Göz kuruluğu yaşayanlar için önemli uyarı! Koronavirüs riski oluşturabilir

Göz kızarıklığının, göz hastalıklarında sık görülen belirtilerinden biri olduğunu söyleyen Op. Dr. Adnan İpçioğlu, "Eğer kişide göz kızarıklığı varsa mikrobik konjonktiviler ilk aklımıza gelen sebeplerden olsa da koronavirüse bağlı konjonktivit olacağı çoğumuzun aklına gelmezdi. Covid-19 pandemisi ile mücadele ettiğimiz şu günlerde göz kızarıklığı olan kişilerde ilk düşünmemiz gereken sebeplerden biri de koronavirüse bağlı konjoktivittir. Covid-19 hastalığında en sık görülen bulgular ateş, öksürük, nefes darlığı, kırgınlık olsa da bu hastaların yaklaşık yüzde birinde göz kızarıklığı da görülmektedir. Koronavirüse bağlı konjonktiviti diğer viral konjonktivitlerden ayırmak ilk bakışta mümkün olmamaktadır." dedi.



Göz kızarıklığı, Covid-19 açısından da araştırılmalı

Covid-19 pandemisini yaşadığımız bugünlerde göz kızarıklığı olan bir kişinin Covid-19 hastalığı açısından da sorgulanması gerektiğini belirten İpçioğlu, "Eğer bulaşma düşünülürse enfeksiyon hastalıkları ile konsulte edilmelidir. Göz kızarıklığı şikâyetinin varlığında hastalığın başlangıç döneminde olabileceği ve özellikle koronavirüsün çok bulaşıcı özelliğinden dolayı hastalığı yayma tehlikesi çok önemlidir. Göz kızarıklığı olan hastaların da bir Covid-19 şüphelisi gibi diğer bulgularda ateş, öksürük, nefes darlığı sorgulanmalıdır. Testleri pozitif çıkan hasta rutin tedavi protokolleri uygulanmaktadır. Alerjik konjonktivite bağlı oluşan göz kaşıntısı koronavirüs hastalığının bulaşmasında, yayılmasında önemli bir sebep olabilir. Alerjik rahatsızlığı olan kişilerin göz ve burun kaşıntısına bağlı yüzüne ve gözüne dokunma oranları daha fazla olduğu için bulaş riskleri daha fazladır. Covid-19 hastalığının önlenmesindeki en önemli aşamanın korunma olduğu bilinmekte; bu yüzden alerjik konjonktivi olan hastalar tedavilerine azami özen göstermelidir. İlaçlarını ve diğer koruyucu önlemleri almada azami özeni göstermelidirler." diye konuştu.



Göz kuruluğu olanlar virüsten korunmalı

Göz kuruluğu olan hastaların koronavirüsü göz yoluyla almaması için Adnan İpçioğlu şu önerilerde bulundu: "Pandemi sebebiyle evde kaldığımız şu günlerde vaktimizin çoğunu ekran başında ya da cep telefonu ile geçirmekteyiz. Bu durum yine göz kaşıntısına sebep olan göz kuruluğunu tetiklemekte ve kaşınmaya bağlı elimizi daha çok yüzümüze gözümüze götürmemize sebep olmaktadır. Bu sebepten dolayı göz kuruluğu olan hastalar tedavilerine bugünlerde azami özen göstermeli ve virüsten korunmada bir zafiyete sebep olmamalıdır."



Salgın süresince kontak lens yerine gözlük kullanılmalı

Op. Dr. Adnan İpçioğlu, salgın süresince kontak lens yerine gözlük kullanmanın da korunma açısından daha doğru olacağını belirtti. Yine bu döneme özgü olarak mümkünse kontak lens kullanımına belli bir süre ara verilmesi gerektiğini söyleyen Adnan İpçioğlu, "Kontak lens kullanımında hijyene azami özen gösterilmelidir. Hatta bu dönemde gözlük kullanımı damlacık yoluyla gözümüze bulaşmada koruyucu bir bariyer oluşturduğundan daha faydalı olacaktır. Bu dönemde gözlüklerimizin temizliğine dikkat etmeli ve dezenfektanlarla sık sık temizlenmelidir. Sağlık Bakanlığımızın koordinasyonunda virüs salgınının bulaş zincirini kırmak için zorunlu haller olmadıkça dışarı çıkılmamalıdır. Buna karşılık gözümüzde meydana gelen ani görme kayıpları ışık çakmaları, sinek uçmaları, göze kimyasal madde kaçması, glokomlu hastalarda gözdeki ağrılı görme azalmaları gibi acil durumlarda mümkünse göz hekiminizle irtibat kurarak bilgi alınmalı yoksa en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıyız." dedi.