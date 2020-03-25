Göz kaşıntısına ne iyi gelir? Göz kaşıntısı neden olur ve nasıl geçer?

Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır, kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

İnsan vücudunun en hassas organlarından birisi olan gözler, çabuk iltihaplanma, kirli havaya maruz kalma sıkıntısıyla karşılaşır. Daha hassas gözlerde hava kirliliği genellikle kaşıntılara, iltihaplanmalara ve tahrişe neden olabilir.

Göz Kaşıntısına Ne İyi Gelir?

Göz kaşıntısı, gözlerde gözyaşı eksikliği ve kuru havadan dolayı ortaya çıkar. Gözlerde kaşıntı, hafif bir rahatsızlık olmasına rağmen bazen ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Göz kaşıntısına iyi gelen bazı uygulamalar şu şekildedir.

Çay: Yeşil çay veya siyah çayın torbalarını, sıcak suya koyup çıkardıktan sonra gözünüze koyabilirsiniz. Ancak bu torbaların ılık hale gelmesini beklemek durumundasınız. Bunu minimum 10 dakika boyunca gözünüzde bekletmeniz, kaşıntının dinmesini sağlayabilir.

Yapay Göz Damlası: Göz kaşıntısı genellikle gözlerde kuruluk sorunuyla meydana gelir. Gözlerin kuruması ise gözyaşı kanallarının aksayarak çalışmasından dolayı meydana gelir. Yapay göz damlası kullanımı gözlerin yaş seviyesini artırarak, kaşıntının azalmasına yardımcı olabilir.

Göz Kaşıntısı Nasıl Geçer?

Göz kaşıntısı nasıl geçer sorusu, birçok kişi tarafından araştırılan konuların başında yer alır. Göz kaşıntı sorunu yaşıyorsanız, ilk bilmeniz gereken bunun hangi nedene bağlı olarak yaşandığını öğrenmektir.

Öyle ki göz kaşıntısı sorununun ortaya çıkması birçok nedene bağlıdır. Kronik bir sorunla meydana gelebildiği gibi havanın kuru olması veya kirli çevrenin etkisiyle meydana gelebilir. Göz kaşıntısı giderilmek isteniyorsa, ilk yapılması gereken sorunu çözmek için doktora gitmektir.

Gözlerdeki kaşıntı için uzman doktorun vereceği iltihap kurutucu damlalar mutlaka düzenli olarak kullanılmalıdır. Bunun yanında, doktorun uygun göreceği göz egzersizleri yapılarak, sorun çözülebilir.

Kuru Ortamlardan Uzak Durmak: Gözünüzde meydana gelen kaşıntının geçmesini istiyorsanız, kuru havalı ortamlı havalardan uzak durmanız gerekiyor. Evinizi düzenli olarak havalandırmayı ve çeşitli yollarla nemlendirmeyi unutmamalısınız.

Göz Kırpması. Son dönemlerde bilgisayarlar cihazlar (mobil telefonlar, tabletler) ile olan ilişkilerin artması, gözlerde kırpma sorununu ortaya çıkardı. Uzun süreli elektronik ekranlara bakılması, gözlerde kuruluğun yanına, gözlerin kaslarının zarar görmesine yol açtı.

Göz Kaşıntısı Neden Olur?

Göz kaşıntısı için net bir sebep söylemek uzman doktora danışılarak öğrenilebilir. Burada bazı sebepleri ve bu sebeplerin neden ortaya çıktığını belirtmek gerekiyor.

- Gözlerin kuruması. Göz kuruluğu özellikle kuru ortamlarda kalma, akıllı cihazlarla sürekli olarak temas halinde olma gibi nedenlerden ötürü oluşur. Tedavisi, yapay gözyaşı kullanımıdır.

- Alerjik Rinit. Gözlerde meydana gelen kaşıntıların nedenlerinin başında, alerjik rinit denilen göz nezlesi sorunu vardır. Çeşitli ilaçlar kullanılarak bu sorun tedavi altına alınabilir.

- Gözde oluşan enfeksiyon da kaşıntının önemli bir sebebi olarak sayılabilir.

- Göze kaçan yabancı maddelerde gözlerin dönemsel olarak kaşınmasına neden olabilir. Doktora başvurmak gereklidir.

- Hijyen konusunda kötü olan makyaj malzemelerinin kullanımı, gözlerde temel kaşıntı nedenleri içerisinde yer alır.

Göz kaşıntıları genellikle bu nedenlere bağlı olarak gelişim gösterir. Bu sorunların artması, gözlerde kaşıntının daha fazla olmasına neden olabilir.

Göz Kaşıntısı Tedavisi Nasıl Olmalı?

Göz kaşıntısı, toplumda hafife alınan bir rahatsızlıktır. Ancak bunun altında yatan nedeninin bilinmemesi, problemin tehlikeli olma olasılığını artırabilir. Göz kaşıntısı tedavisi için bazı yollara başvurarak, bunu durdurma çalışması yapılmamalıdır. Elbette bazı hafif doğal tedavi yöntemleri işe yarayabilir ancak en iyi yol uzman doktora başvurmak olacaktır. Tedavi teşhis aşamasından sonra belirlenir. Buna mutlaka uyulmalıdır.