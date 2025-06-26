Grip gibi başlıyor, saatler içinde öldürüyor! Üç çocuk hayatını kaybetti, ABD’deki vaka ise şaşırttı… Bu belirtilere dikkat!

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ABD’nin Güney Carolina eyaletinde 14 yaşındaki William Hand, menenjitin hızla yayılan ve kana karışarak sepsise yol açabilen bir türüne yakalanmasının ardından sadece birkaç gün içinde yaşamını yitirdi. Sporcu ve sağlıklı bir genç olan William’ın ölümü, menenjitin ne kadar sinsi ve ölümcül olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.



Olay, bu ayın başlarında yaşandı. Sabah saatlerinde kendini iyi hissetmeyen William, gün içinde hızla kötüleşti. Saatler içinde vücudu bakteriyel enfeksiyonla mücadele edemez hale geldi. Enfeksiyonun hızla kana karışmasıyla gelişen sepsis nedeniyle tüm sistemleri çöken genç, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.



Acılı baba William Hand, oğlunun spor kıyafetleri içindeki bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak duygusal bir mesaj yazdı: “Will’i her zaman böyle hatırlayacağım. Uzun saçları, kocaman gülümsemesi ve spor kıyafetleriyle… Tekrar görüşeceğiz oğlum.”



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14 yaşında William Hand, hızla yayılan ve nadir görülen bir kan enfeksiyonu olan menenjite yakalandıktan birkaç gün sonra hayatını kaybetti.



ÜLKEMİZDE DE NİSAN VE MAYIS AYINDA ÜÇ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTi

Ülkemizde ise nisan ayında Kocaeli’nde okulda rahatsızlanan ikinci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki İrem Aslan, kaldırıldığı hastanede menenjitten hayatını kaybetmişti. Gözyaşları içinde toprağa verilen küçük kızın sınıfındaki 28 öğrenciye ise koruyucu tedavi uygulanmıştı.

Baba Furkan Aslan, süreç ile ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, “Menenjit teşhisi koydular. Hızlı bir şekilde nüksetti. Yoğun bakım ünitesine aldılar. En son durumunun stabil olduğunu söylediler ve Kocaeli Şehir Hastanesi’ne naklettiler. 4-5 saat kaldık ve kötü haberini aldık. Evde çok ufak belirtileri vardı; diz ağrısıyla başladı. İki gün boyunca diz ağrısı olduğunu söyledi. Üçüncü gün kusma ve ayak ağrısında artma oldu; vücudunun da bir-iki yerinde sivilce şeklinde lekelenmeler vardı. Sağlık ocağında zorunlu olarak yapılan bütün aşıları yaptırmıştım ama ekstra bir aşısı yoktu” ifadelerini kullanmıştı.





8 yaşındaki İrem Aslan, kaldırıldığı hastanede menenjitten hayatını kaybetti.

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Bu acı olaydan sonra yine Kocaeli’nde mayıs ayında 4 aylık Güven Tan adlı bir bebek de menenjit sebebiyle yaşamını yitirmişti. İstanbul’da da bir çocuk hayatını kaybetmişti.

GRİP GİBİ BAŞLAYABİLİR, SAATLER İÇİNDE ÖLDÜREBİLİR



Uzmanlara göre menenjit, özellikle başlangıç evresinde griple ya da mide virüsüyle kolayca karıştırılabiliyor. Bu da teşhisin gecikmesine neden olabiliyor. Ancak bu hastalık, saatler içinde ölümcül seyredebilecek kadar hızlı ilerleyebiliyor.



Çocuk Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Canan Kocaman, “Maalesef menenjit sıradan bir grip ya da nezle veya gaz sancısı gibi basit bir enfeksiyon ile karıştırılabilir. Özellikle bebeklerde bıngıldakta şişlik, çığlık atar tarzda sürekli ve farklı ağlama şekli gibi özelliklerle kendini gösterebilir” dedi.





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“Aileler açısından şiddetli baş ağrısı (normal ağrıdan farklı şiddetli) ve kusma (bazen fışkırır tarzda), huzursuzluk, boyun ağrısı (ense sertliği) uyarıcı olabilir” diyen Doç. Dr. Canan Kocaman,uyarısında bulundu.

Medyaya yansıyan vakaların ağır meningokoksemi (genellikle menenjit ile birlikte ya da tek başına ortaya çıkan enfeksiyon) geçiren hastalar olduğunun altını çizen Doç. Dr Canan Kocaman, “Şu ülkemiz genelinde meningokok salgını söz konusu değil, bildirilen vaka artışı mevsimsel ya da rastlantısal dalgalanma sınırları içinde. Ancak farklı illerden toplamda 20–25 kadar meningokok vakası bildirildi” ifadelerini kullandı.

BAKTERİYEL MENENJİT ÇOK TEHLİKELİ!

“Menenjit, beyin ve omurilik zarlarının iltihaplanmasıdır ve çeşitli türleri bulunuyor. En önemlileri ise bakteriyel menenjit ile viral menenjit” diyen Doç. Dr. Canan Kocaman, şu bilgilerin altını çizdi:

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“Bakteriyel menenjit, genellikle daha ağır ve belirgin belirtilerle seyreder. Yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, boyun sertliği ve ağrısı, bulantı ile kusma gibi şikayetler öne çıkar. Klinik tablo oldukça yoğundur ve hızla kötüleşebilir. Viral menenjitte ise belirtiler benzer olmakla birlikte, genellikle daha hafif seyreder. Kesin tanı koymak için beyin-omurilik sıvısı alınarak biyokimyasal analizler, kültür ve PCR testleri yapılır. Viral etkenler kendi kendini sınırlar ve sadece destek tedavi yeterli olabilirken, bakteriyel etkenlerde antibiyotik kullanımı esastır.”

SEPSİS MENENJİTLE BİRLİKTE NASIL GELİŞİYOR?



“Bu hayatı tehdit eden ağır bir tablodur” diyen Doç. Dr Canan Kocaman, “Bakterilerin kan dolaşımına girmesi durumuna denir. Bu enfeksiyon, vücuda hızla yayılır ve çoklu organ yetmezliğine yol açabilir. Hastaların geç başvurması, bağışıklık sisteminin zayıf olması ve özellikle süt çocukluğu dönemi, bu ciddi tablo için risk faktörleridir” ifadelerini kullandı.





‘ÖPÜŞME GİBİ YAKIN TEMASLAR, ENFEKSİYONUN BULAŞMASINI KOLAYLAŞTIRABİLİYOR’

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Menenjit vakaları en çok 15-19 yaş aralığındaki gençlerde ve 45-65 yaş grubundaki yetişkinlerde görülüyor. Bunu nasıl yorumlamak gerekiyor?



“Ergenlik döneminde riskli temaslar, özellikle öpüşme gibi yakın temaslar, enfeksiyonun bulaşmasını kolaylaştırabilir” diyen Doç. Dr Canan Kocaman, “Bu nedenle, bu yaş grubuna yönelik aşı kampanyaları öneriliyor. Örneğin, İngiltere’de bazı üniversiteler, öğrencilerin üniversiteye girişte meningokok aşısı yaptırmalarını zorunlu kılıyor. Öte yandan, 45 yaş üstü yetişkinlerde ise mevcut kronik hastalıklar enfeksiyona yatkınlığı artırmakta ve hastalığın daha ağır seyretmesine neden olabiliyor” şeklinde konuştu.

‘PANDEMİSİ SONRASI ARTAN AŞI KARŞITLIĞI VAKA SAYISINDA ETKİLİ OLDU’



Pnömokok ve Hib (Haemophilus influenzae tip b) aşılarının 2006-2008 yıllarından bu yana ülkemizin rutin aşı takviminde yer aldığının altını çizen Doç. Dr Canan Kocaman, “Bu aşıların uygulanmaya başlamasıyla birlikte, söz konusu bakterilere bağlı menenjit vakalarında belirgin bir azalma görüldü .Ancak meningokok aşıları hâlen ulusal aşı takvimine dâhil değil ve sadece ücretli olarak temin edilebiliyor" dedi.





Fotoğraflar: iStock

Öte yandan, COVID-19 pandemisi sonrası artan aşı karşıtlığının sadece meningokok değil, viral, Hib ve pnömokok menenjit vakalarında da artışa neden olduğunu vurgulayan Doç. Dr Kocaman,ifadelerini kullandı.