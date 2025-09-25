Grip teşhisinden birkaç saat sonra felç geçirdi! Annesinin Google’da yaptığı arama hayatını kurtardı

Haberin Devamı

'ONU KAYBEDECEĞİMİ SANDIM'

Basit bir hastalık olarak başlayan bu korkunç olay Teksas’ta yaşandı. Anne Casey Daniel, KCBD ile yaptığı röportajda oğlu Witten Daniel hakkında “O gün onu kaybedeceğimi sandım” dedi.

6 yaşındaki Witten, baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığında, doktorlar ona grip teşhisi koydu ancak birkaç saat sonra felç geçirdi.

Çaresiz, korkmuş ve başka seçeneği kalmayan anne, gece yarısı Google'a oğlunun durumunu yazdı ve bulduğu şey Witten'ın hayatını kurtardı.

KONUŞAMIYOR, YÜRÜYEMİYOR, KENDİ KENDİNE NEFES ALAMIYORDU

Doktorlar ilk başta grip çocuğun olduğunu düşündüler ancak hastaneye geldikten 24 saat geçmeden, yürüyemiyor, konuşamıyor ve kendi başına nefes bile alamıyordu. Sonra da bilincini kaybetti.

Doktorlar, Witten'ın nefes almasını sağlamak için acil entübasyon yaptılar ve onun şaşırtıcı semptomlarının nedenini bulmak için çaresizce testler yaptılar.

Anne Casey, verdiği röportajda “Çocuğunuzu böyle bir durumda görmenin ne kadar korkunç bir şey olduğunu kelimelerle anlatmak imkânsız” dedi.

GEÇİRDİĞİ FELÇ VE NÖBETLER KÜÇÜK VÜCUDUNU MAHVETTİ

Durumu hızla kötüleşti. Hastane yatağında yatarken geçirdiği nöbetler ve felçler küçük vücudunu mahvetti. Doktorlar, hayatta kalırsa muhtemelen bir daha yürüyemeyeceğini ve ömür boyu solunum cihazına bağlı olacağını, beslenme tüpüne ihtiyaç duyacağını söylediler.

Casey şok olmuştu. Witten, sadece iki hafta önce sağlıklı bir çocuktu, küçükler ligi takımının en değerli oyuncusu seçilmişti.





İNTERNETİ DİDİK DİDİK ETTİ

Casey, Google'da arama yaparak, oğlunun hastalığı konusunda uzmanlaşmış UTHealth Houston'da beyin cerrahı olan Dr. Jacques Morcos'un bir makalesini bulana kadar internette bu konuda didik didik araştırma yaptı.

Çaresizce Dr. Jacques Morcos'a yardım için yalvaran bir e-posta gönderdi. Kısa süre sonra, Witten'ın acilen muayenehanesine getirilmesini isteyen bir cevap geldi.

Witten grip değildi. Doktorlar beyin sapında nadir görülen ve potansiyel olarak ölümcül olan bir kan damarı kümesi buldular. Witten'ın hayatını tehdit eden hastalığın kavernöz malformasyonu olduğunu doğruladı.





ACİL AMELİYATA ALINDI, HIZLA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Yeni hastaneye vardıklarında Witten acil ameliyata alındı. Morcos ve pediatrik beyin cerrahı Manish Shah, dört saat süren bir ameliyatla riskli bir prosedürü gerçekleştirdiler.

Neyse ki ameliyat başarılı geçti. Birkaç saat içinde Witten uyanmış, kendi başına nefes alıp konuşmaya başlamıştı.

Altı hafta sonra, 7. doğum gününü kutlamak için evine döndü ve kutlayacak çok şeyi vardı.

Witten, KCBD'ye “Arkadaşlarımı tekrar görebilmemi sağlayan Dr. Morcos ve Dr. Shah'a teşekkür etmek istiyorum” dedi ve iyileşmesini “harika” olarak nitelendirdi.

Bu sonbahar, Witten ikinci sınıfa başladı ve şimdiden beyzbol sahasına geri dönmesi için doktorlardan izin istedi.

500 KİŞİDEN 1'İNDE VAR Kavernöz Malformasyonu Tedavi Birliği'ne göre, yaklaşık 500 kişiden 1'inde beyin veya omurgada bu tehlikeli kümelerden en az biri olduğu düşünülmektedir. Kavernöz malformasyon, küçük ve anormal damarların bir araya gelerek kanla dolu bir yumak oluşturmasıdır. Bu durum omurilikte de görülebilir ve boyutları birkaç milimetreden birkaç santimetreye kadar değişebilir. Kavernöz malformasyonlara "kavernoma" da denir.





%20'Sİ GENETİK KAYNAKLI

Semptomlar genellikle 20 ila 40 yaşları arasında ortaya çıktığında, en yaygın belirti nöbetlerdir, bunu kanama ve bulanık görme, baş ağrısı, halsizlik ve konuşma sorunları gibi nörolojik sorunlar izler.

Çoğu vakada net bir neden yoktur, ancak %20'si genetiktir. Bu hastalar genellikle yaşamları boyunca birden fazla malformasyon geliştirir.