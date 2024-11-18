Grip ve Covid’i geride bıraktı, vaka sayısı artıyor! Kolayca mutasyona uğruyor | ‘Mide-bağırsak sistemini etkiliyor, ölümcül olabiliyor’

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Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte, hava sıcaklıklarının düşmesi ve kapalı alanlarda geçirilen zamanın artması, çeşitli virüslerin yayılma riskini de beraberinde getiriyor.



Özellikle norovirüs gibi bulaşıcı hastalıklar, soğuk havalarla birlikte daha sık görülmeye başlıyor. Her yıl tahmini 3,7 milyon kişi norovirüse yakalanırken, dünya genelinde bu virüs nedeniyle 200 bine yakın ölüm gerçekleşiyor.



Son günlerde yayımlanan yeni veriler ise İngiltere başta olmak üzere Avrupa’nın genelinde vaka sayılarının iki haftada neredeyse beşte bir oranında arttığını gösteriyor. Bu durum, İngiltere ve Galler'deki Covid öncesi seviyelerin iki katından fazla bir artışı işaret ediyor.



Imperial College London'da moleküler viroloji alanında öğretim görevlisi olan Lucy Thorne, "Norovirüs, grip ve Covid gibi diğer virüslere benzer şekilde kolayca mutasyona uğrayabiliyor. Bu iki virüse oranla norovirüs, şu sıralar gücünü de artırdı ve vaka sayısı gün geçtikçe artıyor" ifadelerini kullandı.



Benzer bir durum son bir-iki haftadır ülkemizde de yaşanıyor.







‘ÜLKEMİZDE KIŞ AYLARI YAKLAŞIRKEN NOROVİRÜS VAKALARININ ARTTIĞINI GÖZLEMLİYORUZ’



Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, “Ülkemizde kış ayları yaklaşırken norovirüs vakalarının arttığını gözlemliyoruz. Norovirüs bulaşıcılığı yüksek olduğu için vaka sayılarında artış eğilimi görülüyor. Aralık-Şubat ayları arasında özellikle kapalı alanlarda virüsün daha çok yayılmasını bekliyoruz dolayısıyla hijyen önlemleri almak büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.



‘OLDUKÇA BULAŞICI VE MİDE-BAĞIRSAK SİSTEMİNİ ETKİLİYOR’

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Norovirüsün kış döneminde sıklıkla görülen grip veya soğuk algınlığı virüslerinden çok farklı olduğunu söyleyen Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, “Norovirüs güçlü bir virüs olarak kabul edilir çünkü oldukça bulaşıcı ve mide-bağırsak sistemini etkiler. İnsanların birbirleriyle temas etmesi, enfekte yüzeylere dokunulması veya virüs bulaşmış yiyecek ve içeceklerin tüketilmesiyle kolayca yayılır. Ayrıca virüs, vücut dışında yüzeylerde günlerce canlı kalabildiği için de hızla yayılabiliyor” dedi.



BU BELİRTİLERE DİKKAT!

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Hastalığın belirtileriyle ilgili de konuşan Doç. Dr. Diktaş, “Grip gibi üst solunum yolu semptomlarından en ayırt edici belirtileri; ani başlayan şiddetli mide bulantısı, kusma ve ishaldir. Karın ağrısı, halsizlik ve bazen hafif ateş de eşlik edebilir” ifadelerini kullandı.





‘ÇOCUKLAR, YAŞLILAR VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ZAYIF OLAN KİŞİLERDE HASTALIK AĞIR SEYREDİYOR’

Virüsün en çok hangi yaş grubunu etkilediğine de değinen Doç. Dr. Diktaş, “Her yaş grubunu etkileyebilse de özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde hastalık daha ağır seyrediyor. Örneğin yaşlı bireylerde dehidrasyon riski daha yüksek. Bu nedenle daha dikkatli olunmalı” şeklinde konuştu.

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NOROVİRÜS GEÇİRENLERİN KAÇINMASI GEREKEN YİYECEKLER NELER?



“Norovirüs sırasında yağlı, ağır yiyeceklerden ve süt ürünlerinden kaçınılması önerilir” diyen Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, “Sindirimi kolay olan çorbalar, haşlanmış patates gibi yiyecekler daha iyi tolere edilecektir. Ayrıca, su ve elektrolit dengesini korumak için sıvı alımı da artırılmalı” dedi.







NOROVİRÜS NASIL TEDAVİ EDİLİYOR?

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Bu süreçte el hijyenine önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Diktaş, "Ellerin sık sık yıkanması, enfekte kişilerle temasın sınırlandırılması ve gıda hijyenine dikkat edilmesi koruyucu olacaktır. Ayrıca, kontamine olma ihtimali olan yüzeylerin düzenli olarak dezenfekte edilmesi de çok önemli" dedi.

Norovirüsün spesifik bir tedavisi olmadığının da altını çizen Doç. Dr. Diktaş,uyarısında bulundu.

Fotoğraflar: Alamy