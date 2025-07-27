Gençlere taş çıkartıyor: Vücut yağ oranı yüzde 15, kas yapısı inanılmaz! Yaşına inanamayacaksınız, tüm sırrını paylaştı

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Birçok 30 yaşındaki bireyden daha fit olan Ellen Latham, sağlıklı yaşlanmanın canlı örneklerinden biri. Orangetheory Fitness adlı uluslararası antrenman zincirinin kurucularından olan Latham, yalnızca fiziksel görünüşe değil, bedenin işlevselliğine ve ruh haline de odaklanıyor.

Kendisini “yüzde 15 yağ oranı ve sağlam kas yapısına sahip bir kadın” olarak tanımlayan Latham, bu sonuçların yıllar süren disiplinli ama aynı zamanda dengeli bir yaşam tarzının ürünü olduğunu söylüyor.



“Benim için önemli olan nasıl göründüğüm değil, vücudumla neler yapabildiğim” diyen Latham, oğlunu doğurduğu sabah 600 metreden fazla yüzdüğünü hatırlatarak, fiziksel gücün hayatındaki yerini vurguluyor. Bugün hâlâ, çiftçi pazarına elinde ağır torbalarla yürüyerek gitmeyi alışkanlık haline getirmiş durumda. Onun mottosu net: “Mükemmellik fikrinden vazgeçin, ilerlemeyi hedefleyin. Gerçek başarı budur.”



DİSİPLİNLİ AMA ESNEK BİR YAKLAŞIM



Ellen Latham’ın sporla ilişkisi çocukluk yıllarında başlıyor. Beden eğitimi öğretmeni ve aynı zamanda futbol koçu olan bir babanın kızı olarak, aktif yaşam onun için adeta bir norm haline gelmiş. Gençlik yıllarında katıldığı sayısız yarış, mini triatlon ve 10K koşular, onun fiziksel dayanıklılığının temellerini oluşturmuş.

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Ancak yaşam her zaman düz bir çizgi değil. Latham da kariyer değişiklikleri, annelik ve çeşitli kişisel zorluklarla karşı karşıya kaldığını açık yüreklilikle dile getiriyor. Bu dönemlerde spora ara vermek zorunda kaldığını, ancak hiçbir zaman tamamen uzaklaşmadığını belirtiyor.



40’lı yaşlarından itibaren ise sağlıklı yaşlanmayı odağına alan Latham, şu an 68 yaşında ve “Artık sadece bugünü değil, gelecekte nasıl yaşayacağımı düşünmeye başladım. Bu da beni daha planlı ve etkili çalışmaya yönlendirdi” diyor.



ORANGETHEORY: BİLİM, YAPI VE METABOLİK DENGE



Ellen Latham’ın bu yaklaşımı, bugün dünya genelinde 1300’ü aşkın şubesiyle faaliyet gösteren Orangetheory Fitness’ın da temel felsefesini oluşturuyor. Bu sistem, kalp atış hızına dayalı egzersizler aracılığıyla metabolizmayı optimize etmeyi amaçlıyor. Kardiyo ve direnç antrenmanlarının bilinçli bir kombinasyonu ile hem yağ yakımı hem de kas koruması sağlanıyor.

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Orangetheory’nin sunduğu yapı, sadece fiziksel değişim değil, zihinsel güçlenme ve topluluk duygusu da yaratıyor. Latham’a göre, insanlar sıkılmadıkları ve desteklendiklerini hissettikleri bir ortamda uzun vadede daha tutarlı kalabiliyor.



NASIL BİR BESLENME RUTİNİ BULUNUYOR?



Latham’ın beslenme alışkanlıkları da sağlıklı yaşlanmanın önemli bir parçası. Organik ürünler, tam gıdalar, doğal balıklar ve otla beslenen hayvanların etleri, onun günlük menüsünün temelini oluşturuyor. Bu konuda Latham, “Protein, yaşlandıkça daha da kritik hale geliyor. Kas yapımı ve onarımı için her gün vücut ağırlığım kadar protein tüketmeye çalışıyorum” diyor.

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Ancak bu disiplinli yaklaşım, keyiften feragat anlamına gelmiyor. İtalyan kökenli olduğunu hatırlatan Latham, zaman zaman makarna, pizza ve hatta tatlıya yer verdiğini gizlemiyor. “Kısıtlamalarla değil, bilinçli tercihlerle yaşıyorum. Hem vücudum hem de ruhum dengede kalmalı” diye ekliyor.

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ANTRENMAN RUTİNLERİ NASIL?



Latham’ın haftalık egzersiz programı, rastgele değil; bilinçli bir sistematiğe dayanıyor. Haftanın altı günü spor yapan Latham, üç günü Orangetheory antrenmanlarına, bir günü ise ağır ağırlık çalışmalarına ayırıyor. Yaş ilerledikçe kas kütlesi doğal olarak azalıyor, bu nedenle direnç antrenmanları daha da önem kazanıyor.



Haftada bir gün ise 20 kiloluk ağırlık yeleğiyle yaptığı yürüyüş hem kemik yoğunluğu hem de kalp sağlığı açısından fayda sağlıyor. Kalp atış hızını yüzde 60-70 aralığında tutarak yaptığı ‘Zone 2’ yürüyüşleri, dayanıklılığını artırıyor. Ayrıca haftada bir saatlik esneme seansı da eklemiş. “Bu, uzun vadeli hareketliliğimi destekliyor. Güçlü kalmak kadar esnek kalmak da önemli” diyor.



Ancak yaşla birlikte kaçınılmaz değişikliklerin de farkında. “45 yaş sonrası fiziksel düşüş daha belirginleşiyor. 60’larda bu daha da hızlanıyor. Özellikle geçmişte hiç düzenli egzersiz yapmadıysanız, bu düşüş çok daha sert hissedilir” uyarısında bulunuyor.

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‘SAĞLIKLI YAŞLANMANIN İKİ TEMEL YAPITAŞI VAR’

Latham’a göre, sağlıklı yaşlanmanın iki temel yapıtaşı var: kardiyo ve kuvvet antrenmanları. Kardiyo, yaşam süresini uzatırken; kas gücü, bu yılların nasıl geçirileceğini belirliyor. “Bu ikili, yalnızca uzun yaşam değil, kaliteli yaşam getirir” diyor.



Bunun yanı sıra, kadınların yaşamındaki hormonal değişimlerin etkisini de göz ardı etmiyor. Menopoz döneminde hormon replasman tedavisi (HRT) kullandığını ve bunun kemik ile kas sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu açıklıyor.



Antrenman kadar önemli bir diğer unsur ise iyileşme süreci. Latham, kızılötesi sauna, kırmızı ışık yatağı ve soğuk suya dalma gibi yöntemlerle hem iltihaplanmayı azaltıyor hem de enerjisini yüksek tutuyor. Uyku ve stres yönetiminin de genel sağlık üzerindeki etkisine özellikle dikkat çekiyor. “Sinir sistemi sağlığınızın bel kemiğidir. Yeterince dinlenmeden iyileşemezsiniz” diyor.



HER YAŞTA BAŞLAMAK MÜMKÜN



Latham, spora başlamaya geç kaldığını düşünenlere de umut aşılıyor. “Hiçbir zaman geç değil. Önemli olan nerede olduğunuz değil, nereden başladığınız” diyor. Tek bir ders, tek bir yürüyüş bile bir rutinin başlangıcı olabilir.