Görenler hayrete düşüyor! Kötü alışkanlığa henüz 14’ünde başlayan genç bu halde geldi, ölümün kıyısından döndü

LeeRay King, ilk kez elektronik sigarayı eline aldığında sadece 14 yaşındaydı. King, kısa sürede bağımlı hale geldi. Bütün gün elektronik sigara içiyor, haftada tam dört tane tek kullanımlık bitiriyordu.

Yeni Zelanda'nın Wellington kentinde yaşayan LeeRay, 2024 yılının ağustos ayında, gecenin bir yarısı nefes almakta zorlanarak ve sol tarafında dayanılmaz bir ağrı ile uyandı.

Oğlunu hemen arabaya bindiren ve hastaneye götürmeye çalışan anne Kylee, “Arabanın ön koltuğuna yığılıp kalmıştı ve acıdan gözyaşlarına boğulmuştu” dedi.

Hastaneye vardıklarında, doktorlar çeşitli taramalar yaptı. Sayısız testten sonra nihayetinde LeeRay'in çok büyük bir pnömotoraks geçirdiğini buldular. Tıbbi olmayan terimlerle gencin sol akciğeri çökmüştü.

Sonraki dört ay boyunca, LeeRay'in sol akciğeri dört kez daha çöktü.

Elektronik sigaralar farklı zararlara yol açar. Geleneksel sigaradan daha az zararlı olduğu düşünülse de bu tamamen masum olduğu anlamına gelmez. Elektronik sigaralarda ısıtılan sıvı buharlaştırılarak akciğerlere çekilir ve bu sıvılar birçok kimyasal madde içerir. Akciğer hasarı, bağışıklık sistemi baskılanması, damar yapısında bozulma gibi pek çok riski vardır. Özellikle 'EVALI' adı verilen elektronik sigara ilişkili akciğer hastalıkları, ciddi vakalara yol açabilir. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Yelda Başbuğ

Hasarı onarmak amacıyla, doktorlar sonunda plörodez adı verilen bir prosedür uyguladılar. Bu, akciğer ile göğüs duvarı arasında güçlü bir yapışma oluşturarak sıvının yeniden birikmesini önleyen bir işlemdir.

Ancak bu, sorunu tamamen çözmek için yeterli olmadı.

Bunun üzerine LeeRay’e göğüs duvarının zarını çıkarmak için plörektomi adı verilen bir işlem uygulandı. Ama en büyük etkiyi yaratan son ameliyat oldu.

AKCİĞERİNİ ONA VERDİLER

LeeRay'in üçüncü kez bıçak altına yattığında, doktorlar akciğerinin hasarlı bir parçasını çıkardı. Kendi vücuduna ne kadar travma yaşattığının bir hatırlatıcısı olarak, gence kendi kararmış organını bir poşetin içinde verdiler.

Elektronik sigara kullanımına bağlı akciğer sönmesi (pnömotoraks), ani gelişebilir. Ancak bazı durumlarda öncesinde nefes darlığı, göğüs ağrısı, öksürük gibi uyarı işaretleri verebilir. Elektronik sigaraya bağlı olarak akciğer dokusu zayıflar ve bu durum sönmeye yatkın hale gelir. Özellikle genç ve zayıf bireylerde daha sık görülür. Uzman Doktor Yelda Başbuğ

Anne Kylee, tüm bu deneyimi "dehşet verici" olarak nitelendirdi ve şunları söyledi:

"Doktorlar kararmış ve sönmüş akciğer parçasını bir poşet içinde bize verdiğinde, gördüğümüz şey karşısında şok olduk. Elektronik sigaraların bunu yapabileceğini hiç fark etmemiştim. Sigarayı bırakmaya yardımcı olmak için reklamını yapıyorlar. Aslında elektronik sigara içerek iç organlarınızı bilerek boğuyorsunuz.”

Annesi gibi büyük şaşkınlık yaşayan LeeRay ise, “Bana verdikleri şey akciğerime tamamen zarar verdiğimi fark etmemi sağladı. Bunun sebebi elektronik sigara kullanımım ve bunu günde ne kadar sık ​​yaptığımdı” dedi.

Şu anda 17 yaşında olan genç, bir daha asla elektronik sigaraya dokunmayacağını söylüyor ve ölüme yakın bir deneyim yaşadığı için genç çocukların da benzer bir kaderi paylaşmaması adına elinden geleni yapmak istiyor.

Birçok kişi sigarayı bırakmak amacıyla elektronik sigaraya başlıyor ancak bu bir yanılsama olabilir. Elektronik sigaralar da nikotin içerdiğinden bağımlılığı sürdürür. Üstelik bazı likitlerdeki nikotin düzeyi geleneksel sigaradan daha yüksek olabilir. Bu da bireyin fark etmeden daha fazla nikotin tüketmesine, yani bağımlılığın derinleşmesine neden olur. Uzman Doktor Yelda Başbuğ

"Yaşadığım yerin yakınındaki ilkokullardan birine gittim ve konuşma yapmak istedim. Onların benim yaşadıklarımı yaşamasını istemiyorum” diyen LeeRay ekledi:

“Bu, genç yaşta hiç kimsenin yaşamaması gereken bir acıydı. Herkese bunu yapmamasını söylüyorum. Yaşadığım korkunç deneyimi kapatabilmek ve hayatıma devam edebilmek için kararmış akciğerimi bahçeye gömmeye karar verdim.”

9 YAŞINDA İÇMEYE BAŞLADI, KOMADA KALDI

LeeRay’inkine benzer bir hikâyeyi Saraf Griffin de yaşadı. Genç kız ilk kez elektronik sigara içtiğinde sadece dokuz yaşındaydı ve annesinden gizleyerek içmeye devam ediyordu.

Ekim 2023'te, 12 yaşındaki Sarah, ağır elektronik sigara alışkanlıkları nedeniyle akciğer çökmesi yaşadı ve dört gün yapay komada kaldı.

Aynı zamanda astımı da olan Sarah'nın, birkaç gün içinde 4.000 nefeslik (standart bir elektronik sigara 600 nefes içerir) bir elektronik sigarayı bitirmesinin bir sonucu olarak akciğerlerinde kalıcı hasar oluştu.