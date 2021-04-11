Göbek Kürü Nedir Ve Nasıl Yapılır? Göbek Kürü Faydaları Ve Tarifi

Şifalı bitkilerden yararlanılarak hazırlanan göbek eriten tarifler göbek bölgesinde bulunan yağların eritilmesine yardımcı oluyor. Bu bitkisel kaynaklı tariflerin dışında göbek eritici yöntemler arasında göbek eritmek amacı ile kullanılan ilaçlarda bulunuyor. Ancak bu tarz ilaçların kullanımının birtakım sağlık sorunlarına yol açtığı bilinmektedir. İlaç kullanımlarında mutlaka bir hekime başvurulması ve doktor kontrolünde ilaçların kullanılmasına dikkat ve özen gösterilmesi şarttır.



Göbek Kürü Nedir?



Göbek kürü, günümüzde sıklıkla duymaya alıştığımız kür türleri arasında öne çıkıyor. Göbek ve çevresindeki yağlardan sağlıklı bir şekilde kurtulma yollarını araştıranlar göbek kürü adı altında hazırlanan çeşitli tarif ve doğal çözüm yolları ile karşılaşıyorlar. Beslenme uzmanları ve diyetisyenlerin bilgileri alınarak hazırlanan sağlıklı ve dengeli göbek kürleri göbek yağlarından yakınanlar için doğru çözüm seçenekleri olarak beliriyor. Bu kürlerden yarar gören çok sayıda insan olması bu kürlere duyulan ilgiyi artırıyor.



Göbek Kürü Nasıl Yapılır?



Göbek eriten kürler arasında yaygın olarak kullanılan göbek eriten maydanoz kürünün nasıl yapıldığı hakkında pek çok kişi bilgi sahibi olmak istiyor. Göbek eriten maydanoz küründe maydanoz haşlanmakta ve elde edilen maydanoz suyu içilmektedir.



Özellikle sabahları aç karnına içilmesi önerilen göbek eritici özelliği gözlemlenen bu mucizevi kür göbek bölgesinde oluşan ödemin atılmasında etkili olmaktadır. Bunun dışında maden suyu, kakao yağı, portakal yağı ve biberiye yağı ile hazırlanan karışımların masaj yardımı ile göbek bölgesine sürülmesi de tavsiye edilmektedir.



Göbek Kürü Faydaları



Göbek kürünün en büyük etkisi metabolizmayı hızlandırarak yağ akışını kolaylaştırmasıdır. Özellikle göbek çevresindeki yağlardan ve ödemden kurtularak sağlık ve dengeli bir biçimde kilo verilmesi göbek eriten kürler sayesinde sağlanmaktadır. Bunun dışından göbek kürünün başka önemli yararları da mevcuttur. Göbek kürü, tok tutmakta ve gece atıştırmalarını önemli ölçüde azaltmaktadır. Şişkinliği ve kabızlığı ciddi ölçüde önleyen özel kürlerdir.



Göbek Kürü Tarifi



Göbek kürü tarifleri içerisinde yararları ile öne çıkan tariflerden biri de yoğurt ile yapılan göbek kürüdür. Muhteşem göbek yoğurt kürü için malzemeler şöyle:



- 1 şişe maden suyu

- Yarım su bardağı yağsız yoğurt

- 2 yemek kaşığı limon suyu

- Yarım çay kaşığı nane



Yapılışı:



İlk önce yarım su bardağı yağsız yoğurt bir kaba konulur. Bir şişe maden suyunun tamamı aynı kaba boşaltılır. Yoğurt ile maden suyu bir süre çırpılır. Daha sonra bu karışıma 2 yemek kaşığı limon suyu ilave edilir. Sonra elde edilen karışıma yarım çay kaşığı nane eklenir. Tüm eklenen malzemeler çırpılarak karıştırılır.



İsteğe bağlı olarak elde edilen karışım bir bardağa konularak içilmeye hazır hale gelir. Sabah kahvaltısından yarım saat önce bir su bardağı; geceleyin yatmadan 2 saat önce bir su bardağı olmak üzere günde 2 su bardağı tüketimi tavsiye edilmektedir.



Göbek eritme için hazırlanan sağlıklı yoğurt kürlerinden biri de limonlu yoğurt kürü. Bu kürde yarım çay kaşığı zerdeçal, yarım limon ve 3 yemek kaşığı az yağlı yoğurt malzemeler listesinde yer alıyor. Limonlu yoğurt kürünün yapımında; tüm sayılan malzemeler bir kap içerisine konularak karıştırılıyor. Hazırlanan bu kürün gece yatmadan önde tüketilmesi gerektiği belirtiliyor. Limonlu yoğurt küründen sonra hiçbir şey içilmemesi özellikle belirtiliyor.