Göksu isminin anlamı nedir? Göksu ne demek? Göksu adının özellikleri, analizi ve kökeni

Göksu isminin anlamı gökten inen sudur.

Göksu İsminin Anlamı Nedir? Göksu Ne Demek?

Göksu isminin 2 farklı anlamı bulunmaktadır. Göksu isminin gökten inen su ve Türkiye’nin bazı yerlerinde bulunman akarsuların adı olarak verilmektedir.

Göksu İsminin Özellikleri

Göksu adına sahip olan insanlar oldukça aktif bir kişiliğe sahiptir. Göksu ismini taşıyan kişiler geleceği iyi gören insanlardır. Güçlü ve iradeli insanlardır. Kolay kolay yenilmezler. Göksu ismini taşıyan kişiler düzenli bir şekilde yaşamaktan hoşlanırlar. Karşılarına çıkan zorlukları bir şekilde aşmanın yolunu bulurlar. Göksu ismini taşıyan insanların sezgileri oldukça yüksektir.

Göksu İsminin Analizi

Göksu ismi beş harften oluşmaktadır. Göksu adı hem kıza hem erkeğe konulabilen bir isimdir. Göksu isminin telaffuz derecesi normal derecededir. Göksu isminin harf numerolojisi 88’dir. Göksu isminin renk sembolü pembe ve mavidir.

Göksu İsminin Kökeni

Göksu isminin kökeni Türkçedir.

Göksu İsminin Yanına Yakışan İsimler

Göksu ismi genel olarak kendi başına kullanılmaktadır. Göksu ismiyle Mert ismi veya Nur ismi kullanılabilmektedir.

Göksu İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Göksu ismi Kur’an’da geçmemektedir.