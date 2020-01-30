Gençlere yarıyıl tatilinde kaliteli dinlenme önerileri

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Koordinatörü Özen Yazğan, ortaokul ve lise dönemindeki gençlere “kaliteli dinlenme” önerilerinde bulunuyor. Doğru planlamayla verimli bir tatil süreci geçirmeyi sağlayan etkinlik önerileri gençleri motive ederken aynı zamanda ikinci yarıyıla da hazırlıyor.

Eğitim öğretim dönemlerindeki kısa süreli tatil molaları öğrencileri tatlı bir heyecana sokuyor. Projelerin, derslerin, sınavların ve ödevlerin olmadığı dönem gençlerde hem rahatlama duygusu oluşturuyor hem de sınırsız sosyalleşme hissini tetikliyor. Özellikle sömestir gibi kısa süreli tatiller yetersiz geliyor ve gençler bu vaktin tümünü dinlenme, eğlenme, arkadaşlarla buluşma, sosyal medya veya bilgisayar oyunları oynayarak kullanmak istiyor. Bu noktada gençlerin istekleri ailelerinin isteklerinden farklılaşıyor ve çatışmalar yaşanabiliyor. PDR Koordinatörü Özen Yazğan’ın önerilerine göre ebeveynlerin çocuklarıyla çatışma içine girmeden, onları doğru yönlendirerek ve destekleyerek iletişim kurmaları gerekiyor.

Tatilde kitap okumak iyi geliyor

Zihinsel gelişimin en önemli aktivitelerinden bir olan okuma eylemi entelektüel gelişimin yanında yeni Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın gerektirdiği önemli faktörlerden biri halini almış görünüyor. Sınavda zamanı yetiştirememek öğrencilerin sınavla ilgili en fazla şikâyetçi oldukları konuların başında geliyor. Oysa bu konuda çeşitli çözüm yolları var. Sınavda zamanı etkin kullanabilmek; hızlı okuma, okuduğunu anlama, değerlendirme ve sonuç çıkarabilme, çeşitli konularda çokça kitap okumaktan geçiyor. Bu nedenle özellikle kısa süreli tatillerde yoğun ders çalışma temposu yerine mutlaka okunması gereken, keyif alınan, tavsiye edilen kitapların bir listesi yapılarak alınmasını ve okunarak bitirilmesi temel tavsiye olarak ön plana çıkıyor. Bu konuda ailelere büyük sorumluluk düşüyor ve gençlerin kitap okumaları için ebeveynlerin de kendi kitap listelerini oluşturması gerekiyor.

Arkadaşlarla sosyalleşmenin yeni adresi: Spor alanları

Yapılan araştırmalar ve çıkarılan sonuçlar sporun insan hayatındaki önemini her geçen gün daha gür bir şekilde vurguluyor. Düzenli yapılan her türlü fiziksel aktivitenin öğrenmeye olumlu katkısı deneylerle gösteriliyor. Özellikle gelişim dönemindeki gençlerin sağlıklı bir bedensel yapıya sahip olmaları, kendine olan güvenlerinin gelişimi, daha etkili öğrenebilmeleri için spor konusunda anne babalar tarafından mutlaka desteklenmeleri gerekiyor. Bununla birlikte gençlerin de arkadaşlarına ayırdıkları zamanı koşu, yürüyüş, basketbol gibi spor ve harekete dayalı etkinliklerle planlamaları öneriliyor.

Kendine uygun sanatı keşfet ve onunla ilgilen



Yeni fikirler yaratmak, düşünceyi ifade etmek ve dışa vurmak, özgün tasarımlar oluşturmak, disiplini ve sentezleme yeteneğini sınırlandırmadan kullanmak her yaştan insana keyif verdiği gibi özellikle gelişim çağında olan ve değişime daha hızlı ayak uyduran gençleri daha çok mutlu ediyor. Edebiyat, tarih, tiyatro, resim, heykel, müzik, bilim ve felsefe gibi çeşitli alanlarda kendi alanını yaratan gençler hayatı ve bakışı değiştiriyor ve toplumun da geleceğini şekillendiriyor. Bunun yanı sıra iş dışında farklı bir hobiyle ilgilenmek motivasyonu yüksek tutuyor, negatif duygularını yok ederek olumlu yönleri açığa çıkartıyor ve deşarj olmalarını sağlayarak rahatlamalarına olanak sağlıyor.

Genç yaşta iş tecrübesi edinmek hayatı kolaylaştırıyor

Yıllarca eğitimini aldığı alanla ilgili veya farklı bir sektörde iş hayatına atılarak mesleki tecrübe edinmek gençlerde heyecan yaratan bir durum... Akademik yaşamın dışında gelecekte kendilerinin de dahil olacakları iş yaşamını bu yaşlarda tecrübe eden gençler, kendini ve iş yaşamını tanıma fırsatı buluyor. Bilgi ve becerilerini test ederek, kendiyle buluşturan ve geliştirmeye özen gösterir. Aynı zamanda gelecekte hayalini kurduğu iş alanında edineceği meslekte edinmiş olduğu tecrübesi eminlik duygusunu tetikler ve kendisi için en doğru kariyer planını oluşturur. Özellikle aileler bu konuda “daha çok genç, ileride nasılsa çalışacak” düşüncesi yerine güvenilir adreslerde tecrübe edinmelerini sağlamada yardımcı tutum izlemeli.

Yarıyıl tatilinde ekran detoksu uygulayın

İnternetin yaygınlığı ve her şeyin kolay ulaşılabilir olduğu durumlarda ekran denilen kavran hemen her yerde gençlerin karşısına çıkıyor. Tedavi edilen bağımlıklardan olarak gösterilen bu küçük kutu için gençler uzak durmayı tercih ederek ekran detoksu uygulamalı ve aileler de gençleri desteklemek için bu detoksu kullanmalı. Bu ayrılık kişileri dijital ekranlardan uzak tuttuğu gibi yakınlarındaki insanlara yönelterek kişisel, sosyal duygusal bağları kuvvetlendirir.