Gölgesine bak, şekli çiz!

Gölge oluşumunu öğrenmek ve ortaya çıkan gölge figürlerini takip ederek çizim yapmayı deneyimlemek amacıyla yapılacak bu etkinlik çocuklarınız için çok faydalı... Etkinlik detaylarını Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel paylaşıyor.

Çocuklarınız ile ilk olarak gölgenin nasıl oluştuğu hakkında sohbet edebilirsiniz. Onlara gölgenin oluşumu hakkında bilgi verebilirsiniz.

Işıklı bir ortamda bir cismin ışık almayan kısmında oluşan karanlık bölgeye gölge dendiğini, bir cismin gölge oluşturması için ışığı geçirmemesi gerektiğini yaparak,yaşayarak öğretebilirsiniz.

Çocuğunuzla yaptığınız sohbetin ardından gölgenin nasıl oluştuğunu, yapılan ufak bir deneyle gözlemleme şansı yaşatabilirsiniz.

Beyaz bir kağıdın üzerine koyduğunuz materyallerin gölgelerini inceleyip kalem ile üzerinden geçebilirsiniz.

Kazanım

Gözlem yapma fırsatı tanır.

Bilişsel gelişimini destekler.

Dil gelişimine yardımcı olur.

Yeni bilgiler öğrenir.

Küçük kasları gelişir.

El göz koordinasyonu sağlar.

Dikkat ve konsantrasyon gelişimine yardımcı olur.

Not: Bu etkinlik 3 yaş sonrası için uygundur.