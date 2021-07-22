Gökalp isminin anlamı nedir? Gökalp ne demek? Gökalp adının özellikleri, analizi ve kökeni

Türkiye'de yaklaşık 4100 kişi Gökalp ismini kullanmaktadır. İçinde ''Gök'' ya da ''Alp'' kelimesinin geçtiği diğer popüler isimler şu şekilde sıralanabilir: 1- Gökhan 2- Alper 3- Gökay 4- Alptekin 5- Göktuğ 6- Alperen 7- Göker 8- Alptürk

Gökalp İsminin Anlamı Nedir? Gökalp Ne Demek?

Gökalp isminin üç farklı anlamı vardır.

İlk Anlamı: Gözü pek, cesur

İkinci Anlamı: Sevdikleri için canını hiçe sayan kahraman

Üçüncü Anlamı: Mavi gözlü

Gökalp İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 6

Uğurlu sayısı: 4

Renk sembolü: Mavi

Türü: Birleşik isim Gök + Alp

Gökalp İsminin Analizi

Harf analizine göre Gökalp isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Dostluğa ve aileye büyük önem verir.

2- Yapıcı eleştirilere açıktır.

Gökalp Adının Kökeni

Osmanlı döneminden bu yana kullanılan Gökalp ismi öz Türkçedir.

Gökalp İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Aytaç

2- Aytuğ

3- Kahraman

4- Yiğit

5- Yılmaz

6- Aykut

7- Gökcan

8- Ömer

9- Ertuğrul

10- Gökbey

Gökalp İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Gökalp ismi Kur’an-ı Kerim'de geçmemektedir.