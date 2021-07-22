Giray isminin anlamı nedir? Giray ne demek? Giray adının özellikleri, analizi ve kökeni
Dilimize Moğolcadan geçen Giray ismi, 15. yüzyılda kurulmuş olan Kırım Hanlığında rütbe ve unvan olarak kullanılmıştır. Kelimenin sözlük anlamı hükmeden ve gücü elinde bulundurandır. Hükümdar, şah, sultan ve padişah kelimeleri bu isimle eş anlamlıdır. Giray isminin anlamı ve kökeni nedir? Bu isim Kur’an'da geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Ülkemizde toplam 2564 kişi Giray ismini kullanmaktadır.
Giray İsminin Anlamı Nedir? Giray Ne Demek?
Giray isminin dört farklı anlamı vardır.
İlk Anlamı: Önder, hükümdar
İkinci Anlamı: Tüm gücü ve yetkiyi elinde bulunduran
Üçüncü Anlamı: Kudretiyle düşmana korku veren
Dördüncü Anlamı: Ülkesini adaletle idare eden yönetici
Giray İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 5
Uğurlu sayısı: 8
Renk sembolü: Yeşil
Cinsiyeti: Uniseks
Giray İsminin Analizi
Harf analizine göre Giray isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Sevdiklerinin mutluluğu için kendi menfaatlerini yok sayacak kadar fedakardır.
2- Sevecen ve naziktir.
3- Lider ruhludur.
4- Sorumluluklarını yerine getirmek için var gücüyle çalışır.
5- Baskın bir karaktere sahiptir.
Giray Adının Kökeni
10. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren unvan olarak kullanılan Giray ismi, dilimize Moğolcadan geçmiştir.
Giray İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- Vural
2- Gürdal
3- Erdal
4- Seray
5- Hilal
6- Beray
7- Nilay
8- Bilal
9- Nazan
10- Şenay
Giray İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Giray ismi Kur’an-ı Kerim'de geçmemektedir.