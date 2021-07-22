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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 22.07.2021 - 02:37 | Son Güncelleme:

Giray isminin anlamı nedir? Giray ne demek? Giray adının özellikleri, analizi ve kökeni

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Giray isminin anlamı nedir? Giray ne demek? Giray adının özellikleri, analizi ve kökeni

Dilimize Moğolcadan geçen Giray ismi, 15. yüzyılda kurulmuş olan Kırım Hanlığında rütbe ve unvan olarak kullanılmıştır. Kelimenin sözlük anlamı hükmeden ve gücü elinde bulundurandır. Hükümdar, şah, sultan ve padişah kelimeleri bu isimle eş anlamlıdır. Giray isminin anlamı ve kökeni nedir? Bu isim Kur’an'da geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Ülkemizde toplam 2564 kişi Giray ismini kullanmaktadır.

 Giray İsminin Anlamı Nedir? Giray Ne Demek?

 Giray isminin dört farklı anlamı vardır.

 İlk Anlamı: Önder, hükümdar

 İkinci Anlamı: Tüm gücü ve yetkiyi elinde bulunduran

 Üçüncü Anlamı: Kudretiyle düşmana korku veren

 Dördüncü Anlamı: Ülkesini adaletle idare eden yönetici

 Giray İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 5

 Uğurlu sayısı: 8

 Renk sembolü: Yeşil

 Cinsiyeti: Uniseks

 Giray İsminin Analizi

 Harf analizine göre Giray isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Sevdiklerinin mutluluğu için kendi menfaatlerini yok sayacak kadar fedakardır.

 2- Sevecen ve naziktir.

 3- Lider ruhludur.

 4- Sorumluluklarını yerine getirmek için var gücüyle çalışır.

 5- Baskın bir karaktere sahiptir.

 Giray Adının Kökeni

10. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren unvan olarak kullanılan Giray ismi, dilimize Moğolcadan geçmiştir.

 Giray İsminin Yanına Yakışan İsimler

 1- Vural

 2- Gürdal

 3- Erdal

 4- Seray

 5- Hilal

 6- Beray

 7- Nilay

 8- Bilal

 9- Nazan

 10- Şenay

 Giray İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Giray ismi Kur’an-ı Kerim'de geçmemektedir.

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