Göz nezlesi nasıl olur, bulaşıcı mı? Göz nezlesi belirtileri ve evde iyi gelen şeyler
Göz nezlesi olarak da bilinen adenoviral konjonktivit, konjonktivit tipleri arasında en şiddetli ve uzun seyredenidir.Göz nezlesi ile ilgili merak edilenlerin arasında ise, göz nezlesi bulaşıcı mıdır, belirtileri nelerdir soruları yer alıyor. İşte tedavi edilmediğinde haftalarca kalabilen göz nezlerine evde tedavi yöntemleri...
Göz nezlesi, tek tük görülebileceği gibi salgın vakalar şeklinde de izlenebiliyor. Genellikle yazın gözlemlenen göz nezlesi, havaların soğumasıyla birlikte, grip enfeksiyonun vücut direncinin düşürmesine bağlı olarak diğer mikroplar göz nezlesine neden olabiliyor. İşte göz nezlesi ile ilgili daha fazla bilgi bulabileceğiniz haberimiz...
Göz nezlesi belirtileri nelerdir?
- Gözlerin beyazında pembe veya kırmızılık
- Konjonktiva (gözün beyaz kısmını ve göz kapağının iç kısmını kaplayan ince tabaka) ve/veya göz kapaklarının şişmesi
- Artan gözyaşı üretimi
- Gözlerde yabancı bir cisim varmış gibi hissetmek veya gözleri ovma isteği
- Kaşıntı, tahriş ve/veya yanma
- Gözde irin veya mukus
- Özellikle sabahları göz kapaklarında veya kirpiklerde kabuklanma
- Rahatsız edici ve/veya gözde yerinde kalmayan kontakt lensler
Sebebe bağlı olarak, başka semptomlar ortaya çıkabilir.
Göz nezlesi bulaşıcıdır; ortak havlu kullanımı, öpüşme ve yakın temas gibi durumlarda başkasına geçebilir. Bir gözde başladığı zaman diğer göze ve ailenin diğer bireylerine de geçebiliyor. Bir hafta, 10 gün sürebiliyor. Özellikle kontak lens kullananlar, grip enfeksiyonu sırasında lensleri çıkarıp gözlük takmalı. Salgınların en sık oluştuğu yerler hastaneler, okullar ve yüzme havuzları.
Göz nezlesine evde ne iyi gelir?
Öncelikle bu uygulamara başlamadan önce herhangi bir alerjik reaksiyona karşı bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz.
- Ilık süt ve balın karışımı göz nezlesini hafifletmeye yardımcı olur.
- Soğuk ve ılık kompres gözde oluşan kaşıntıyı ve şişkinliği azaltabilir.
- Pamuk yardımıyla siyah çay demi pansumanı gözdeki kızarıklığa iyi gelir.
- Hem gözdeki şişkinlikler hem de göz altı morlukları için fazlasıyla etkili olan patates sebzesini bir de göz nezlesi için iyi bir yöntemdir.
- Elma sirkesi, göz nezlesine bağlı enfeksiyonların tedavi edilmesinde rol oynamaktadır.
- Antibiyotik özelliği ve kanamayı durdurucu gücü sayesinde aloe vera ile göz nezlesini hızlı bir şekilde dindirebilir.