Grip vakaları şaşırtıyor! Şimdi de çok farklı bir semptomu yaşayanların sayısı artmaya başladı... Neden bir türlü geçmek bilmiyor?

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Grip 39 derece ateş, şiddetli kas-eklem ağrıları, halsizlik, bitkinlik, titreme, baş ağrısı ve kuru öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkan bir mevsim hastalığı. Bu yıl da kış aylarının etkisini göstermesiyle hastanelerin acil servislerinde yoğunluğa neden oldu.



Ancak normalde yaklaşık 8-10 hafta kadar etkili olan grip, bu yıl daha uzun sürüyor ve bir türlü geçmek bilmiyor. Genelde basit bir soğuk algınlığı gibi başlıyor, burun ve geniz akıntısı, boğazda yanma ile devam ediyor. Fakat son birkaç haftadır çok farklı semptomlarla kendini göstermeye başladı.



‘POLİKLİNİKLERDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR’

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mustafa Bilazer, “Grip her yıl Aralık’ta bazen de Şubat ayında yoğunluk yapıyor. Bu yıl da bir önceki yıllarla aynı olacak şekilde ‘Influenza A’ salgını çok görülüyor. Influenza A, grip hastalığına neden olan bir virüs türü. Genellikle en yaygın ve en ciddi grip enfeksiyonlarına yol açar. İnsanları enfekte etmenin yanı sıra bazı hayvan türlerinde de bulunabilir” dedi ve ekledi:

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“Özellikle sosyal ortamlarda olduğumuzda ve kendimizi korumadığımızda, influenzadan korunmak mümkün görünmüyor. Polikliniklerde geçen yıla oranla ekstra bir artış olmasa da ciddi bir yoğunluk olduğunu söyleyebilirim.”





BU YIL ÖKSÜRÜK UZUN SÜRE GEÇMİYOR

Bu yıl öksürüğün çok uzun sürdüğünün altını çizen Op. Dr. Mustafa Bilazer, “Bu nedenle başlar başlamaz muayene olunması ve tedaviye erken başlanması gerekiyor. Geç gelen hastalarda komplikasyonlar gelişebiliyor; öksürük geçmiyor, sinüzit, orta kulak enfeksiyonu ve zatürre gibi sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Uzun sürmenin sebebi de tedaviye geç başlanması ve bazı hastaların sigara içmesi olabilir” dedi.



İŞİTME KAYBI YAŞAYAN HASTALAR ARTMAYA BAŞLADI

Son bir aydır orta kulak enfeksiyonunun görüldüğüne de dikkat çeken Op. Dr. Mustafa Bilazer, “Bu durum çocuklarda çok sık ortaya çıkarken, yetişkinlerde de görülüyor. Bu hastalarda hızlı bir şekilde tedaviye başlamak önemli. Bazı hastalarda iç kulak enfeksiyonu da görülebiliyor. Yaklaşık yüzde 50 civarında işitme kaybı da oluşabiliyor. Bu durumu sık görmeye başladık. Böyle bir durumda ise öncelikle orta kulağa yönelik tedavi uygulanır, ardından oluşan hasar için çeşitli tedavi yöntemleri devreye sokulur” dedi.





‘BU YIL BİR VAKADA YÜZ FELCİ GÖRDÜK’

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“Bu yıl bir vakada yüz siniri felci de gördük” diyen Op. Dr. Mustafa Bilazer, “Influenza veya diğer enfeksiyonlarda, yüz sinirinin kulaktan geçtiği bölgede ödem oluşabiliyor ve bu da yüz siniri felcine yol açabiliyor. Yüz siniri felci, enfeksiyonların komplikasyonlarından biri. Her türlü soğuk algınlığı ve gripte bazı komplikasyonlar görülebilir. Bazı mikroplar sinirleri etkileyerek onlara saldırır. Bu tür komplikasyonlarda yüz felcini sık görmesek de zaman zaman karşılaşabiliyoruz” şeklinde konuştu.





NASIL ÖNLEMLER ALMAK GEREKİYOR?

NİSAN AYINA KADAR BU DURUM DEVAM EDECEK

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“Maske kullanmak ve hasta insanlardan uzak durmak, en önemli korunma yöntemleri” diyen Op. Dr. Mustafa Bilazer,dedi.Influenza yoğunluğunun havalar ısınana dek devam edeceğinin altını çizen Op. Dr. Bilazer,“Nisan ayından sonra görülme ihtimali iyice azalacak” ifadelerini kullandı.