Glutatyon’un Multiple Skleroz (MS) hastalığına etkisi

Multipl Skleroz, beyin ve omurilikteki sinir liflerini çevreleyen yağlı miyelin kılıfının dejenerasyonu ile karakterize edilen kronik bir otoimmün hastalıktır. Ayrıca kronik iltihaplanmaya neden olur ve vücuttaki temel antioksidanların tükenmesine yol açar, bu da oksidatif streste önemli bir artışa yol açar. Glutatyon ve Multipl Skleroz arasındaki bağlantının başladığı yer burasıdır.

Glutatyon ve Multipl Skleroz

Glutatyon vücudumuzun ana antioksidanıdır. Her vücut işlevi için kritik öneme sahiptir ve hastalıkları önlemek ve toplam hücresel sağlığı sağlamak için gereklidir. Multipl Skleroz (MS), bu önemli antioksidanın tükenmesine, oksidatif stresi ve inflamasyonu artırmasına neden olur.

Multipl Skleroz üzerinde yürütülen araştırmalar, antioksidan tedavinin MS'in ilerlemesini ve gelişimini engellemeye yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Çok sayıda belirtiye duyarlı olan Multipl Skleroz hastaları, sinir hücreleri arasındaki sinir iletişiminde bir bozulma yaşarlar. MS, vücudun bağışıklık sisteminin bu sinir liflerini çevreleyen miyelin kılıfına saldırmasına ve parçalanmasına neden olduğu için, sinyal kesintisine neden olan ciddi yara izi oluşur. Artık biri ve diğeri arasında sinyal iletemeyen bu sinirsel kopukluk, çok sayıda semptom ve hasta sağlığına zarar verir.

En yaygın MS belirtileri ise yorgunluk, kognitif bozukluk, depresyon, ruh hali, zayıflık, spazmlar, kronik ağrı, inkontinans.

Düşük glutatyon seviyesi çeşitli sorunlara neden olur

Hücrelerimizdeki glutatyon (GSH) seviyeleri, ne kadar yaşayacağımızın ve ne kadar sağlıklı olduğumuzun doğrudan bir göstergesidir. Bunun nedeni, bu ana antioksidan olmadan hayatta kalamayacağımızdır. Hastalandığımızda bunun nedeni GSH seviyelerindeki düşüştür. Düşük glutatyon seviyeleri, karaciğer fonksiyon bozukluğu, kalp hastalığı, bozulmuş bağışıklık fonksiyonu ve erken yaşlanmaya neden olur.

C vitamini yaygın olarak hastalık ve hastalıklarla mücadeleye yardımcı olabilecek güçlü bir antioksidan olarak kabul edilmektedir. Glutatyon ile C vitamini karışımıyla çok daha etkili sonuçlar elde edilmektedir.

Glutatyon, Multipl Skleroz için neden gereklidir?

Glutatyon, vücudumuzun aşırı oksidatif stresle baş etmenin en iyi yoludur. Vücudumuzu bu zararlı bileşiklerden arındırmak ve bağışıklık sistemimizin MS'in etkilerinden ziyade nedene yanıt vermesine izin verir.

Glutatyonun artımlı tedavisi, oksidatif strese karşı güçlü etkileri ve hücresel sağlığı iyileştirme yetenekleri sayesinde MS için etkili bir tedavi seçeneğidir. Glutatyon ve Multipl Skleroz tedavisi, vücudun MS'in neden olduğu hasarı en aza indirme yeteneğini geliştiren ve hatta hasarlı hücrelerin onarımına yardımcı olan son derece umut verici sonuçlar sağlar.

Multipl Sklerozlu olan her hasta, ilerlemeyi yavaşlatmak ve MS'in neden olduğu hasarı onarmak için glutatyon ve öncülleri desteklenebilir. İlk etapta rahatsızlıkları önlemeye yardımcı olan glutatyon takviyesi, Multipl Skleroza karşı iyi bir bağışıklık sitemini oluşmasına katkıda bulunur. Glutatyon ve C vitamini karışımıyla hücresel hasarı en aza indirmek ve Multipl Sklerozlu hastaların durumunu önemli ölçüde iyileştirmek mümkündür.