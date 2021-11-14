Göz nezlesi nasıl olur, bulaşıcı mı? Göz nezlesi belirtileri ve evde iyi gelen şeyler

Göz nezlesi, tek tük görülebileceği gibi salgın vakalar şeklinde de izlenebiliyor. Genellikle yazın gözlemlenen göz nezlesi, havaların soğumasıyla birlikte, grip enfeksiyonun vücut direncinin düşürmesine bağlı olarak diğer mikroplar göz nezlesine neden olabiliyor. İşte göz nezlesi ile ilgili daha fazla bilgi bulabileceğiniz haberimiz...

Göz nezlesi belirtileri nelerdir?

Gözlerin beyazında pembe veya kırmızılık

Konjonktiva (gözün beyaz kısmını ve göz kapağının iç kısmını kaplayan ince tabaka) ve/veya göz kapaklarının şişmesi

Artan gözyaşı üretimi

Gözlerde yabancı bir cisim varmış gibi hissetmek veya gözleri ovma isteği

Kaşıntı, tahriş ve/veya yanma

Gözde irin veya mukus

Özellikle sabahları göz kapaklarında veya kirpiklerde kabuklanma

Rahatsız edici ve/veya gözde yerinde kalmayan kontakt lensler

Sebebe bağlı olarak, başka semptomlar ortaya çıkabilir.

Göz nezlesi bulaşıcı mı?

Göz nezlesi bulaşıcıdır; ortak havlu kullanımı, öpüşme ve yakın temas gibi durumlarda başkasına geçebilir. Bir gözde başladığı zaman diğer göze ve ailenin diğer bireylerine de geçebiliyor. Bir hafta, 10 gün sürebiliyor. Özellikle kontak lens kullananlar, grip enfeksiyonu sırasında lensleri çıkarıp gözlük takmalı. Salgınların en sık oluştuğu yerler hastaneler, okullar ve yüzme havuzları.

Göz nezlesine evde ne iyi gelir?

Öncelikle bu uygulamara başlamadan önce herhangi bir alerjik reaksiyona karşı bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz.