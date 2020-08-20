Uzmanından önemli uyarı: Enfeksiyona sebep olabilir

Yaz aylarında denize ve havuza girenlerin sayısının artmasıyla, deniz ve havuz suyunun insan sağlığı üzerine etkileri de gündeme gelmeye başladı. Denize ve havuza girecek kişilere uyarılarda bulunan Dr. Yılmaz, “Deniz suyu sanılanın aksine göze faydalı değildir. Deniz suyu gözde kızarıklık, yanma ve batmaya neden olabilir. Deniz suyu gözü kurutabilir ve enfeksiyon kapmanıza yol açabilir. Bu yüzden deniz suyu altında gözünüzü açmayın. Deniz gözlüğü kullanın” dedi.



Havuz suyundan bulaşabilir

Havuzda hijyeni sağlamak için kullanılan maddelerin göze zararlı olabileceğine dikkat çeken Yılmaz, havuzun suyundan geçen bulaşıcı göz hastalıklarının bulunduğunu, bu yüzden havuzun içinde gözlerin açılmasını önermediklerini ifade etti. Dr. Yılmaz, “Havuz suyu gözde batma, kızarıklık ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu yüzden havuzda daldığımızda gözünüzü açmamaya gayret gösterin. Havuz suyundan bulaşıcı göz hastalıkları geçebilir. Bu enfeksiyon gözde çapaklanma ve sulanma gibi belirtiler gösterebilir. Gözlük yerine lens kullanıyorsanız denizde ve havuzda kullanmayın. Kontak lensle suya girmek, gözün iltihaplanma ihtimalini artırır. Göz doktorunuzun önerdiği güneş gözlüklerinden kullanın. Göz enfeksiyonlarına ve sudaki gözü tahriş eden maddelere karşı, deniz gözlüğü ya da maske kullanın” diye konuştu.