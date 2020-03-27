Gökhan İsminin Anlamı Nedir? Gökhan Ne Demek?

Gökhan isminin eski Türkçede anlamı bulunmaktadır.

Gökhan İsminin Anlamı

Gökhan isminin anlamı eski Türkçeye dayanmaktadır. Gökhan tam olarak eski Türkçede gök Tanrısı olarak adlandırılmaktadır. Göklerin en büyüğü göklerin hakanı anlamlarına gelmektedirler. Gökhan ismini sizler de erkek bebeklerinize düşünebilirsiniz.

Gökhan İsminin Özellikleri

Lider ruhlu kişilerdir. Olayları kısa sürede özümseme yetenekleri vardır. Kalabalık ortamlarda kendilerini belli eden girişken insanlardır. Fiziksel olarak güçlü mental açıdan da duygusal bir yapıları vardır. Çalışkan ve özverili olmaları en büyük özelliklerinden biridir. Gökhan ismini taşıyan kişiler sert mizaçlı olabilir. Ayrıca keşif yetenekleri gelişmiş insanlardır. Araştırma yapmayı ve yeni konular üzerinde fikir birliği yapmayı severler. Sahip çıkmaya meyilli kişilerdir.

Sevdiği kişilere değer verir ve onları daima korumaya meyilli kimselerdir. Hayal güçleri de yine aynı şekilde gelişmiş kişilerdir. Sanata bilime ve müzik dallarına karşı merakları bulunur. Milliyetçi yapıları da bulunur. Sadakat ve sevgi duymaktan çekinmezler. Kültürel değerlere önem verirler ve bunları da savunurlar. Çevresindeki insanlar tarafından sevilirler. Gökhan ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır.