Göz vitamini nedir, herkes kullanmalı mı?

Gözümüzün görme merkezine “sarı nokta (makula)” adını veriyoruz. Yaşla birlikte görme merkezimizde bozulma olabiliyor ve bu duruma “yaşa bağlı sarı nokta hastalığı” adı veriliyor. Göz vitamini kullanımı yaşa bağlı sarı nokta hastalığının orta şiddetten ağır şiddete ilerlemesini geciktiriyor. Yaşa bağlı sarı nokta hastalığı için kullanılan göz vitamininin “AREDS2” denen formülasyona uyumlu olması gerekiyor. AREDS2 formülasyonundaki bileşenler şunlar:

C Vitamini: 400 mg

E Vitamini: 400 IU

Bakır: 2 mg

Lutein: 10 mg

Zeaksantin: 2 mg

Çinko: 80 mg

AREDS2 formülasyonunun içindeki C vitamini ve E vitamini güçlü birer antioksidandır ve gözümüzdeki hücreleri “serbest radikaller” denen zararlı, dengesiz moleküllere karşı korurlar. Lutein ve zeaksantin ise, bitkiler tarafından sentezlenen faydalı bileşenlerdir. Genel isimleri “karotenoidler”dir. Bu karotenoidler, gözümüzün ağ (retina) tabakasında ve sarı noktasında mevcutturlar. Karotenoidler mavi ışığı süzerler ve mavi ışığın gözlerimize zarar vermesini önlerler. Çinko ise, net görüş için kritik öneme sahip olan A vitamininin emilmesini ve kullanılmasını sağlar. Bakır da antioksidanların koruyucu etkisini destekler, ayrıca formülasyondaki yüksek çinkodan kaynaklanabilecek kansızlık riskini önler.

Yaşa bağlı sarı nokta hastalığınız yoksa, göz vitamini kullanmanıza gerek yoktur.

Yaşa bağlı sarı nokta hastalığında ise, diyetle aldığınız miktarlar AREDS2 uyumlu göz vitamininin yerini tutmaz.

Göz vitamini alırken, yanında multivitamin de alabilirsiniz

Multivitaminlerin içinde, göz vitaminlerinin içindeki kimi bileşenler bulunur. Ancak multivitaminin içindeki miktarlar, göz vitaminin içindeki kadar yüksek dozda değildir. Sadece multivitamin almak AREDS2 uyumlu göz vitaminin yerini tutmaz. Ancak göz vitamini de multivitaminin yerine geçmez.

Göz vitamini alırken, yanında multivitamin de kullanmanızın bir sakıncası yoktur.

Göz kuruluğu için Omega-3 yağ asitleri ve D vitamini önemli

Omega-3 yağ asitleri, göz kuruluğu olanların daha çok gözyaşı salgılamasına yardımcı olur. Göz kuruluğunuz varsa, ağızdan omega-3 takviyesi faydalı olacaktır. Diyet ile omaga-3 yağ asidi alımımızı artırmak için, balık, keten tohumu, chia tohumu, soya ve fındık gibi besinleri tüketmeliyiz. Omega-3 yağ asitleri ayrıca kanola yağı ve zeytinyağı gibi pişirme yağlarında da bulunur.

Göz kuruluğunuz varsa; göz doktorunuz 25-hidroksi D vitamini seviyenizi ölçtürüp, seviye 50 ng/ml’den düşük ise, D vitamini takviyesi önerecektir. Çoğu insan yeterli seviyede güneş görmediği için, yeterli seviyede D vitamini de üretemiyor. D vitamini sınırlı sayıda gıdada bulunduğu için, beslenme yoluyla da birçoğumuz yeterli D vitamini alamıyoruz. Ancak D vitamini eklenmiş süt ve tahıl ile somon, sardunya ve uskumru gibi yağlı balıklar D vitamini içeriyor.