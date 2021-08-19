Girişimci bir çocuk nasıl yetiştirilir?

Girişimciliğin temel kuralı özgüvendir, çocuklarınıza iyi bir özgüven aşılaması yapmalısınız. Özgüveni yüksek çocuklar her zaman daha başarılı olurlar.

Girişimci insanlar meraklı olmalıdır, dünyadaki birçok buluşun ihtiyaçtan bulunduğu sanılmaktadır, ama asıl sebebi meraktır. Çocuklarınızın meraklı kişiliklerini öldürmeyin ve onları teşvik edin.

Çocuklarınızın meraklarının peşinde koşmasına izin verin.

Karşısına çıkan fırsatları değerlendirmesini ona öğretin.

Etrafına farklı gözlerle bakmasını sağlayın ve onu bu konuda teşvik edin. Bu şekilde birçok şey fark edebilecektir.

Para ve hesap yapma konularında iyi yetiştirilmelidir.

Yeni fikirlere açık olmalıdır. Hayatında yenilikler olduğu zaman bunu yadırgamamalılar ve çabuk alışmalılardır.

Risk almayı sevmelidir ama risk alacağı konuda değerlendirme yapıp makul oranlarda riske girmelidir. Bunu da anne ve babaları çocuklarına örnekler göstererek anlatmalıdır.

Çocuklarınızın kararlı olmasını sağlayın ve sözlerinin arkasında durması gerektiğini öğretin, kararlılık girişimci birinin önemli özelliklerindendir.

Plan yapmayı ve yaptığı planlara uygun hareket etmeyi öğretmelisiniz.

İleri görüşlü olma özelliği kazandırmalısınız. Bunun için tahmin yeteneği güçlü olmalıdır, çocuklarınızda sık sık tahmin etmesini isteyerek bu özelliğini geliştirebilirsiniz.

Çocuklarınıza ikna etme yeteneği kazandırmalısınız. İkna kabiliyeti de girişimcilik için önemlidir.

Çocuklarınıza kendi kendilerine bir şeyler üretmesini öğretin.

Çocuklarınızı sosyal olarak yetiştirin. Kolay arkadaş edinmeli ve karşılarındakileri ikna etme yeteneğine sahip olmalıdır.

Çocuklarınızı lider kişilikte yetiştirmelisiniz. Onların liderlik yapmaları için en uygun yer evleridir. Onlara evde liderlik yapması için izin verin.

Girişimci bir kişi çok çalışkan olmalıdır, çocuklarınızı çalışkan bireyler olarak yetiştirin.

Girişimci bir kişi olmanın son kuralı sorumluluk sahibi olmaktır, sorumluluk sahibi çocuklar yetiştirin ve çocuklarınıza sorumluluk kavramını öğrenmesi için bol bol sorumluluk verin.

Girişimcilik bilincinin aşılanması için önce ev sonra okul: Bir girişimci olabilmenin en büyük gerekliliği problem çözme becerisi kazandırmaktır ve bu beceri en iyi okul ikliminde öğrenilir. Çocukların kendi hayatlarında yaşadıkları sorunlar karşısında beyin fırtınası yapması için okulda yapılan çalışmalar ile alakalı rehberlik servisinden mutlaka bilgiler edinin. Yapılan çalışmaların ev ikliminde desteklenmesi için, okul ikliminde ortaya çıkan fikirlerin negatif ve pozitif yanları üzerine tartışın ve ev ortamında bütün ailenin katılımı ile yeni bir beyin fırtınası için hazırlık yapın. Her başarısızlıktan sonra atılacak adımlar için öğreti niteliğinde bir fırsat olduğunu belirtin.

Girişimcilik için gereklilikleri tanıyın, tanıtın ve bir aile geleneği için içselleştirin: Bir çocuğun sosyal becerileri ne kadar gelişmişse o denli etkili bir girişimci olur. İletişim, yönetişim, müzakere, karar alma, problem üzerine düşünme, çözümler üretmeleri gibi, yeni nesil becerilerini destekleyen, geliştiren her tutum faydalı olacaktır. Hatalarından ders çıkarmasını öğrenen ve başarısızlıklarını bir öğreti olarak algılayabilen çocuklar için risk almak ve doğru kararları uygulayabilmek, başarının da en önemli anahtarı olacaktır.

Girişimcilik ruhlarını kullanmayı gerçek hayata entegre edin: En etkili öğrenme ve içselleştirme biçimi yaparak ve yaşayarak öğrenme olduğunu biliyoruz. Çocuklar bir şeyler istedikleri zaman akıllarına gelen düşünce “Bunu almalıyım”dan ziyade “Bunu almak için şu kadar çalışmalı ve şu kadar para biriktirmeliyim, haftalığımdan ya da aylığımdan bağımsız neler yapabilirim?” olmalıdır. Çocuk her istediğine emek etmeden ulaşabilmişse bu durumu toparlamak için gerekli adımları atmalısınız.

Çocuklar satış yapmak istediklerinde destek olun: Teknoloji çağı çocukları için internet üzerinden satış yapmak gibi bir deneyim ile ilk iş deneyimlerini sağlamak isteyebilirler. Onlar için güvenli internet ve satış alanlarını yaratarak bu girişimcilik eylemlerini destekleyebilirsiniz ve gerekli okumaları birlikte yaparak daha etkin ve kalıcı olarak süreci içselleştirebilirsiniz.