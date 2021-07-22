Giray isminin anlamı nedir? Giray ne demek? Giray adının özellikleri, analizi ve kökeni

Ülkemizde toplam 2564 kişi Giray ismini kullanmaktadır.

Giray İsminin Anlamı Nedir? Giray Ne Demek?

Giray isminin dört farklı anlamı vardır.

İlk Anlamı: Önder, hükümdar

İkinci Anlamı: Tüm gücü ve yetkiyi elinde bulunduran

Üçüncü Anlamı: Kudretiyle düşmana korku veren

Dördüncü Anlamı: Ülkesini adaletle idare eden yönetici

Giray İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 5

Uğurlu sayısı: 8

Renk sembolü: Yeşil

Cinsiyeti: Uniseks

Giray İsminin Analizi

Harf analizine göre Giray isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Sevdiklerinin mutluluğu için kendi menfaatlerini yok sayacak kadar fedakardır.

2- Sevecen ve naziktir.

3- Lider ruhludur.

4- Sorumluluklarını yerine getirmek için var gücüyle çalışır.

5- Baskın bir karaktere sahiptir.

Giray Adının Kökeni

10. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren unvan olarak kullanılan Giray ismi, dilimize Moğolcadan geçmiştir.

Giray İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Vural

2- Gürdal

3- Erdal

4- Seray

5- Hilal

6- Beray

7- Nilay

8- Bilal

9- Nazan

10- Şenay

Giray İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Giray ismi Kur’an-ı Kerim'de geçmemektedir.