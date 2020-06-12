Gökçen isminin anlamı nedir? Gökçen ne demek

Kökeni Türkçeden gelen Gökçen ismi karşılık olarak, ‘güzel’ şeklinde ifade edilmektedir. Özellikle bu hoş karşılığı insanlar için kullanılan bir sözcük olarak öne çıkıyor.

Gökçen İsminin Anlamı

Kız çocukları için kullanılabilecek en güzel isimler arasında Gökçen geliyor. Özellikle insanlara hitaben kullanılabilecek, ‘güzel’ manasına gelmektedir. Aynı zamanda sözlük anlamı üzerinden de değerlendirilmektedir. Yine aynı şekilde herhangi bir kişiye söylenecek, ‘mavi gözlü’ anlamına gelmektedir.

Hem isim anlamı üzerinden hem de sözcük anlamıyla değerlendirilebilecek en güzel adlardan biri olarak öne çıkmaktadır. Eğer minik yavrunuz için güzel bir isim arıyorsanız Gökçen adını kullanabilirsiniz. Genel olarak tek başına kullanılan bir isim olması ile beraber, aynı zamanda değişik isimlerle de bir araya getirerek güzel bir bütünlük elde edilebilir.

Gökçen ismi aynı zamanda kelime anlamıyla ele alınsa bile, gündelik yaşamda pek fazla kullanılan bir sözcük değildir. Mavi gözlü olarak hitap edilmesinin yanı sıra, aynı zamanda isim şeklinde güzel anlamına gelmektedir. Kızınıza hitap edecek bu özel anlamı ile beraber Gökçen ismini ona bahşedebilirsiniz. Türkçe kökenli olması ile beraber son dönemlerde çok popüler olan ve beğenilen isimler arasında yer alıyor.