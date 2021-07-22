Gökalp isminin anlamı nedir? Gökalp ne demek? Gökalp adının özellikleri, analizi ve kökeni
Öz Türkçe bir isim olan Gökalp, ''Gök'' ve ''Alp'' kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Alp isminin sözlük anlamı, yiğit ve kahramandır. Felek, arş ve sema ile eş anlamlı olan gök ise, gökyüzü kelimesinin kısaltılmış halidir. Gökalp isminin anlamı ve kökeni nedir? Bu isim Kur’an'da geçiyor mu? İşte, bilinmesi gereken tüm detaylar.
Türkiye'de yaklaşık 4100 kişi Gökalp ismini kullanmaktadır. İçinde ''Gök'' ya da ''Alp'' kelimesinin geçtiği diğer popüler isimler şu şekilde sıralanabilir: 1- Gökhan 2- Alper 3- Gökay 4- Alptekin 5- Göktuğ 6- Alperen 7- Göker 8- Alptürk
Gökalp İsminin Anlamı Nedir? Gökalp Ne Demek?
Gökalp isminin üç farklı anlamı vardır.
İlk Anlamı: Gözü pek, cesur
İkinci Anlamı: Sevdikleri için canını hiçe sayan kahraman
Üçüncü Anlamı: Mavi gözlü
Gökalp İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 6
Uğurlu sayısı: 4
Renk sembolü: Mavi
Türü: Birleşik isim Gök + Alp
Gökalp İsminin Analizi
Harf analizine göre Gökalp isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Dostluğa ve aileye büyük önem verir.
2- Yapıcı eleştirilere açıktır.
Gökalp Adının Kökeni
Osmanlı döneminden bu yana kullanılan Gökalp ismi öz Türkçedir.
Gökalp İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- Aytaç
2- Aytuğ
3- Kahraman
4- Yiğit
5- Yılmaz
6- Aykut
7- Gökcan
8- Ömer
9- Ertuğrul
10- Gökbey
Gökalp İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Gökalp ismi Kur’an-ı Kerim'de geçmemektedir.