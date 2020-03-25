Göz şişliğine ne iyi gelir? Göz şişliği nasıl geçer ve neden olur?

Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır, kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Göz şişliği rahatsızlığı özellikle sosyal yaşam döngüsü içerisinde rahatsız edici boyutlara ulaşabilir. Uyku dönemlerinde veya çeşitli hastalıklardan dolayı çıkan göz şişliği, çeşitli tedaviler uygulanarak iyileştirebilir.

Göz Şişliğine Ne İyi Gelir?

Bu sıkıntıyı yaşıyorsanız, önceliğiniz her zaman uzman doktora başvurarak gerekli tüm tetkiklerinizi yapmak olacaktır. Bunun yanında, evde bazı yöntemler uygulayarak göz şişliğini minimum düzeye indirebilirsiniz.

Çiğ Patates: Buzdolabında 2 saat beklettiğini çiğ patatesleri çıkardıktan sonra gözlerdeki şişkin taraflara koyabilirsiniz. Soğuk olması nedeniyle kan dolaşımı hızını artıracaktır.

Buz: Gözlerde şişlik sorunu kan dolaşımının yetersiz olmasından dolayı kaynaklanabilir. Buz uygulaması, kan dolaşımının daha hızlı olmasını sağladığından şişlik seviyesini düşürecektir.

Yastık Duruşu: Uyurken yastığınızı doğru şekilde yerleştirmeniz, sizi sabah göz şişliği problemlerinden kurtarabilir.

Çay Poşeti: Gözler için en pratik ve kolay yollardan birisi, çay poşetlerinin gözlere konulmasıdır. Gözlere çay poşetini koymadan önce sıcak suya koyup 5 dakika bekletmeniz, sudan çıkarttıktan sonra en az 2 dakika bekletmeniz gerekecek. Sonrasında gözlerinize yerleştirip, şişlik seviyesini en aza indirebilirsiniz.

Göz Şişliği Nasıl Geçer?

Göz şişliği rahatsız edici bir estetik sorundur. Bazı durumlarda hastalıklardan kaynaklı olsa bile, genelde sigara, alkol ve uykusuzluktan kaynaklıdır. Bu nedenle bu sorunlardan kurtulmak en önemli yol olmalıdır. Göz şişliği geçirmek için şu yollara başvurulabilir.

Sigara ve Alkolden Uzak Durulmalı: Kişi alkol veya sigara kullanıyorsa, göz şişliği sıkıntısından kurtulmak için bunları mutlaka bırakmalıdır. Aksi halde tedavi yöntemlerinin hiçbirinin net sonuç vermeyeceğini söylemek mümkündür.

Uykusuzluk Sorunu: Geç uyumak, uyumakta zorluk çekmek psikolojik olarak çöküntüye neden olabilir. Göz şişliği de kişinin uykusuzluk sorununa doğru paralel olarak ilerleyebilir.

Göz Şişliği Neden Olur?

Alerji: Göz şişliği probleminin en temel nedeni, alerjiden kaynaklıdır. Alerjik sorunları, bu bölgede şişliklerin ortaya çıkmasına neden olur. Alerjiden kaynaklı olan göz şişliği genel olarak ağrı göstermez. Daha çok kaşıntı problemiyle oluşan bu sorunun temelinden farklı nedenler olabilir. Uzman doktora başvurmak gereklidir.

Göz Kapaklarında İltihap: Gözün kapak kısmında oluşan şişlik çoğunlukla bu kapaklarda oluşmuş iltihaba bağlıdır. İltihap nedeniyle meydana gelen sorunun çözümü için dikkat edilmesi gerekir.

Uykusuzluk: Göz şişliği kapaklarda değil alt torbalarda meydana geliyorsa bunun temel nedenlerinden birisi de uykusuzluktur. Uykusuzluğun yanında sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklar, sıkıntıyı artırabilir.

Göz Şişliği Hangi Hastalıkların Belirtisidir?

Gözlerde şişkinlik sorunu yaşayanlar, aşağıda yer alan hastalıklara dikkat etmelidirler. Çünkü şişlik sorunu yaşayan kişilerin aşağıda yer alan hastalıklara sahip olması ihtimali dahilindedir.

- Kalp yetmezliği sorunu,

- Kronik böbrek yetmezlikleri,

- Karaciğer yetmezliği, sorunlarının göstergesi olabilir. Bundan dolayı özellikle göz kapaklarından meydana gelen şişlikler kesinlikle hafife alınmamalıdır. Zaman kaybedilmeden doktora başvurulmalı ve tetkikler yapılmalıdır. Doktorun önereceği tüm tedavi yöntemlerine uyulmalı, sorun çözülene kadar pozitif olunmalıdır.

Göz Şişliği Sorununda Neler Yapılmalı?

Göz şişliği rahatsızlıklarını yukarıda da değindiğimiz gibi iki bölüme ayırabiliriz. Bunlar gözaltında meydana gelen şişlikler ve göz kapaklarındaki şişliklerdir. Gözaltı şişlikleri, kapaklarda meydana gelmiş şişliklere nispeten daha tehlikesizdir. Ancak bu diğerinin tehlikesiz olduğunu göstermez. Bu sorunların, temelinde yatan nedenin iyi araştırılması gerekir. Bunun için göz şişliği sorunu ne zaman yaşanırsa yaşansın, önemsenmeden doktora başvurulmalı ve temelinde ne olduğu belirlenmelidir.