Grip aşısı ne zaman yapılır, koronavirüsten korur mu?

Uzmanlar sonbaharın başlaması, havaların her geçen gün soğumasıyla birlikte grip vakalarında artış beklerken bu yıl dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisiyle birlikte grip aşısının daha farklı bir boyut kazandığına dikkat çekiyor. Uzmanlar ayrıca, yaşanan pandemi şartları nedeniyle bu yıl mutlaka grip aşısı olunması gerektiğini belirtiyor. Öğr. Üy. Dr. Genada Sinani de grip aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



"Grip aşısı olmak, covıd-19’a karşı koruma sağlamaz"



Öğr. Üy. Dr. Genada Sinani, grip aşısının tüm dünyada her yıl rutin olarak yapıldığını ve aşının genel olarak 6 aydan büyük herkese yapılmasının önerildiğini belirtti. Özellikle yaşlıların, küçük çocukların, hamile kadınların ve altta yatan sağlık sorunları bulunan kişilerin aşılanması gerektiğine dikkat çeken Dr.Sinani, Bu sene COVID-19 pandemisi nedeniyle grip aşısına olan talep arttı. Yanlış algı oluşmasın; grip (influenza) ve COVID-19 hastalıklarına neden olan virüsler farklıdır. Grip aşısı olmak, COVID-19’a karşı koruma sağlamaz. Ancak grip aşısı, kişilerin gribe yakalanma riskini, komplikasyonlar nedeniyle hastaneye yatışlarını ve koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuran grip hastalarının sayısını azaltarak COVID-19 hastalığı ile daha rahat başa çıkılmasına olanak sağlayacaktır ifadelerini kullandı.



Yapılan çalışmaların grip aşısı olanların gribe yakalansa dahi hastalığı daha hafif geçirdiğini söyleyen Dr.Genada Sinani, grip ve COVID-19 enfeksiyonlarının belirtilerinin birbirine çok benzediğini ancak her ateş ve öksürük vakasının COVID-19 enfeksiyonu olmayacağını vurgulayarak, “Grip aşılamasının yapılmasıyla gribe bağlı olası belirti ve komplikasyonlar ile başvuran kişi sayısını azaltarak hastanelerde oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi hedefleniyor” diye konuştu.



Ne zaman aşı olunmalı?



Grip mevsimi başlamadan önce aşının yapılmasının önerildiğini söyleyen Dr.Genada Sinani, “Aşının oluşturduğu bağışıklık zamanla azalır. Bu yüzden, grip mevsimi boyunca gripten korunmak için özellikle yaşlılar çok erken aşı olmamalıdır. İdeal olarak, grip aşısı Ekim-Kasım aylarında yaptırılmalıdır. Grip virüsleri dolaşımda olduğu sürece grip aşısı olunabilir. Aşı olduktan sonra bağışıklığın oluşması için yaklaşık iki hafta gereklidir. Bu sürede virüs ile karşılaşılırsa aşı hastalıktan korumaz” şeklinde konuştu.



Aşı ne kadar süre korur?



Grip aşısının, en az grip mevsimi boyunca etkili olmasının beklendiğini belirten Dr. Sinani, “Vücudumuzun gribe karşı oluşturduğu bağışıklık zamanla azalır. Bu yüzden, çok erken grip aşısı olunmamalıdır. Grip mevsimi boyunca korunmak için gribin sık görülmeye başladığı dönemden hemen önce grip aşısı olunması tavsiye edilir. Grip virüslerine karşı en iyi şekilde korunmak için her yıl mevsimsel grip aşısının yaptırılması önerilmektedir” dedi.



Bazı durumlar dışında, 6 aydan büyük herkesin gribe karşı, yaşı ve sağlık durumuna uygun bir aşı ile aşılanabileceğini söyleyen Dr.Genada Sinani, şu bilgileri paylaştı: Hamileler, 6-59 ay arası çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar, bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler, sağlık çalışanları risk grubundadır ve öncelikli olarak aşılanmalıdır. 6 aydan küçük çocuklar ve grip aşısına veya aşının içindeki herhangi bir maddeye karşı ciddi alerjisi olan kişilerse grip aşısı olmamalılar.



Dr.Genada Sinani, yumurta alerjisi olanlar, Guillian-Barre Sendromu (GBS) geçirenler veya hafif bir rahatsızlığı olan kişilerin grip aşısı olmadan önce mutlaka bir uzman hekim ile görüşmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.