Glutensiz un çeşitleri hangileri?

Çölyak ve glüten hassasiyeti olan kişiler buğday, arpa, çavdar ve yulaf proteinine karşı farklı derecelerde duyarlılığa sahiptir. Bu kişilerde ishal, kusma, karın ağrısı, çocuklarda büyüme geriliği, iştahsızlık, zayıflama, karın şişliği, kansızlık ve vitamin eksiklikleri görülebilir.

Glütensiz unlara badem unu, kinoa unu, Hindistan cevizi unu, nohut unu, keçiboynuzu unu, karabuğday unu, pirinç unu, mısır unu örnek verilebilir.

Badem unu: Karbonhidrat oranı düşüktür, yüksek lif içeriğine sahiptir. Pişirme işleminde çok fazla kabarmadığı için kurabiye ve kraker tarifleri için uygundur.

Kinoa unu: Yüksek miktarda protein, vitamin, mineral, lif içerir. Kabarma özelliği azdır. Kraker yapımı için tercih edilebilir.

Hindistan cevizi unu: Hafif tatlı bir lezzeti vardır. Protein ve lif açısından zengindir. Kek ve kurabiye yapımı için ideal bir seçenektir.

Keçiboynuzu unu: Tatlı tarifleri için ideal bir undur. Rafine şeker yerine kullanılabilir. Kurabiye, kek, pankek yapımında tercih edilebilir.

Karabuğday unu: Lif, B vitaminleri ve magnezyum açısından zengindir. Ekmek, poğaça tarifleri için ideal bir undur.

Nohut unu: Protein içeriği yüksektir. Beyaz una kıyasla yapışkan bir yapısı vardır. Bu sayede oldukça etkili bir bağlayıcıdır. Ekmek, kek, poğaça yapımı için uygundur.