Göz kapağı ameliyatı ile ilgili bilinmesi gerekenler

Göz kapağı genellikle genetik bir yatkınlık zemininde yaş ve diğer dış faktörler ile üst ve alt kapakta yer çekimi etkisiyle cilt, yağ ve bağ dokularda oluşan bir estetik bozulma olduğunu belirten Opr. Dr. Murat Ayan, "Göz kapağı ameliyatları genelde estetik kaygıyla yapılmaktadır” dedi ve sözlerine şöyle devam etti “Göz kapağı ameliyatı sadece estetik amaçlı yapılmamaktadır. Genellikle üst kapakta sarkan cilt yorgunluk ağırlık hissi yapmakta, görüş alanına engel olmakta ve hayat konforunu bozmaktadır. Bunlar gibi estetik dışı nedenlerle de ameliyat yapılabilir. Bazen hastalar estetik ameliyatı olmakta çekinmekte ve ameliyata karar verememektedir ancak daha önce de bahsettiğimiz gibi amacımız sadece estetik kaygıyı gidermek değil aynı zamanda daha konforlu hayat geçirmeyi sağlamaktır” diye konuştu.



Hasta hiç ağrı duymuyor



Göz kapağı ameliyatları hakkında bilgi veren ayan sözlerine şöyle devam etti: “Bu tedavi lokal anestezi altında yapılabiliyor. Hastayı uyutmadan sadece ince bir cilt anestezi yapılıyor. Bazen panik hastalarda hafif bir sedasyon (uyku hali) anestezisi yapılabiliyor. Hasta hiç ağrı duymuyor. Ameliyat 1 saate yakın sürüyor, yara yeri üzerine ince bir bant yapıştırılıyor, gözler kapatılmıyor ve hasta ameliyat sonrası taburcu oluyor ve hasta normal hayatına devam ediyor. Bir hafta sonrasında dikişleri alınıyor” dedi.



Basit bir operasyon olduğundan bahseden ayan ameliyattan sonra yapılması gerekenler ile bilgi verdi “Ameliyattan sonra hastalarımızın dikkat etmesi gereken çok fazla bir şey yok. Cilt yapısı hassas olan hastalarda birkaç gün ödem gelişebiliyor. Buz uygulaması ile 1 hafta içinde ödem morluk geçiyor. Ameliyat sonrası sadece 1 hafta antibiyotik merhem kullanılıyor.”