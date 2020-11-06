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Sağlık
Kaynak: İHA, Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 06.11.2020 - 11:55 | Son Güncelleme:

Göz ovalamak koronavirüs bulaş riskini artırıyor

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Göz ovalamak koronavirüs bulaş riskini artırıyor
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Doç. Dr. Aylin Kılıç, göz ovalama alışkanlığının başta koronavirüs salgını döneminde bulaş riskini arttırdığını belirterek, göz için 5 önemli zararına dikkat çekti.

Göz Hastalıkları Bölümünden Doç. Dr. Aylin Kılıç, günlük hayatta sıradanlaşan ve çoğu zaman farkında olunmadan yapılan göz ovalama alışkanlığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Kılıç, özellikle koronavirüs salgını döneminde göz ovalama alışkanlığının büyük risk taşıdığına dikkat çekerek “Göze dokundukça ellerimize bulaşmış mikropları taşıyabiliriz, enfeksiyon riski artabilir. Özellikle koronavirüs gözden bulaşabilir. Bu yüzden göze dokunmadan önce ellerimizi yıkamamız gerekmektedir” dedi.

“Kornea nakline kadar götürebilir”

Göz ovalama alışkanlığının başta koronavirüs olmak üzere enfeksiyon riskini arttırmasının yanı sıra 4 zararının daha bulunduğuna değinen Doç. Dr. Kılıç, şu şekilde değerlendirdi: “Gözü çok fazla ovalarsanız miyop ve astigmat ilerleyebilir. Bu tip miyop veya astigmat lazer yöntemi ile tedavi edilemeyebilir. Aynı şekilde kornea tabakası gözümüzün en önündeki saydam tabakadır, giderek incelir, ileri vakalarda delinebilir, kornea nakline kadar ciddi olarak sonuçlanabilir ve kalıcı görme kaybına neden olabilir. Alerjik göz hastalığımız varsa bu göz ovalandıkça daha çok tetiklenir, aynı zamanda alerjen maddeleri göze taşımış oluruz. Göz ovalama ayrıca kuru gözü daha çok tetikleyebilir.”

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