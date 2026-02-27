Gençleri hedef alıyor: Ölümcül olabiliyor! ‘Derime kaynar su dökülmüş gibiydi’, ‘Eve kapandım, dışarı çıkamadım’

Haberin Devamı

Zona, suçiçeğine neden olan varisella zoster virüsünün yeniden aktifleşmesiyle ortaya çıkan viral bir enfeksiyon. Genellikle yaşlılarda görülen hastalık olarak biliniyor ve 60’lı, 70’li yaşlara kadar pek akla gelmiyor. Ancak son yıllarda, gençleri de etkisi altına almaya başladığı gözlemleniyor.



Hastalığın ne kadar ağır ve dayanılmaz olabileceğini gösteren hikâyelerden biri de İstanbul’da yaşayan 29 yaşındaki K.T.’ye ait.



‘SANKİ DERİME KAYNAR SU DÖKÜLMÜŞ GİBİYDİ, GÜNLERCE UYUYAMADIM’



Küçük yaşlarda suçiçeği geçirdiğini belirten K.T., yaz aylarında yaşadığı şiddetli ağrı sonrası zona hastalığıyla tanıştığını söyledi.



Geçen yıl temmuz ayında bacağında kaşıntı başladığını belirten K.T., ilk etapta kot pantolon nedeniyle tahriş oluştuğunu düşündüğünü söyledi. Bölgede hafif kızarıklık olduğunu ancak ağrı hissetmediğini dile getiren K.T., “Ter ve sıcak havanın etkisiyle olduğunu sandım. Görüntü de basit bir tahriş gibiydi” dedi.





‘STRESLİ DÖNEMLERİMDE YANAĞIMDA YENİDEN ORTAYA ÇIKTI, DIŞARI ÇIKMAK İSTEMİYORDUM ADETA EVE KAPANDIM’

Haberin Devamı

Varicella zoster virüsü (VZV), suçiçeğine yol açan virüs. İlk enfeksiyon VZV ile suçiçeği hastalığını tetikliyor. Suçiçeği geçiren kişilerde virüs, omurilikteki duyusal sinir hücrelerinde uyku hâlinde kalıyor. Bu uykuda olan virüsün yeniden aktifleşmesiyle ortaya çıkan hastalık ise zona olarak adlandırılıyor. Her yıl şubat ayının son haftasında kutlanan Zona Farkındalık Haftası, zona ve hastalığın yol açtığı sağlık sorunları konusunda toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlıyor.



Ancak iki-üç gün sonra şikâyetlerin şiddetlendiğini aktaran K.T., bir anda yoğun ağrılar başladığını ve kızarıklığın ciddi şekilde arttığını belirtti:K.T., doktora başvurduğunda ise teşhisin hızlıca konulduğunu söyledi. Doktorun kendisine stresli ya da aşırı mutsuz bir dönem geçirip geçirmediğini sorduğunu belirten K.T., iş hayatı nedeniyle zaman zaman stres yaşadığını ancak kendisini hayatının en karanlık döneminde hissetmediğini dile getirdi.Tedavi sürecinde çeşitli kremler kullandığını söyleyen K.T., ağrıların kontrol altına alındığını ancak izlerin tamamen geçmediğini belirtti.diyen K.T., yaşadığı sürecin hem fiziksel hem de psikolojik olarak yıpratıcı olduğunu sözlerine ekledi.Zonanın yarattığı fiziksel ve psikolojik etkiye dair bir diğer örnek de yine İstanbul’da yaşayan 30 yaşındaki P.A.Zona hastalığıyla ilk kez 17 yaşındayken, üniversite sınavına hazırlandığı yoğun bir dönemde karşılaştığını söyleyen P.A.,dedi.Başlangıçta sıradan bir cilt problemi gibi görünen belirtilerin kısa sürede yayıldığını söyleyen P.A.,ifadelerini kullandı.6 yaşında ağır bir suçiçeği geçirdiğini de hatırlatan P.A., doktorların bu durumun hastalıkla bağlantılı olabileceğini belirttiğini aktardı.Yıllar sonra, 30 yaşına geldiğinde ve evlilik süreci ile iş stresinin aynı döneme denk geldiği bir zamanda benzer bir tabloyla yeniden karşılaştığını söyleyen P.A.,şeklinde konuştu.

‘TÜM YAŞ GRUPLARINDA 4 KATTAN FAZLA ARTTI’



Son 60 yıl içinde zona hastalığının tüm yaş gruplarında 4 kattan fazla arttığını gösteren bilimsel veriler olduğunu söyleyen Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Selma Salman, “Bu artışın; insan ömrünün uzaması ve yaşlı nüfusun artması, kanser, organ nakli ve otoimmün hastalıkların tedavilerinin çeşitlenmesi ile bağışıklığı baskılayan ilaç kullanımının yaygınlaşması, aşı karşıtlığı gibi faktörlerle ilişkili olabileceği düşünülüyor” dedi ve ekledi:



“Ancak yapılan çalışmalar, bu etkenlerle istatistiksel olarak anlamlı ve kesin bir ilişki ortaya koyamamış; konuya ilişkin daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.”





GENÇLERDE BİRAZ DAHA SIK GÖRÜLMEYE BAŞLADI

HANGİ BELİRTİLERLE KENDİNİ GÖSTERİYOR?

VÜCUTTA EN ÇOK HANGİ BÖLGELERDE GÖRÜLÜYOR?

DİKKAT: ÖLÜMCÜL OLABİLİYOR!



‘KİŞİ NADİR DE OLSA TEKRAR ZONA HASTALIĞI GEÇİREBİLİR’

ZONA NASIL BULAŞIYOR?



AŞI ÇOK ÖNEMLİ

“Zonayı, bağışıklığı görece daha zayıf olan ileri yaşlarda daha sık görüyoruz” diyen Uzm. Dr. Selma Salman,dedi.Genellikle ilk bulgunun tek taraflı belirli bir alana lokalize yanıcı-batıcı ağrı, duyarlılık artışı şeklinde olduğunun altını çizen uzman isim,ifadelerini kullandı.Tüm vücut alanlarında görülebileceğini ancak bölgesel olarak gelişebildiğini söyleyen, Uzm. Dr. Selma Salman şöyle devam etti:“Ağır hastalığı olanlar dışında zona, genellikle tüm vücuda yayılmaz. Yüzde gelişen zona; göz içini tutması hâlinde körlüğe, yüzdeki fasiyal sinire etki ederek yüz felcine, kulak içinde tutulum yaparak denge problemlerine ve hastalık geçtikten sonra aylarca devam eden ağrılara (postherpetik nevralji) yol açabilir. Üzerine bakteriyel enfeksiyon eklenirse ciltte iz bırakabilir.”Ayrıca Uzm. Dr. Selma Salman,uyarısında da bulundu.Kişinin nadir de olsa tekrar zona hastalığı geçirebileceğini söyleyen Uzm. Dr. Selma Salman,dedi.Hastalığın suçiçeği gibi solunum yoluyla bulaşmadığını vurgulayan Uzm. Dr. Selma Salman,uyarılarında bulundu.Hastalığın tedavisiyle ilgili de bilgi paylaşan Dr. Salman,dedi.İki doz aşı uygulandığını söyleyen Uzm. Dr. Selma Salman,dedi.