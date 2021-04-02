Göğüs ölçülerinde ve formunda neden değişiklik yapılır?

Meme büyütme ameliyatı

Meme büyütme ameliyatları birçok sebepten yaptırılmak istenir. Kanser tedavisi sonrası, doğum ve emzirme süreci sonrası ya da geçirilen hastalıklar sonucu göğüsün elastikiyetini kaybetmesi sonucuyla meme dokusu küçülür. Bu küçülme kişide özgüven kaybına da yol açar. Yapılan ameliyatlarda kişinin vücudunda bulunan yağ hücreleri kullanılabildiği gibi slikon implantlarda da tercih edilebilir.

Vücut dokusu ile yapılacak işlemlerde karın bölgesinden alınan yağlar meme dokusuna yerleştirilir. Bu dokuların kalıcı olması için kök hücreler ile birlikte enjekte edilmesi gerekir. Slikon implant yönteminde ise slikon içerikli jel kişiye enjekte edilir.

Ameliyat öncesi kişi neden bu ameliyatı istediğini, yaşadığı hangi rahatsızlıkların çözüme kavuşmasını ve elde etmek istediği görünümü mutlaka cerrahına detaylıca anlatmalıdır. Cerrah ile beraber kişiye uygun olan ameliyat yöntemini ve implant çeşidine karar verilmelidir. Sıklıkla kullanılan implant çeşitleri; yuvarlak veya damla formunda (anatomik) implantlardır.

Ameliyattan önce sigara kullanımı bırakılmalıdır. Sigaranın içinde bulunan zararlı maddeler dokunun uyuşmasını zorlaştırabilir. Bunun haricinde kullanılan kan sulandırıcı, ağrı kesici ilaçlarında bırakılması gerekebilir.

Genel anestezi altında yapılan ameliyatlar yaklaşık 2 saat sürmektedir ve ameliyat sonrasında ise bir gece hastanede kalınması gerekebilir.

Meme küçültme ameliyatı

Meme küçültme ameliyatları sıklıkla sağlık sorunları sebebiyle yapılmaktadır. Büyük göğüsler duruş bozukluğu, omuz- bel – sırt ağrısına, pişik ve mantara sebep olabilir. Büyük göğüsler zaman içerisinde ağırlaşarak sarkma problemini beraberinde getirecektir. Sarkma problemi ise duruş bozukluğunu tetikleyebilir. Büyük göğüsler ergenlik zamanından başlayarak kişiye rahatsızlık verir ve kamufle etme duygusu ile bol ve oldukça geniş kıyafetleri tercih eder. Fiziksel aktivitelerin yapılmasını zorlaştırmakla beraber yaşam kalitesini de düşürür.

Meme küçültme ameliyatı sayesinde hem sağlık sorunları hem de yaşanan estetik kaygılar kolaylıkla çözüme ulaştırılır. Ameliyatın gerçekleştirilmesinde ki amaç kişinin vücuduna uygun göğüs boyutuna sahip olmasıdır.

Ameliyat genel anestezi ile yapılır ve göğüs bölgesinde bulunan fazla yağ dokuları alınır. İz kalmaması için lolipop ya da ters T kesi yöntemleri tercih edilir. Ameliyat sonrasında ise bir gün hastanede yatış gereklidir. Gerekli kontroller ve pansuman yapıldıktan sonra kişi taburcu edilir. Özel sütyen kullanır ve 1 haftalık evde istirahat sonrası kişi günlük yaşantısına geri dönebilir.

Meme dikleştirme ameliyatı

Zaman içerisinde genetik ve çevresel faktörler ile göğüslerde sarkma oluşabilir. Oluşan göğüs sarkmaları omuz ve bel ağrısı gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yer çekimi, yaş ilerlemesi, sık kilo alıp verme, doğum ve emzirme süreci, yanlış sütyen kullanımı sarkma yaşanmasının temel sebebidir.

Göğüs derisinin elastikiyetini kaybetmesi sarkması tetikler. Elastikiyetini kaybeden meme dokusu ağırlaşarak sarkmaya yol açar.

Genel anestezi ile yapılan ameliyatta sarkan fazlalıklar alınır. Kişinin talebine bağlı olarak dikleştirme işlemi ile beraber büyütme ya da küçültme ameliyatları da yapılabilir. Ameliyat sonrasında ise belli bir süre sporcu sütyeni giyilmesi gerekir sıklıkla 15 gün içinde yara iyileşmesi tamamlanır. İşlem sonrası meme şeklinin oturması ile 8 ila 10 haftayı bulabilir.