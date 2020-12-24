Gribe karşı birebir! Zencefil çayı, pek çok derde deva...

Potasyum içeriği yüksek olan zencefilin, sinir sisteminin düzenli çalışmasında da etkin olmakla birlikte kalp kasının düzenli çalışmasında da etkili olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, "Zencefilin ve zencefil suyunun herhangi bir zayıflatıcı etkisi olmamakla birlikte iştah açıcıdır. Bu nedenle tüketim sıklığına dikkat edilmelidir. İçerisindeki düşük miktarda da olsa kalsiyum ve fosfor bulunması nedeni ile kemik ve diş sağlığı için önemli bir besin kaynağıdır. Ayrıca soğuk algınlığı gibi bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan zencefil, bağışıklık sisteminizin daha güçlü olmasını sağlayacaktır" dedi.

Zencefil çayının faydaları nelerdir?

Çaylardan kremlere kadar birçok alanda kullanılan zencefilin özellikle gribal enfeksiyonlara karşı çok etkili olduğunu söyleyen Diyetisyen Oya Neva Demirkol, zencefil ve zencefil çayının faydalarını da şöyle sıraladı:

- Yiyeceklerin emilimini kolaylaştırarak sindirim sistemine yardımcı olan bu lezzetli baharat, mide bulantısı gibi problemlere de deva oluyor. Eğer zaman zaman midede oluşan şişkinlikten veya yanmalardan dert yanıyorsanız üzülmeyin. Bir fincan zencefil çayı bütün bu dertlerinize deva olabilir.

- Yüksek antioksidan içeriğe sahip bu harika baharat bağışıklığınızı desteklediği gibi anti-inflamatuar özelliğiyle de vücuttaki iltihabı azaltmak için elinden geleni yapıyor. Zencefilin bu etkisi romatoid artrit hastalığında ağrıların ve iltihabın azaltılmasında da oldukça etkili.

- Doğal bir ağrı kesici olan zencefili kadınlar özel günlerinde yaşadıkları sancıları hafifletmek için rahatlıkla kullanabilirler.

- Baskın tadı ve kokusu sebebiyle kimileri zencefilden çok da hoşlanmıyor. Ancak bu baskın tat ve koku hakkında bilmeniz gerekenler var. Örneğin bu kokunun aromaterapi etkisine sahip olduğundan dolayı yatıştırıcı ve sakinleştirici olarak kullanılabilmesi. Araştırmalar zencefilin bu etkisinin migren ataklarında bile kullanılabileceğini ve migren semptomlarının kontrol altına alınabileceğini gösteriyor.

- Erkeklerde üreme sistemine de etki eden bu muhteşem kaynak sperm kalitesini de arttırarak hamile kalma şansını arttırıyor.

Ölçüyü aşmamak oldukça önemli

Her ne kadar zencefilin ciddi zararları ve yan etkileri olmasa da ölçüyü aşmamak önemli olduğunu ifade eden Demirkol, tüketimiyle ilgili olarak da şu bilgileri verdi: "Hamilelerin bile bulantıları önlemek amacıyla günde 1 fincanı aşmadan tüketebilecekleri bu leziz baharat, 2 yaşından küçük bebeklerde sindirim veya gaz sıkıntılarını çözmek amacıyla dahi olsa kesinlikle kullanılmamalıdır. Ayrıca bulantılara karşı zencefil çayı tüketmek isteyen hamileler, çaylarını farklı baharatlarla karıştırmadan tüketmelidirler. Sağlıklı bireyler günlük 4 gramdan fazla zencefil tüketmemeye ve günde 3-4 bardaktan fazla zencefil çayı tüketmemeye özen göstermelidir."