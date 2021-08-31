Gıda zehirlenmesine ne iyi gelir, nasıl geçer? Gıda zehirlenmesi belirtileri ve tedavisi

Bulaşıcı organizmalar veya onların toksinleri, gıdaları işleme veya üretimin herhangi bir noktasında kontamine edebilir. Yiyecekler yanlış kullanılırsa veya pişirilirse evde de kontaminasyon meydana gelebilir. Bu nedenle kişide bazı belirtiler ortaya çıkar. Peki gıda zehirlenmesine ne iyi gelir, nasıl geçer? İşte gıda zehirlenmesi belirtileri ve tedavisi.

Gıda zehirlenmesi belirtileri nelerdir?

Kontamine yiyecekleri yedikten sonraki saatler içinde başlayabilen gıda zehirlenmesi semptomları arasında genellikle mide bulantısı, kusma veya ishal bulunur. Çoğu zaman, gıda zehirlenmesi hafiftir ve tedavi olmaksızın düzelir. Ama yine de gıda zehirlenmesi şikayeti bulunan kişilerin hastaneye gitmesinde fayda vardır.

Gıda zehirlenmesi belirtileri zehirlenmenin kaynağına göre değişir. Çoğu gıda zehirlenmesi türü, aşağıdaki belirti ve semptomlardan bir veya daha fazlasına neden olur:

Mide bulantısı

Kusma

Sulu veya kanlı ishal

Karın ağrısı ve krampları

Ateş

Gıda zehirlenmesi nasıl anlaşılır?

Belirti ve semptomlar, kontamine gıdayı yedikten birkaç saat sonra başlayabilir veya günler hatta haftalar sonra başlayabilir. Gıda zehirlenmesinden kaynaklanan hastalık genellikle birkaç saatten birkaç güne kadar sürer.

Gıda zehirlenmesine ne iyi gelir?

Gıda zehirlenmesi başlangıç seviyesinde ise evde bazı gıdalarla geçirmeniz mümkün. Ancak yine de doktor kontrolünde tüketmeye dikkat edilmesi gerekir.

İşte gıda zehirlenmesine iyi gelen bazı gıdalar;

Yoğurt

Muz

Sarımsak

Bal

Limon

Zencefil

Fesleğen

Gıda zehirlenmesi nasıl geçer?

Vücut çok fazla su kaybettiğinden zehirlenmenin ardından bol bol su içmek gerekir.

Süt ve süt ürünlerini bir süre tüketmemeye özen gösterilmeli.

Kahve, çay, alkol ve enerji içeceklerinden uzak durulmalıdır.

Dondurulmuş ürünleri buzluktan çıkarttıktan sonra mutlaka kullanın. Bir kez daha dondurmamaya dikkat edin.

Sebze ve meyveleri bol su ile dezenfekte edin.

Aşırı yağlı ve ağır yiyeceklerden kaçının.

Gıda zehirlenmesinin tedavisi

Gıda zehirlenmesinin tedavisi evde başlar. Bu noktada yapılması gereken, yaşanan sıvı kaybının tamamlanması gerekir. Bunun için bol bol sıvı tüketilmeli ve dehidrasyon önlenmelidir. Ancak durum evde çözülebilecek boyutta değilse, doktora başvurulmalıdır. Hastaya serum ve antibiyotik tedavisi uygulanabilir.

Gıda zehirlenmesinin sebepleri nelerdir?

Gıda zehirlenmesinde tavuk, et gibi bazı yiyecekler pişirilmediği için zararlı organizmalar yemekten önce yok edilmez ve gıda zehirlenmesine neden olabilir. Birçok bakteriyel, viral veya parazitik gıda zehirlenmesinin nedenleri arasında yer alır.