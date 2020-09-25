Göz torbalarından kurtulmak mümkün mü?

Bu operasyonların kişiden kişiye değiştiğini aktaran Op. Dr. Sezgin, “Bazen sadece deri almak yeterli olabilirken, bazen komple tüm deformasyonlara müdahale etmek gerekebilir. Lokal veya genel anestezi ile yapılabilir. İki veya üç gün içinde dikişler alınır ve iyileşme dört ya da altı gün içinde gerçekleşir” ifadelerine yer verdi.

Operasyon sonrasında kişiyi neler bekliyor?



Operasyon sonrasıyla ile ilgili bilgiler veren Sezgin, şunları söyledi: “Operasyon sonrası dördüncü günde hasta, iş ve sosyal yaşantısına rahatlıkla döner. Üst göz kapağı; estetik cerrahide hemen hemen hiç iz kalmadığı bölgedir. Aynı operasyonda bazen orta yüz veya yanak kenarlarına da müdahaleler gerekebilir. Bu bölgelerde kaz ayakları için işlem yapılabilir.”

Kırışıklıkların fazla ise yan bölgeler için operasyon sonrası botoksun uygulamasına da başlanabildiğini kaydeden Op. Dr. Sezgin, “Göz kapak estetiği bazen sadece alt, sadece üst, bazen de her iki kapağa aynı anda yapılabilir. Üst göz kapağı derisinde bollaşma ilerleyen yaşlarda kasların incelmesi nedeniyle başlar. Alın ve kaşlarda aşağı doğru sarkmalar göz kapağının da bollaşmasına neden olur. Göz altında çukur, deformasyon veya morluk fazla ise göz kapaklarından çıkardığımız fazla yağları bu bölgelere koyup, bu bölgenin desteklenmesi sağlanabilir. Özellikle göz çevresinde yaş ile birlikte yer çekimi etkisiyle aşağıya doğru sarkma, yanaklarda yarık, dokuların aşağıya çekilmesi gibi deformasyonlar sıklıkla görülür. Bu bölgenin dolgun görünmesi için hyalüronik asitle desteklenmesi veya yağ ile doldurulması daha genç dinamik bir ifade kazandırır” açıklamalarında bulundu.