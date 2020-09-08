Gönül rahatlığıyla yiyin! İşte diyet yapanlara özel şekersiz aşure tarifi

İçerisinde kuru baklagillerden meyvelere kadar envayi çeşit ürün bulunan aşure çok lezzetli olmasının yanısıra aynı zamanda kalorisi yüksek bir tatlı. Dr. Buğra Buyrukçu, çoğu kişinin severek yediği, kase kase tükettiği aşurenin muhteşem bir besin kaynağı olması dışında hızlı kilo artışına neden olan bir tatlı olduğunu söyledi. Bu nedenle çoğu kişinin şöyle ağız tadıyla, iç rahatlığıyla aşure yiyemediğini anımsatan Buyrukçu, diyet yapanlar, kilo sorunu olanlar ve şeker hastaları için diyet aşure önerdi.

Bu aşurede şeker yok



İçindeki şeker ve kuru meyvelerden dolayı 100 gram aşurenin 300 kaloriye denk geldiğini ifade eden Dr. Buğra Buyrukçu, “Diyet aşure ise yapay şeker yerine doğal meyvelerle tatlandırılıyor. Dolayısıyla hem kalorisi düşük hem sağlıklı” dedi, diyet aşure tarifi verdi.

Malzemeler

2 su bardağı buğday

1 su bardağı kuru nohut

1 su bardağı kuru fasulye

10 adet kuru kayısı (bölünmüş)

10 adet kuru incir (bölünmüş)

100 gram kuru üzüm

100 gram kuş üzümü

100 gram fındık içi

100 gram ceviz içi

Üzeri için tarçın ve nar

Akşamdan ıslattığınız buğday, nohut ve kuru fasulyeyi ayrı ayrı haşlayın. Süzdüğünüz nohut ve fasulyeyi, haşlanan buğdaya ilave ederek bu karışımı 20-25 dakika daha pişirin. Ardından 4-5 parçaya böldüğünüz kuru meyveleri de ekleyerek 8-10 dakika pişirmeye devam edin. Pişme işlemi tamamlandığında aşureyi ocaktan alıp soğumaya bırakın. Ilıdığında ise kaselere alarak üzerini tarçın, fındık, ceviz ve nar ile süsleyin.