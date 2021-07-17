Gözde İsminin Anlamı Nedir? Gözde Ne Demek? Gözde Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

Türkiye'de yaklaşık 41 bin kişi Gözde ismini taşıyor.

Gözde İsminin Anlamı Nedir? Gözde Ne Demek?

Gözde isminin dört farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: El üstünde tutulan, saygın, mutena, değerli

İkinci Anlamı: Beğenilen, güzel ve alımlı kadın

Üçüncü Anlamı: Gazel ve kaside türündeki şiirlerin en beğenilen dizesi ya da beyti, mısra-i berceste

Dördüncü Anlamı: Sevgili

Gözde İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 5

Uğurlu sayısı: 8

Sembol rengi: Eflatun

Gözde İsminin Analizi

Harflerinin analizine göre Gözde isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Monotonluktan ve sıradan şeylerden hoşlanmaz. Orijinal şeyler her zaman ilgisini çeker.

2- Dışa dönük bir kişiliğe sahiptir.

3- Etrafındaki insanlara güven verir.

4- Dürüsttür. Sözünde durmayan insanlarla arkadaşlık etmez.

Gözde Adının Kökeni

Henüz yeni bir isim olan Gözde, 20. yüzyılın ikinci yarısında literatüre girdi. Göz kelimesinden türetilmiş olan bu kelime, öz Türkçedir.

Gözde İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Gizem

2- Hande

3- Gaye

4- Seçkin

5- Su

Gözde İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Gözde ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmiyor.