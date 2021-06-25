Göz kapakları neden şişer, nasıl geçer? Göz kapağı şişmesine iyi gelen bitkisel tedavi yöntemler

Göz kapaklarının şişmesinin altında yatan nedenler genellikle alerji ve enfeksiyon şikayetleri olabiliyor. Bu durum göz kapaklarında kaşıntı ve sulanmaya yol açarak günlük yaşantıyı ne yazık ki olumsuz etkiliyor. Göz kapağı şişmesi sorunuyla karşılaşan kişilerin, öncelikle bir uzmana danışmalarında fayda vardır. Ancak evde bazı bitkisel tedavi yöntemlerini de doktor kontrolünde gerçekleştirmeniz mümkün. İşte, göz kapağı şişmesinin başlıca nedenleri ve iyi gelen bitkisel tedavi yöntemleri…

Göz kapakları neden şişer?

Göz kapağı şişmesinin pek çok nedeni olabilir. Genellikle alerjik bünyelerden dolayı bu sorun yaşanıyor olsa da altında yatan nedenler arasında ciddi sorunlar da ortaya çıkabilir. Bu nedenle en yakın zamanda doktora danışmanızı tavsiye ederiz. İşte göz şişmesinin nedenlerinden bazıları;

Göz enfeksiyonları

Arpacıklar (göz kapağındaki kırmızı, ağrılı yumrular)

Ağlamak

Gözünüzün yakınına darbe alma gibi göz yaralanmaları

Böcek ısırması

Alerji

Göz kapağında kuruluk

Kist

Göz kirpiklerinin diplerine yakın iltihaplanma

Göz kapağında bir yumru bırakan iç arpacıklar

Kontakt lens kullanımı

Tiroidden vücuda aşırı hormon üretimi

Göz kapağı şişmesi nasıl geçer?

Evde bazı yöntemler uygulayarak göz kapağı şişliğini hafifletebilirsiniz. İşte onlardan bazılar:

Soğuk su: Göz kapağı şişmelerinde gözün ve çevresinin soğuk su ile yıkanması ya da kompres yapılması şişliğin inmesini sağlar. Bu yöntem ile gözdeki şişliğin giderilmesine yardımcı olmak için bir havlunun içerisine buz koyarak ve göze soğuk kompres uygulayarak şişliğin inmesini sağlayabilirsiniz.

Antihistamin ilaç: Göz kapağında meydana gelmiş olan şişme, eğer alerji kaynaklı ise tedavi için antihistamin içeren göz damlaları veya ilaçlara ihtiyaç duyulabilir. Ancak bu ilaçlar mutlaka doktor kontrolünde alınmalıdır.

Antibiyotikli merhemler: Gözlerdeki şişlik, enfeksiyondan kaynaklanıyorsa, antiniyotikli merhemler kullanılması gerekebilir. Elbette yine doktor kontrolünde ve tavsiyesiyle kullanılmalıdır.

Göz kapağı şişliklerine bitkisel tedavi

Siyah çay

Siyah çayın demi veya poşet siyah çaylarla ılık bir kompres yaparak göz kabağı şişliğinizin inmesine yardımcı olabilirsiniz. Çayınızı bir bardak sıcak su içerisinde demlenmeye bırakın. Sonra bir pamuk yardımıyla gözlerinize tatbik edin.

Çiğ patates

Göz şişmesine iyi gelmesi için buzdolabında 2 saat beklettiğini çiğ patatesleri çıkardıktan sonra gözlerdeki şişkin taraflara koyabilirsiniz. Soğuk olması nedeniyle kan dolaşımı hızını artıracaktır.

Yumurta akı maskesi

Göz şişmesi için; yumurtanın sarısını ve beyazını ayırıp beyaz kısmını iyice karıştırın. Karıştırdığınız yumurtayı bir fırça yardımıyla gözaltlarınıza ve göz kapağınıza uygulayın, kurumasını bekleyin. Gözlerinizdeki gerginliği hissedeceksiniz. Ayrıca bu gerginlik göz çevresindeki kırışıklıklar içinde oldukça faydalıdır. Kuruyan yumurtayı 5-10 dakika daha gözlerinizde tuttuktan sonra bol su ile durulayınız.

NOT: Herhangi bir alerjik reaksiyonla karşılaşmamak için bu yöntemleri uygulamadan önce mutlaka bir uzmana danışmanızı tavsiye ediyoruz.