Peki, en doğru gözlük temizliği nasıl yapılmalı? İşte tavsiyeler…

Sabun ile gözlük nasıl temizlenir?

Sabunu elinizde köpürtün ve gözlük camını elinizle ovalayın. Gözlüğün her yerini güzelce sabunladığınızdan emin olun. Sonrasında gözlüğün üzerindeki sabunlar gidene kadar yıkayın. Duruladığınız gözlüğü bir kağıt havlu üzerinde kurumaya bırakın ya da bir gözlük bezi ile kurulayın.

Çizilen gözlük camları nasıl temizlenir?

Dikkatsiz ya da uzun süre gözlük kullanımında camların çizilmesi kaçınılmazdır. Bu çiziklerden sıkıldıysanız ve çözüm arayışında iseniz bu yöntemleri deneyebilirsiniz.

Karbonat

1 yemek kaşığı karbonata 1 çay kaşığı su ekleyip macun haline getirin. Elde ettiğiniz macun ile gözlük camlarını ovalayın ve ılık su ile durulayın.

Bebek şampuanı

Gözlük camınızı mikrofiber bez ile sildikten sonra bebek şampuanı ile yıkayabilirsiniz.

Gözlük camı temizlerken nelere dikkat edilmeli?

- Cama zarar verebilecek sert kumaşlarla gözlük temizlenmemelidir.

- Gözlük camı sert zemin üzerine bırakılmamalıdır.

- Gözlükler koltuk gibi sık kullanılan yerlere bırakılmamalıdır.

- Gözlük camı basınçlı su ile yıkanmamalıdır.

- Camlarınız çok kirli ise direkt silmeyip önce ılık su ile kirlerin yumuşamasını sağlamak daha faydalı olur.

- Gözlük çıkarıldıktan sonra kutusunda saklanmalıdır.

- Gözlükler aşırı sıcaktan uzak tutulmalıdır.

Her gözlüğün yapısı temizliğe uygun olmayabilir. Temizlemeden önce gözlüğünüzün çeşidine dikkat etmenizde ve bir gözlükçüye danışmanızda fayda olabilir.