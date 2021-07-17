Gözde İsminin Anlamı Nedir? Gözde Ne Demek? Gözde Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni
Öz Türkçe bir isim olan Gözde, ''göz'' kelimesinden türetilmiştir. Bu kelimenin sözlük anlamı, göze girmiş, saygın, başarılı ve seçkindir. Müstesna ve muteber kelimeleri Gözde ile eş anlamlıdır. Gözde isminin anlamı nedir? Bu isim Kuran'ı Kerim'de geçiyor mu? Gözde isminin özelliklerini detayları ile derledik.
Türkiye'de yaklaşık 41 bin kişi Gözde ismini taşıyor.
Gözde İsminin Anlamı Nedir? Gözde Ne Demek?
Gözde isminin dört farklı anlamı vardır:
İlk Anlamı: El üstünde tutulan, saygın, mutena, değerli
İkinci Anlamı: Beğenilen, güzel ve alımlı kadın
Üçüncü Anlamı: Gazel ve kaside türündeki şiirlerin en beğenilen dizesi ya da beyti, mısra-i berceste
Dördüncü Anlamı: Sevgili
Gözde İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 5
Uğurlu sayısı: 8
Sembol rengi: Eflatun
Gözde İsminin Analizi
Harflerinin analizine göre Gözde isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Monotonluktan ve sıradan şeylerden hoşlanmaz. Orijinal şeyler her zaman ilgisini çeker.
2- Dışa dönük bir kişiliğe sahiptir.
3- Etrafındaki insanlara güven verir.
4- Dürüsttür. Sözünde durmayan insanlarla arkadaşlık etmez.
Gözde Adının Kökeni
Henüz yeni bir isim olan Gözde, 20. yüzyılın ikinci yarısında literatüre girdi. Göz kelimesinden türetilmiş olan bu kelime, öz Türkçedir.
Gözde İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- Gizem
2- Hande
3- Gaye
4- Seçkin
5- Su
Gözde İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Gözde ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmiyor.