Gıdı probleminden ameliyatsız kurtulmak mümkün... Peki, ama nasıl?

Gıdı oluşumunun kilo almanın yanı sıra genetiğe ve yaşlanmaya bağlı da görülebildiğini belirten Medikal Estetik Hekimi Dr. Aida Keklik sorunun çene altı bölümündeki yağ birikimi ve sarkmadan kaynaklandığını ve farklı tedavi yöntemleri bulunduğunu söyledi.

Fazla kilolu olmasanız da gıdı oluşabilir

Çene altı submental yağ olarak da bilinen gıdı, çene altındaki yağ birikimi ve sarkmadan oluşur. Kişileri gerçekte olduğundan daha yaşlı ve kilolu gösterebildiği için rahatsızlık verebilir. Sağlıklı beslenip düzenli egzersiz yapanlarda da gıdı görülebilir veya geçmişte varsa da erimeyebilir. Böyle bir durumda konunun uzmanı bir hekime danışmakta fayda vardır çünkü ne kadar diyet yaparsanız yapın durum düzelmeyebilir.

Gıdıyı yok etmek için farklı tedavi alternatifleri var

Gıdı bölgesindeki yağ hücrelerini yok etmek için birçok tedavi seçeneği vardır. Enjekte edilebilir lipoliz tedavileri, cerrahi operasyon ve bazı lipoliz cihazları bunlardan bazılarıdır. Lazer, radyofrekans ve ultrason gibi enerji cihazları çene altı şekillenmesinde non-invaziv seçenek sunmakla birlikte bu teknikler daha çok çene altı bölgesindeki yağın azaltılmasına değil derinin sıkılaşmasına fayda sağlamaktadır.

Lipoliz tedavisinden sonra gıdıda gevşeme ve sarkma olur mu?

Lipoliz uygulamalarının sonunda kesin sarkma ya da gevşeme olacak diyemeyiz. Bu kişinin yaşına, gıdının büyüklüğüne ve cilt kalitesine göre değişebilir. Gıdı yağının azalmasından dolayı gevşeme yaşayan kişiler için deriyi sıkılaştırıcı tedaviler uygulamak gerekir. Cerrahi olmayan tedaviler; sıkılaştırma amaçlı enjeksiyonlar, lazer, radyofrekans ve ultrason gibi enerji cihazları ve ip tedavileridir.