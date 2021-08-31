Gıda zehirlenmesine ne iyi gelir, nasıl geçer? Gıda zehirlenmesi belirtileri ve tedavisi
Gıda kaynaklı hastalık olarak da adlandırılan gıda zehirlenmesi; enfeksiyon etkeninin vücut yüzeyi, eşyalar veya su, gıda gibi maddeler üzerinde bulunması anlamına gelen kontamine gıdaları yemenin neden olduğu hastalıktır. Bakteriler, virüsler ve parazitler dahil bulaşıcı organizmalar veya bunların toksinleri, gıda zehirlenmesinin en yaygın nedenleridir. Peki gıda zehirlenmesi nasıl anlaşılır, belirtileri nelerdir? İşte gıda zehirlenmesine iyi gelen tedavi yöntemleri.
Bulaşıcı organizmalar veya onların toksinleri, gıdaları işleme veya üretimin herhangi bir noktasında kontamine edebilir. Yiyecekler yanlış kullanılırsa veya pişirilirse evde de kontaminasyon meydana gelebilir. Bu nedenle kişide bazı belirtiler ortaya çıkar. Peki gıda zehirlenmesine ne iyi gelir, nasıl geçer? İşte gıda zehirlenmesi belirtileri ve tedavisi.
Gıda zehirlenmesi belirtileri nelerdir?
Kontamine yiyecekleri yedikten sonraki saatler içinde başlayabilen gıda zehirlenmesi semptomları arasında genellikle mide bulantısı, kusma veya ishal bulunur. Çoğu zaman, gıda zehirlenmesi hafiftir ve tedavi olmaksızın düzelir. Ama yine de gıda zehirlenmesi şikayeti bulunan kişilerin hastaneye gitmesinde fayda vardır.
Gıda zehirlenmesi belirtileri zehirlenmenin kaynağına göre değişir. Çoğu gıda zehirlenmesi türü, aşağıdaki belirti ve semptomlardan bir veya daha fazlasına neden olur:
- Mide bulantısı
- Kusma
- Sulu veya kanlı ishal
- Karın ağrısı ve krampları
- Ateş
Gıda zehirlenmesi nasıl anlaşılır?
Belirti ve semptomlar, kontamine gıdayı yedikten birkaç saat sonra başlayabilir veya günler hatta haftalar sonra başlayabilir. Gıda zehirlenmesinden kaynaklanan hastalık genellikle birkaç saatten birkaç güne kadar sürer.
Gıda zehirlenmesine ne iyi gelir?
Gıda zehirlenmesi başlangıç seviyesinde ise evde bazı gıdalarla geçirmeniz mümkün. Ancak yine de doktor kontrolünde tüketmeye dikkat edilmesi gerekir.
İşte gıda zehirlenmesine iyi gelen bazı gıdalar;
- Yoğurt
- Muz
- Sarımsak
- Bal
- Limon
- Zencefil
- Fesleğen
Gıda zehirlenmesi nasıl geçer?
Vücut çok fazla su kaybettiğinden zehirlenmenin ardından bol bol su içmek gerekir.
Süt ve süt ürünlerini bir süre tüketmemeye özen gösterilmeli.
Kahve, çay, alkol ve enerji içeceklerinden uzak durulmalıdır.
Dondurulmuş ürünleri buzluktan çıkarttıktan sonra mutlaka kullanın. Bir kez daha dondurmamaya dikkat edin.
Sebze ve meyveleri bol su ile dezenfekte edin.
Aşırı yağlı ve ağır yiyeceklerden kaçının.
Gıda zehirlenmesinin tedavisi
Gıda zehirlenmesinin tedavisi evde başlar. Bu noktada yapılması gereken, yaşanan sıvı kaybının tamamlanması gerekir. Bunun için bol bol sıvı tüketilmeli ve dehidrasyon önlenmelidir. Ancak durum evde çözülebilecek boyutta değilse, doktora başvurulmalıdır. Hastaya serum ve antibiyotik tedavisi uygulanabilir.
Gıda zehirlenmesinin sebepleri nelerdir?
Gıda zehirlenmesinde tavuk, et gibi bazı yiyecekler pişirilmediği için zararlı organizmalar yemekten önce yok edilmez ve gıda zehirlenmesine neden olabilir. Birçok bakteriyel, viral veya parazitik gıda zehirlenmesinin nedenleri arasında yer alır.