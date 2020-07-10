Gözleriniz kaşınıyor ve kızarıyorsa göz alerjiniz olabilir

Polenler, evcil hayvan tüyü, toz, küf, duman ve parfüm gibi yabancı maddeler göz alerjilerine yol açıyor. Gözlerimiz alerjiye yol açan bu maddelerle karşılaşıldığında, göz akımızın üstündeki zar “histamin” olarak adlandırılan bir madde salgılıyor ve bu madde gözlerimizin kızarmasına, şişmesine ve kaşınmasına yol açıyor. Göz alerjisi olanlarda sıklıkla burunda da alerji oluşuyor ve buna bağlı olarak hapşırık, burunda kaşınma ve tıkanıklık izlenebiliyor.

Alerji mevsimi ne zaman başlar?

Alerji mevsimi nerde yaşadığınıza ve neye alerjik olduğunuza bağlı olarak değişkenlik gösterir. Ağaç polenleri genellikle kış sonu ve bahar aylarında havaya saçıldıklarından bu aylarda belirtilere yol açarlar. Bazı farklı bitki polenleri ise yazın ve sonbaharda salınır. O nedenle alerji mevsimi genellikle baharda başlayıp, Kasım’a dek uzar.

Göz alerjisinden korunmak için neler yapabiliriz?

Eğer polen alerjiniz varsa:

Bahar/yaz aylarında özellikle polenlerin havada çok bulunduğu sabah ve akşamüstü saatlerinde dışarı çıkmamaya dikkat etmelisiniz. Gözlük veya güneş gözlüğü takmak polenlerle gözünüzün temasını tam kesmese de bir miktar azaltır. Evinizde ve arabanızda camları açmak yerine klima kullanmalısınız. Ancak klima ünitelerini düzenli temizlettiğinizden ve filtrelerini sık sık değiştirdiğinizden de emin olmalısınız ki alerjenler tekrar içeri üflenmesin.

Eğer küfe alerjiniz varsa:

Evinizde nem oranını %30-50 arasında tutmaya çalışın çünkü küf nemli ortamda artar. Bodrum katı, banyo ve mutfak gibi nem oranı yüksek alanları daha sık temizleyin. Eğer çok rutubet varsa bir nem alma cihazı kullanmanız faydalı olacaktır.

Eğer toza alerjiniz varsa:

Özellikle yatak odanıza dikkat etmeli ve toz akarlarını cildinizden uzak tutmaya çalışmalısınız. Bunun için nevresim takımlarınızı sık değiştirin ve en az 55°C derece sıcaklıkta yıkayın. Yastıklarınızın antialerjik özellikte olmasına dikkat edin.

Odanızın yerlerini nemli paspas veya bez ile silin, kuru paspas veya süpürge ile temizlikten kaçının. Nemli paspas veya bez, alerjenleri içine hapsedecektir.

Eğer evcil hayvan tüyüne alerjiniz varsa:

Evcil hayvanları ev içinde beslemeyin, özellikle de yatak odanıza sokmayın. Halı tercih etmeyin çünkü halılar hayvan tüyünü tutar. Evcil hayvan ile temas ettikten sonra elinizi yıkayın. Evcil hayvanların yanında giydiğiniz giysilerinizi de tekrar giymeden önce mutlaka yıkayın.

Gözlerinizi asla kaşımayın

Çünkü gözleri kaşımak göz yüzeyinde mekanik hasar yaratarak daha çok histamin salınmasına ve alerjinin daha da artmasına yol açar.

Göz alerjisi tedavisi nasıl yapılır?

Alerji tedavisinde suni gözyaşları, göz yüzeyini yıkamak ve alerjeni gözden uzaklaştırmak amacıyla kullanılır.

Antialerjik göz damlaları ise histamin salınımı azaltarak alerjik belirtileri azaltır. Bu damlaların etkisi hemen çıkmadığından, alerjiniz baş göstermeden 2 hafta önce kullanmaya başlamanız önerilir.

Kortizonlu damlalar da alerji tedavisinde kullanılır.

Eğer tüm bu tedavilere rağmen alerjiniz şiddetini koruyorsa, immünoterapi yani alerji iğneleri uygulanabilir.