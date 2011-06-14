Gripster ile Eliniz Rahat

Gripster yazı gereçleri serisi her yaş grubunun ergonomik ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı. Gripster kalemler ile yazı yazmak artık daha kolay ve rahat.

Gripster yazı gereçleri özellikle yorulmadan yazma ihtiyacını karşılarken, ergonomik şekilli kavrama alanları hem gençler hem de yaşlılar için kolay bir yazım sunuyor.

Tükenmez kalem ve mekanik kurşun kalem çeşitlerinin bulunduğu Gripster kalemler öğrenciler, eğitim görenler ve ofis çalışanları için yazı yazmayı daha zevkli hale getiriyor. Kalemler uygun kavrama alanları ile hem sağ elini kullanan hem de sol elini kullananlar için ideal bir yazım aracı olma özelliği taşıyor.

Eksiksiz bir ergonomik ürün serisinin başlangıcına işaret eden Gripsterler, uzun yazma döngüleri için tasarlandıkları için, ellerde ve parmaklarda uzun süre yazmadan kaynaklanan krampları da önlüyor. Pelikan’ın ergonomik yazma alanında geliştirdiği bu kalemler farklı renk seçenekleri ile de her yaş grubunun zevkine hitap ediyor.