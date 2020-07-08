Granit tava ve tencere nasıl temizlenmeli?

Lezzetli bir yemek hazırlarken granit tencere veya tavalar en çok tercih edilen eşyalardan biri. Nefis bir sote hazırlarken veya kızartma yaptıktan sonra ise çıkarılması zor lekeler meydana gelebiliyor. Granit tavada meydana gelen bu lekeleri temizlemek için ne yapılmalı?

Granit tava ve tencerelerin temizliği de kolay olduğu için pek çok kişi tarafından tercih ediliyor. Ancak temizlerken aşındırıcı maddeler kullanmama dikkat edin.

Tavanızda zorlu lekeler oluştuğunda ocak alıp, sıcak haldeyken soğuk suyla yıkamayın. Çünkü tavanızın yapısı zarar görebilir. Bunun yerine tavanıza bir miktar su ve sirke ekleyip ocakta birkaç dakika kaynatın. Ardından bulaşık süngeri ile temizleyin. Lekelerin kaybolduğunu görebilirsiniz.