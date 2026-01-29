Gençti, sağlıklıydı, risk grubunda değildi ama hiçbiri hastalığı önleyemedi... Kanser olan onkolog yaşadıklarını anlattı: 'Neden ben' diye uzun süre düşündüm

Haberin Devamı

Dr. Sue Hwang, tarama sonuçlarını görür görmez bir sorun olduğunu anladı. On yıldan fazladır onkolog olarak çalışan Hwang, binlerce hastanın meme kanseri taraması için mamografi sonuçlarını anlamalarına yardımcı olmuştu.

Buna rağmen kendi teşhisi şok edici oldu.

Geçmişte yaptırdığı tüm taramaları temiz çıkmış olmasına karşın bu taramada Dr. Hwang'ın sağ memesinde beş adet şüpheli kitle ve anormal bir lenf bezi tespit edildi.

Yaşadıklarını Business Insider'a anlatan Dr. Hwang, "'Bu bir şaka olmalı. Bir yıl içinde beş tümör gelişmiş olamaz' diye düşündüm. Böyle bir şey mümkün değildi. Üstelik ben hiçbir şey hissetmiyordum" dedi.

HİÇ BELİRTİ GÖSTERMEMİŞTİ, RİSK GRUBUNDA DA DEĞİLDİ

Gerçekten de Dr. Hwang, Ocak 2024'te teşhis alana kadar en ufak bir belirti bile göstermemişti. Dahası meme kanseri riski altında olduğunu düşünmek için hiçbir nedeni de yoktu.

Hwang, 46 yaşındaydı, sağlıklıydı, her gün tenis oynuyordu ve yoğun kariyer ile üç çocuklu bekar bir anne olmanın gerekliliklerini bir arada yürütüyordu.

Üstelik meme kanseri teşhisi kötü haberlerin sadece birincisiydi. Tedavi süreci Dr. Hwang'ın düşündüğünden çok daha karmaşık olacaktı. İki taraflı mastektomi dahil birçok ameliyat, kemoterapi, radyasyon ve hormon tedavisi alan Dr. Hwang şu an remisyon aşamasında olduğunu belirtti.

Şimdilerde 48 yaşında olan Hwang, yaşadıklarını bir kitapta topladı. 'Perdenin İki Tarafından: Bir Onkoloğun Meme Kanseri Yolculuğundan Dersler ve Düşünceler' isimli kitabın 20 Ocak'ta ABD'de raflarla buluşacağı açıklandı.

HEM HASTA HEM DE DOKTOR OLMAK

Hasta olmanın kırılganlığını kabul etmesini sağladığını ve bu süreçte daha iyi bir doktor haline geldiğini söyleyen Dr. Hwang, "Mücadele ettiğim şeyleri başkalarına daha açık bir şekilde anlatmak, iyileşmeme yardımcı oldu çünkü yalnız olmadığımı fark ettim. Herkes mücadele ediyor ve bunu kabul etmek sizi daha insan yapar. Hastalar benimle çok daha iyi iletişim kurabildiler" diye konuştu.

Hwang, teşhisini öğrendiğinde ilk düşündüğü şeyin o sırada 15, 13 ve 11 yaşındaki oğulları olduğunu belirterek, "Onlara bu haberi vermekten korktum. 'Aman Tanrım, bu hastalık beni öldürürse ne olacak?' diye düşünüyordum" ifadelerini kullandı.

Çoğu hastasından farklı olarak, Hwang tedaviden ne beklemesi gerektiğini ve prognozunu nasıl anlamlandırması gerektiğini biliyordu.

HAYATTA KALMA ŞANSI YÜZDE 85'Tİ

Meme kanserinin özellikle erken teşhis edildiğinde, çok iyi tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu hatırlatan Hwang, meme kanseri hastalarını kanser koğuşunun çalışkan öğrencileri olarak gördüğünü belirtti.

Gerçekten de bu hastaların yüzde 95'i düşük riskli kabul ediliyor ve teşhisten 10 yıl sonra hayatta ve sağlıklı olmaları bekleniyor. Bu, diğer kanser türleriyle keskin bir tezat oluşturuyor. Zira örneğin, pankreas kanserinin beş yıllık hayatta kalma oranı yaklaşık yüzde 12.

İlerleyen günlerde yapılan görüntüleme işlemleri, Hwang'ın kanserinin beklenenden daha fazla yayılmış olduğunu gösterdi. Arkadaşları ve meslektaşları olan doktorlarına göre, Hwang'ın hayatta kalma olasılığı yüzde 85'ti.

Bu oran ilk bakışta cesaret verici olsa da Hwang'ın aklında sadece yüzde 15'lik ihtimalle bir şeylerin ters gidebileceği düşüncesi vardı.

Hwang, "Yüzde 85 harika bir oran, ama bu sayıyı duyduğumda, sanırım ilk kez bir doktorun muayenehanesinde kendimi tamamen kaybettim. Bütün bunları yapıyorum ve sen bana 85 veriyorsun. Bir hasta olarak bakış açım buydu" diye konuştu.

"FİZİKSEL OLARAK AYNI KİŞİ DEĞİLSİNİZ"

Dr. Hwang, kendisi için en büyük zorluğun tedavinin getirdiği endişeler ve yan etkiler değil, kanserden kurtulmuş bir kişi olarak kimliğini kabullenmek olduğunu söyledi.

Hwang, eski hayatına dönmeyi umuyordu. Doktor olarak yaptığı iş, hastalığı tedavi etmekti, ancak aldığı eğitim Hwang'ı kendi teşhisinden sonra hayatının nasıl değişeceği konusunda hiçbir şekilde hazırlamamıştı.

Hwang, "Fiziksel olarak aynı kişi değilsiniz. Tedavim bittiğinde memelerim, yumurtalıklarım, rahmim ve saçlarım yok olmuştu ve bu duygusal olarak çok büyük bir yük" diye konuştu.

Kanserden kurtulan biri olarak yeni rolünün kendisi için ne anlama geldiğini hala anlamaya çalıştığını da sözlerine ekleyen Hwang, teşhis konmadan önce kişisel mücadelelerini gizli tutmaktan gurur duyduğunu anlattı.

"İnsanlar 'Bunu nasıl yapıyorsun bilmiyorum' derlerdi ve ben de her şey yolunda gibi davranırdım" ifadelerini kullanan Hwang, "Bazen bunun çok zor olduğunu, eve geldiğimde yorgun düştüğümü, çok yalnız hissettiğim için ağlamak istediğimi kimseye söylemedim" dedi.

"ENDİŞELENMEK SORUN DEĞİL"

Hasta olduktan sonra mücadelesinden bahsetmeye başladığını anlatan Hwang, "Hastalarımdan tavsiyeler istedim. Nasıl iyileştiklerini ve bedenlerinde ve hayatlarında meydana gelen büyük değişikliklerle nasıl başa çıktıklarını sordum" diye konuştu.

Şu an için stratejisinin daha az çalışmak, ailesine daha fazla odaklanmak ve belirsizlik karşısında sağlığına öncelik vermek olduğunu da ifade eden Hwang, her şeyden önce, deneyimlerini paylaşmanın hastalara destek olmasını ve bir gün sağlık sektörünü tedavi sonrası daha fazla yapı sunmaya itmesini umduğunu belirtti.

Hwang, "İnsanların yalnız olmadıklarını bilmelerini gerçekten istiyorum. Bilmemek sorun değil. Korkmak sorun değil. Endişelenmek sorun değil. Bu sadece hastalığın doğası" ifadelerini kullandı.

"NASIL ÖNLEYECEĞİMİ DE BİLİRDİM"

Hwang kanser teşhisi aldığında, on yıldan fazla süredir onkolog olarak çalıştığını ve aynı kanser türünden muzdarip hastaları tedavi ettiğini belirterek. "Bir doktor olarak tüm tecrübeme rağmen, bunun benim başıma neden geldiğini sorgulamaktan kendimi alamıyordum. Bu işi yeterince uzun süre yaptığınızda, meme kanserinin ayrım gözetmediğini anlıyorsunuz. Ama yine de 'Neden ben' diye uzun süre düşündüm. Neden kansere yakalandığımı bilseydim, tekrarlamasını nasıl önleyeceğimi de bilirdim" ifadelerini kullandı.

İnsanlara, kontrolleri dışındaki kanser risk faktörleri konusunda paniğe kapılmamaları için kanseri önlemeye yardımcı olduğu kanıtlanmış sağlıklı beslenme, sık egzersiz yapma ve stresi azaltma gibi alışkanlıklar edinmelerini tavsiye eden Hwang, "Gençlerde kanser vakalarının artarken bu gidişatı tersine çevirmek için yaşam tarzı değişikliği gerçekten çok önemli. Kansere neden olan tek bir şey değil,. Kanser, birçok farklı faktörün birleşimi" diye konuştu. Hwang, kanseri azalttığı kanıtlanan dört sağlıklı alışkanlığı da şöyle sıraladı:

1) İŞLENMİŞ GIDALARI AZALTMAK

Hwang'a göre, kanseri önlemenin ilk adımı yediğiniz gıdalar. Sadece kalori miktarı yerine besin değerlerine odaklanmanın daha sağlıklı seçimler yapmaya yardımcı olabileceğini söyleyen Hwang, "ABD'de bize nasıl iyi besleneceğimiz öğretilmedi. Sağlıklı olmak yerine zayıf olmaya odaklanıyoruz" dedi.

Başta meyve ve sebzeler olmak üzere, işlenmemiş gıdalara önem verdiğini belirten Hwang, bitki bazlı işlenmemiş gıdaların, kanser riskine katkıda bulunan hücresel hasarı önlemeye yardımcı olan polifenoller açısından zengin olduğunu vurguladı.

Öte yandan şeker, tuz ve yağ ilaveli aşırı işlenmiş gıdalardan kaçınmaya çalıştığını da ifade eden Hwang, "Bu gıdalar, ortalama bir Amerikalının diyetinin yarısından fazlasını oluşturuyor ve kanser ve kalp hastalığı riskinin artmasıyla bağlantılandırılıyor. Sağlıklı beslenmeye nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, en kolayı her gün tükettiğiniz işlenmiş gıdalardan bir porsiyonunu eksiltip yerine, bitki bazlı işlenmemiş gıdalar koymak" tavsiyesinde bulundu. Hwang, "Öğle yemeğinde bir paket cips yerine bir avuç badem, sabahları yediğiniz yaban mersinli kek yerine meyve ile süslenmiş gece boyunca bekletilmiş yulaf ezmesi yemeyi deneyin" dedi.

2) HER GÜN EN AZ 30 DAKİKA EGZERSİZ YAPMAK

"Oturmak çağımızın sigarası" ifadesini duymuş olabilirsiniz. Bu benzetmenin nedeni, hareketsiz yaşamın zaman içinde kansere yakalanma riskini önemli ölçüde artırmasıdır.

"İnsanların dışarı çıkıp hareket etmeleri bir öncelik olmalı" diyen Hwang, çalışan bir doktor ve üç çocuklu bekar bir anne olarak, yoğun bir programda spor salonuna zaman ayırmanın zor olabileceğini kabul ettiğini, bu nedenle asıl önemli olanın egzersiz konusunda proaktif olmak olduğunu belirtti. Teşhis almadan önce, haftada bir kez egzersiz yapmanın kendisine bir zafer gibi geldiğini, şimdilerde ise her gün hareket etmenin tartışılmaz bir zorunluluk haline geldiğini belirten Hwang, "Sağlam bir planla hareket etmelisiniz. İhtiyacınız olan tek şey 30 dakikadır; tabii o 30 dakikayı en verimli şekilde kullanacağınız bir plan yaparsanız" diye konuştu.

Spor salonunda egzersiz yapmak kadar öğle arasında yürüyüş yapmak veya çocuklarla parkta oynamak gibi gündelik hareketlerin de önemli olduğunu ifade eden Hwang, "Egzersizlere, özellikle kuvvet antrenmanlarına yeni başlıyorsanız, neyin işe yaradığını anlamak amacıyla birkaç seans için bir kişisel antrenör tutmak faydalı olacaktır. Hayatınızın geri kalanında bir antrenöre ihtiyacınız olduğunu söylemiyorum ama kendinize bir antrenör bulun, nasıl egzersiz yapmanız gerektiğine dair bir plan yapın ve antrenörle iki veya üç seans yaptıktan sonra bu planı evde uygulayın" dedi.

3) STRESİ YÖNETMEK

Hwang, iş veya özel yaşamdaki zorluklardan kaynaklanan günlük kaygı ve baskı da kanser riskine katkıda bulunabildiğini belirterek, "Stres çok büyük bir etken. Biz, çalışmak zorunda olduğumuz üretim odaklı bir toplumuz" dedi.

Gerçekten de araştırmalar, stresin kansere yakalanma riskinin artmasıyla bağlantılı olduğunu ve içki içmek veya abur cubur yemek gibi sağlıksız başa çıkma alışkanlıklarına yol açabileceğini gösteriyor. Ancak endişelenmeyi azaltmak kolay değil; özellikle de endişelenmekten endişeleniyorsanız... Bu döngüyü durdurmak için bir adım geri atıp önceliklerinizi düşünmeniz gerekiyor.

Hwang, "Teşhis aslında daha az çalışmamı, aileme daha fazla odaklanmamı ve kendimi diğer şeylerin önüne koymamı sağladı" dedi. Nefes egzersizleri yapmak, günlük yazmak veya yoga benzeri hafif hareketler gibi basit alışkanlıkları denemeyi öneren doktorlar da var.

Hwang kendisi için en büyük stres kaynağının kanser riski hakkında çok fazla şey okumak olduğunu bu nedenle sosyal medyada ve haberleri izleyerek geçirdiği zamanı en aza indirdiğini de belirterek, "Bunlar zihinsel açıdan çok bunaltıcı" diye konuştu.

4) AİLE GEÇMİŞİNİ BİLMEK VE TARAMA YAPTIRMAK

Rutin taramalar, kansere karşı ilk savunma hattı kabul ediliyor çünkü birçok kanser türü erken teşhis edildiğinde tedavi edilebiliyor.

Özellikle ailesinde kanser geçmişi olanların çeşitli kanser türleri ne ilişkin güncel tarama kılavuzları hakkında bilgi sahibi olması şart. Çünkü ebeveynlerinizden miras aldığınız belirli genler, sizi belirli kanser türlerine daha yatkın hale getirebilir, bu da daha erken veya daha sık tarama yaptırmanız gerektiği anlamına gelebilir.

Kişinin genetik yapısını değiştirmesinin mümkün olmadığını ancak bir plan yapıp sağlık taramaları konusunda güncel bilgilere sahip olmanın sağlığı daha iyi kontrol altında tutmaya yardımcı olabileceğini belirten Hwang, "Yaşam tarzına ilişkin önerilere odaklandığınızda, hastalara kendilerini korumak için yapabilecekleri gerçekten somut şeyler sunmuş olursunuz" ifadelerini kullandı.