 Haziran 1938 tarihinde kabul edilen 3530 sayılı kanunla Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kuruldu. 1969 Türkiye genel seçimlerinin ardından ilk kez Spor Bakanlığı adıyla kurulan bakanlığın başına 3 Kasım 1969 tarihinde İsmet Sezgin atandı. 1972 yılında adı Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak değiştirildi. 1983 Türkiye genel seçimlerinin ardından ise Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı adını aldı. 1 Nisan 1989'dan itibaren Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü olarak faaliyetlerine devam etti.

GSB NE YAPAR?

Gençlik ve Spor Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır: