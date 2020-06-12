Glukoz nedir? Glukoz değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

Glukoz, meyvelerde ve özellikle üzümlerde bulunur ve yaygın olarak "üzüm şekeri" olarak bilinir. Fizyolojik faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için yeterli karbonhidrat tüketilmesi gerekmektedir.

Glukoz nedir?

Sağlıklı insanlarda, pankreas vasıtası ile salgılanan glukagon ve insülin hormonları sayesinde kandaki glikoz miktarı belirli sınırlar içinde tutulur. Gıda ile alınan ve kanla karıştırılan glikoz, kan şekerinin yükselmesine neden olur ve insülin, glikozun kullanıldığı hücrelere geçişini düzenler.

İnsülin sayesinde kandaki glikoz hücrelere çekilir ve kanda aşırı glikoz birikmesi önlenir. Açlık durumunda kan şekeri düşer. Kan şekerini normal sınırlar içinde tutmak için glukagon hormonu salgılanır. Bu şekilde, karbonhidratlar depolandıkları yerden glikoza dönüştürülür ve kanla karıştırılır. İnsülin ve glukagon hormonları, kan şekeri seviyesinin aşırı derecede yükselmesini veya düşmesini önleyerek glikoz seviyesini düzenler.

Glukoz değeri kaç olmalıdır?

Kan şekerinin belirli sınırlar içinde olduğu normal seviyeye "normoglisemi", normalden düşük "hipoglisemi" ve normalden yüksek "hiperglisemi" denir.

Uluslararası tanı kriterlerine göre, sağlıklı bireylerde açlık kan şekeri değerinin 70-100 mg / dl'nin altında ve doygunluk kan şekeri değerinin 140 mg / dl'nin altında olması beklenmektedir. Açlık değeri, 8 saatlik açlıktan sonra ölçülen kanda ölçülen glukoz değerini ifade eder. Tokluk ile kastedilen ise gıda tüketiminden 2 saat sonradır.

Glukoz düşüklüğü nedenleri

Hipoglisemi, uzun süreli açlık, öğünlerin düzenli yapılmaması, kullanılan çeşitli ilaçlar, yapılan aşırı fiziksel aktiviteler, aşırı yorgunluk, kalp, karaciğer ve böbrek yetmezliği, alkol zehirlenmesi, aşırı insülin üretimine neden olan pankreas tümörleri gibi birçok nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Bununla birlikte, acil servislere başvuran hipoglisemi vakalarının % 80'ine diyabet (diyabet) neden olduğu bildirilmiştir. Diyabet ilaçlarının, özellikle insülinin yanlış kullanımı hipoglisemiye neden olabilir.

Glukoz yüksekliği nedenleri

En önemli neden diyabet olarak gösterilmektedir. Yeterli tedavi almayan diyabetli hastalarda kan şekeri sürekli yüksektir. Diyabet dışında aşırı strese maruz kalma, steroid grubu ilaçların kullanımı, çeşitli endokrinolojik hastalıklar, böbrek hastalıkları, pankreas kanserleri de hiperglisemiye neden olabilir.

Glukoz düşüklüğü belirtileri

- Açlık, yorgunluk hissi,

- Terleme, üşüme,

- Baş dönmesi,

- Endişelenme, çarpıntı,

- Görme hatası,

- Solgunluk.

Hipoglisemi ciddi bir şekilde ilerlediğinde bilinç kaybı, beyin hasarı ve koma oluşabilir. Tekrarlayan hipoglisemi tehlikelidir ve nedenleri tıbbi yardım alınarak belirlenmelidir.

Glukoz yüksekliği belirtileri

- Gündüz ve özellikle gece boyunca sık idrara çıkma,

- Aşırı susuzluk,

- Sık sık açlık hissi,

- Kuru ağız,

- Ağızda aseton benzeri koku,

- Zayıflık, yorgunluk, uyuşukluk,

- Yaraların geç iyileşmesi,

- Belirsiz kilo kaybı,

- Ayaklarda yanma hissi,

- Kuru cilt,

- Bulanık görme,

- Tekrarlayan enfeksiyonlar.

Diyabet, yetersiz insülin hormonu ile ortaya çıkan veya etkisiz olan ve hiperglisemi ile seyreden yaşam boyu süren kronik bir hastalıktır. İki tip tanımlanmıştır, Tip I ve Tip II. Tip I diyabette, vücut pankreasın insülin üreten hücreleri olan beta hücrelerini yabancı bir doku olarak algılar ve beta hücrelerini yok eder. Bu nedenle, insülin vücutta üretilemez ve kan şekeri kontrolsüz bir şekilde artar. Tedavide insülin kullanmak kesinlikle gereklidir.

Tip II diyabette insülin üretimi yetersizdir ve insülin direnci sıklıkla görülür. Bu nedenle, hastalık ileri aşamalara ulaşmadıkça insülin kullanımı gerekli olmayabilir. Dünya çapında diyabet hastalarının yaklaşık % 90-95'i Tip II diyabet hastalarıdır.

Hiperglisemi, diyabetin en belirgin semptomlarından biridir. Yetersiz tedaviyi veya ilaçların yanlış kullanımını gösterir. Kan şekerinin yüksek seyri, büyük ve küçük damarlarınıza ve sinirlerinize zamanla zarar verebilir. Bunun sonucunda kardiyovasküler hastalıklar, felç, alt ekstremite kaybı, böbrek hasarı, görme kaybı ve körlüğe neden olabilir.