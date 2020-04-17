Genital siğil neden olur? Belirtileri ve tedavisi

Genital siğilin insan papillom virüsüne (HPV) bağlı olarak meydana gelen, sıklıkla yüzeyden kabarık değişik boyuttaki lezyonlar olduğunu ifade eden Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Samet Topuz, bu siğillerin sıklıkla dış dudaklarda, anüs çevresinde, perinede, vagina içinde, bazen de rahim ağzında oluşabildiğini belirtti.

HPV virüsünün 200’den fazla tipi olduğunu, bunların yaklaşık 40‘ının genital sistemi tuttuğunu kaydeden Topuz, genital sistemi tutan virüslerden olan düşük risk grubundaki 6 ve 11 nolu virüslerin genital siğillerin %90’ının oluşumundan sorumlu olduğu bilgisini verdi, konuyla ilgili önemli bilgiler aktardı.

Genital siğiller nasıl bulaşıyor?



Temel bulaşma şekli cinsel ilişkidir. Genital siğiller yüksek viral yük içerdikleri için bulaşma olasılığını artırıyor. HPV virüsü bulaştıktan sonra 3 hafta ile 8 aylık bir kuluçka döneminin ardından genital siğile yol açabilir. En sık seksüel aktif genç yetişkinlerde görülüyor.

Bağışıklık sistemindeki problemler siğillerin oluşma, tekrarlama riskini artıran önemli bir faktör. HIV hastalarında, organ nakli nedeniyle bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç alanlarda, diyabetlilerde daha sık görülür. Önemli risk faktörlerinden birisi sigara kullanımıdır. Diğer yandan sünnet olmak HPV bulaşma riskini azaltıyor. Fizik muayene genellikle tanı koymak için yeterli. Çünkü lezyonların karakteristik görünümleri vardır. Nadiren şüpheli durumlarda biyopsi gerekebilir.

Genital siğiller nasıl tedavi ediliyor?



Tedaviye lezyonların yerine, sayısına, büyüklüğüne, gebelik olup olmamasına ve hastanın tercihine göre karar veriliyor. Siğiller cerrahi olarak çıkartılabilir, dondurulabilir veya koter ile yakılabilir. Diğer yandan uygun olgularda bölgesel bağışıklığı güçlendirici kremler uygulanabilir.

Siğillerden korunma nasıl olur?



Genital siğilin olduğu durumlarda bulaşma riski yüksek olduğu için tedavi tamamlanana kadar cinsel ilişkiden kaçınmak gerekir. Ancak bulaşma olması için siğil olması gerekmez. Kondom kullanımının genital siğil ve HPV bulaşmasında sınırlı bir koruyuculuğu vardır. Değiştirilebilir risk faktörlerinden biri olan sigaradan uzak durmak önemli. Ancak günümüzde en etkin yöntem, genital siğillerin çok büyük kısmına yol açan tip 6 ve 11 virüsüne karşı antikorlar içeren HPV aşılarının hem kadınlarda hem erkeklerde 9-26 yaş arası uygulanmasıdır.