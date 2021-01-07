Görme engelli çocukların her alandaki gelişimi desteklenmeli

Görme engelli bireyleri beyaz bastonlarıyla sık sık görüyoruz. 1921 yılında Londra’da bir trafik kazası sebebiyle görme yetisini kaybeden fotoğrafçı, dış dünya tarafından fark edilmek için beyaz baston ile dolaşmaya başlıyor. Daha sonra da beyaz baston bu haftanın simgesi olur. Her yıl bu 7-14 Ocak haftası boyunca yapılan etkinliklerle görme engelli bireylerin farkındalık kazanması ve göz sağlığının önemi vurgulanır.

Peki görme engelli bireylerle iletişim nasıl olmalı? Görme engelli çocuğu olan aileler neler yapmalı? Tüm bu soruları Uzman Psikolog Ceylan Şekerci açıkladı.

Görme engelli bireylerin gereksinimlerini hareket özgürlüklerini kısıtlamadan gerçekleştirebilmeleri için başta fiziksel koşulların uygun ve tehlikesiz hale getirilmesi gerekmektedir. İnsanların görme engellilere olan yaklaşımları ve sergilediği tutumlar onların topluma ve yaşama uyumu açısından büyük önem taşımaktadır. Fiziksel engelleri bilinçsiz ve yanlış yorumlayıp ön yargılı davranmak, bu kişilere acıyarak ya da fazla ilgi ile yaklaşmak onların ruhunda yaralar açabilir.

Fiziksel aktivitelere devam edilmeli

Görme engelli çocuğu olan anne babaların, çocuklarının görme harici alanlardaki gelişimini destekleyebileceği ve bu çocukların, uygun uyaranlar sunulduğu takdirde, akranlarından herhangi bir alanda gelişimsel gerilik yaşamayacaklarını bilmeleri gerekir. Bu çocukların farklı aktivitelere katılımı için desteklenmesi önemlidir. Bu desteği verirken çocuğun anne ve babaya fiziksel yardım haricinde aşırı bağımlı olmamasına dikkat edilmeli ve çevre koşulları bu doğrultuda şekillendirilmelidir. Kendi kitaplarından, oyuncaklarından sorumlu olması istenebilir. Dinleme becerileri arttırılmaya elverişli olduğundan özellikle okul çağında uygun iletişim araçları ile desteklenebilir. Akademik başarının kaygı ve stres olmadan elde edilmesine olanak tanınmalıdır. Hareket kabiliyetinin arttırılması ve fiziksel aktivitenin hayatına dahil edilmesi bu çocuklar için oldukça önemlidir. Ülkemizde görme engelli çocuklarımızın örgün eğitimini Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik Ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü üstlenmiştir.

Görme engelli bireyler özellikle trafiğin yoğun olduğu dış koşullarda tehlike yaşamaktadır. Böyle durumlarda koluna girerek karşıdan karşıya geçmesine yardımcı olunabilir. Özellikle sıvı olan içecek ikramlarında “çayınızı veriyorum” şeklinde içeceğin tanıtılması yararlıdır. Konuşma esnasında görme engelli kişinin yanından ayrılmak durumunda kalırsanız mutlaka belirtmeniz gerekir. Aksi takdirde konuşmaya devam edebilir ve yokluğunuzu fark ettiğinde de olumsuz duygular yaşayabilir. Engelli bireylerin kullanımı için ayrılan yollar, kaldırımlar, asansörler, park yerlerinin engellilere özel olarak hazırlanmış olduğu benimsenip gerekli öncelik ve saygı gösterilmelidir.