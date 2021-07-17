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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 17.07.2021 - 17:00 | Son Güncelleme:

Gözde İsminin Anlamı Nedir? Gözde Ne Demek? Gözde Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

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Gözde İsminin Anlamı Nedir? Gözde Ne Demek? Gözde Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

Öz Türkçe bir isim olan Gözde, ''göz'' kelimesinden türetilmiştir. Bu kelimenin sözlük anlamı, göze girmiş, saygın, başarılı ve seçkindir. Müstesna ve muteber kelimeleri Gözde ile eş anlamlıdır. Gözde isminin anlamı nedir? Bu isim Kuran'ı Kerim'de geçiyor mu? Gözde isminin özelliklerini detayları ile derledik.

Türkiye'de yaklaşık 41 bin kişi Gözde ismini taşıyor.

 Gözde İsminin Anlamı Nedir? Gözde Ne Demek?

 Gözde isminin dört farklı anlamı vardır:

 İlk Anlamı: El üstünde tutulan, saygın, mutena, değerli

 İkinci Anlamı: Beğenilen, güzel ve alımlı kadın

 Üçüncü Anlamı: Gazel ve kaside türündeki şiirlerin en beğenilen dizesi ya da beyti, mısra-i berceste

 Dördüncü Anlamı: Sevgili

 Gözde İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 5

 Uğurlu sayısı: 8

 Sembol rengi: Eflatun

 Gözde İsminin Analizi

 Harflerinin analizine göre Gözde isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Monotonluktan ve sıradan şeylerden hoşlanmaz. Orijinal şeyler her zaman ilgisini çeker.

 2- Dışa dönük bir kişiliğe sahiptir.

 3- Etrafındaki insanlara güven verir.

 4- Dürüsttür. Sözünde durmayan insanlarla arkadaşlık etmez.

 Gözde Adının Kökeni

 Henüz yeni bir isim olan Gözde, 20. yüzyılın ikinci yarısında literatüre girdi. Göz kelimesinden türetilmiş olan bu kelime, öz Türkçedir.

 Gözde İsminin Yanına Yakışan İsimler

 1- Gizem

 2- Hande

 3- Gaye

 4- Seçkin

 5- Su

 Gözde İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Gözde ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmiyor.

 

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