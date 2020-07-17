Sizi o acıktırıyor: Ghrelin hormonu

Ghrelin, mide ve beyin arasındaki ödül ilişkisini uyaran bir sinyal görevi nedeniyle insanların gerekliliğin aksine zevk için yiyecek tükettiği hedonik yemede rol oynayabilir. Ghrelin hormonunun fazlalığı aşırı yeme isteğiyle birlikte kontrolsüz kilo artışına ve kemik gelişiminde olumsuzluklara yol açabilir.

Ghrelin düzeyi nasıl azaltılabilir?

Ghrelin hormonu açlık ve tokluk hissiyatında önemli bir rol oynadığından, ghrelin seviyelerini azaltmak insanların iştahını azaltmaya ve sonuç olarak kilo vermelerine yardımcı olabilir. Bazı araştırmalar, ghrelin seviyelerinin kilo kaybından sonra arttığını göstermektedir. Bu da kişinin kilo verme eğilimine girdikten bir süre sonra normalden daha fazla açlık hissedebilmesine, daha fazla yemeye yönelmesine ve dolayısıyla kaybettiği kiloları geri almasına neden olabilir.

Vücudundaki ghrelin düzeyini azaltmak isteyen bir kişinin izlemesi gereken doğal yollar şöyle özetlenebilir:

1- Fruktoz alımını azaltın: Fruktoz tüketiminin artışı ghrelin artırmak anlamına gelebilir. Bu da daha fazla yemek yemenize ve daha fazla yemenize rağmen yemekten kısa bir süre sonra yeniden aç hissetmenize neden olabilir.

2- Bazı besinleri daha fazla tüketin: Proteinden zengin bir beslenme planı izlemek, ghrelin hormonunu bastırmak ve daha uzun süre tok hissetmek adına faydalıdır.

3- Egzersiz yapın:

Egzersizin vücuttaki ghrelin düzeylerini artırabileceği veya azaltabileceği konusunda bazı tartışmalar vardır. Ancak güncel veriler yoğun aerobik egzersizin ghrelin düzeylerini azaltabileceğini ortaya koymuştur. Egzersiz ayrıca insülin ve leptin gibi açlık - toklukta rol oynayan diğer hormonları da olumlu etkiler. Leptin hormonu ghrelin hormonunun zıttı gibidir; yemek yedikten sonra salgılanır ve doyma hissi sağlar.

4- Stresi azaltın: Yüksek ve kronik stres, ghrelin düzeylerinin yükselmesine neden olabilir. Bu nedeniyle çok stresli insanlar çok yemek yiyebilmektedirler. Yiyerek rahatlamak yerine stresi yönetmenin ve azaltmanın geçerli yollarını bulmalısınız.

5- Su için: Su içerek mideyi doldurmak, ghrelin üretimini azaltmanın, diğer bir deyişle açlık hissini bastırmanın bir yolu olabilir.

Sonuç olarak bazı insanlar vücutlarındaki ghrelin miktarını azaltmak isteyebilir, çünkü bunu yapmak iştahlarını baskılayabilir ve kişinin daha az yemek yemesini sağlayabilir. Ancak bu konuda doktora danışmadan ilaç kullanımı ya da bir takım kulaktan duyma bilgilere göre hareket edilmemelidir.

Zira ghrelin hormonunun eksikliği de başta yetersiz beslenme, vücudun enerji metabolizmasında dengesizlik, gelişme geriliği gibi riskler taşımaktadır. Ghrelin fazlalığı yaşadığınızdan şüphe ediyorsanız mutlaka bir doktora başvurun.