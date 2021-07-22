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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 22.07.2021 - 02:39 | Son Güncelleme:

Gökalp isminin anlamı nedir? Gökalp ne demek? Gökalp adının özellikleri, analizi ve kökeni

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Gökalp isminin anlamı nedir? Gökalp ne demek? Gökalp adının özellikleri, analizi ve kökeni

Öz Türkçe bir isim olan Gökalp, ''Gök'' ve ''Alp'' kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Alp isminin sözlük anlamı, yiğit ve kahramandır. Felek, arş ve sema ile eş anlamlı olan gök ise, gökyüzü kelimesinin kısaltılmış halidir. Gökalp isminin anlamı ve kökeni nedir? Bu isim Kur’an'da geçiyor mu? İşte, bilinmesi gereken tüm detaylar.

Türkiye'de yaklaşık 4100 kişi Gökalp ismini kullanmaktadır. İçinde ''Gök'' ya da ''Alp'' kelimesinin geçtiği diğer popüler isimler şu şekilde sıralanabilir: 1- Gökhan 2- Alper 3- Gökay 4- Alptekin 5- Göktuğ 6- Alperen 7- Göker 8- Alptürk

 Gökalp İsminin Anlamı Nedir? Gökalp Ne Demek?

 Gökalp isminin üç farklı anlamı vardır.

 İlk Anlamı: Gözü pek, cesur

 İkinci Anlamı: Sevdikleri için canını hiçe sayan kahraman

 Üçüncü Anlamı: Mavi gözlü

 Gökalp İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 6

 Uğurlu sayısı: 4

 Renk sembolü: Mavi

 Türü: Birleşik isim Gök + Alp

 Gökalp İsminin Analizi

 Harf analizine göre Gökalp isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Dostluğa ve aileye büyük önem verir.

 2- Yapıcı eleştirilere açıktır.

 Gökalp Adının Kökeni

 Osmanlı döneminden bu yana kullanılan Gökalp ismi öz Türkçedir.

 Gökalp İsminin Yanına Yakışan İsimler

 1- Aytaç

 2- Aytuğ

 3- Kahraman

 4- Yiğit

 5- Yılmaz

 6- Aykut

 7- Gökcan

 8- Ömer

 9- Ertuğrul

 10- Gökbey

 Gökalp İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Gökalp ismi Kur’an-ı Kerim'de geçmemektedir.

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