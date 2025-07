Gençlerde cilt kanseri vakaları artıyor! Yanlış güneş kremi kullanımının etkisi büyük… Uzmanlar 13 kritik soruya cevap verdi

Haberin Devamı

YÜKSELEN TEHDİT: GENÇ NESİLLERDE CİLT KANSERİ VAKALARI ARTIYOR

"Daha genç demografik gruplar arasında cilt kanseri vakalarında rahatsız edici bir artış var" diyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Anjali Mahto, bu durumu, iç mekân bronzlaşma salonlarının yanı sıra çok düşük SPF koruması sunan ürünlere bağlıyor. Bu ürünler genellikle Z kuşağına hitap edecek şekilde, parlak, ‘influencer tarzı’ markalamalarla pazarlanıyor ve UV maruziyetinin gerçek risklerini küçümsüyor.

Dr. Mahto, klinik pratiğinde "güneş hasarının erken belirtileriyle başvuran genç hastalar" gördüğünü ve bunun uygun eğitim ve korumayla tamamen önlenebilir bir durum olduğunu belirtti.

Dahası, ultraviyole radyasyon (hem UVA hem de UVB), yıl boyunca mevcut ve etkileri kümülatif ve sinsidir. Bu, sadece yılın üç ayı değil, her gün korunulması gereken bir durumdur. Estetik uzmanı Dr. Jo Mennie, "Melanomun yanı sıra UV, ince çizgiler, düzensiz cilt tonu ve elastikiyet kaybına da katkıda bulunur" diye ekledi.

İşte iki doktorun güneş kremi uygulaması hakkında 13 kritik soruya verdiği cevaplar…

1- Güneş kreminin doğru miktarı ne kadar?

Gerçek bir koruma istiyorsanız, uygulamada cimri davranmayın. Yüz ve boyun için yarım çay kaşığı, vücut için ise altı tam çay kaşığı (36 gram) önerilir. Ancak Dr. Mahto, "Daha büyük bedenler için, çok az uygulamak güneş kreminin etkinliğini önemli ölçüde azaltır" dedi.

2- En iyi uygulama şekli nedir?

İster klasik bir krem ister sprey tercih edin, dermatologlar her ikisini de onaylıyor.

Dr. Mahto, "Her ikisi de doğru kullanıldığında etkilidir. Spreyler bolca uygulanmalı ve ardından eşit kapsama sağlamak için ovulmalıdır. Kremler ise uygulama için görsel bir ipucu sağlar ancak titiz bir uygulama gerektirir. Ne seçerseniz seçin, anahtar kelime cömert ve eşit uygulamayı sağlamaktır” diye konuştu.

3- Ne sıklıkla güneş kremi uygulamalısınız?

İdeal olarak, güneşe çıkmadan 30 dakika önce güneş kremi uygulayın ve her iki saatte bir, terliyorsanız veya yüzüyorsanız daha sık yenileyin.

Dr. Mennie, "Gördüğüm yaygın bir hata, hastaların bir kez uygulayıp tüm gün korunduklarını varsaymalarıdır. Çalışmaların da kanıtladığı gibi, maalesef bu şekilde çalışmıyor. Şişede ‘suya dayanıklı’ yazsa bile yüzme, terleme ve havluyla kurulanma güneş kremini çıkarabilir."

4- Kullanılacak en güvenli güneş kremini nasıl anlarsınız?

SPF (Güneş Koruma Faktörü) önemli olsa da sadece güneş yanığından sorumlu UVB ışınlarına karşı korumayı ölçer. Bu, güneş koruma denkleminin sadece bir tarafıdır.

Fr. Mahto, cildinizi tam olarak korumak için hem UVB hem de UVA ışınlarına karşı geniş spektrumlu koruma sunan ürünleri tercih etmenin önemli olduğunu söylüyor. UVA ışınları cildin daha derinlerine nüfuz eder ve görünür bir güneş yanığı olmasa bile erken yaşlanma ve cilt kanserine önemli katkıda bulunur.

5- Hangi SPF faktörünü kullanmalıyım? Cilt tipine göre değişir mi?

Dr. Mennie, “Herkesin geniş spektrumlu korumaya sahip en az SPF 30 kullanması gerekiyor. Çok açık tenli ya da rozasea ve melazma gibi rahatsızlıkları olanların SPF 50 kullanmasını öneriyoruz. Ve daha koyu ten tonları bile yanık riski düşük olsa bile UVA kaynaklı yaşlanmaya ve pigmentasyona karşı hala savunmasızdır” ifadelerine yer verdi.

6- Mineral mi yoksa kimyasal mı daha iyi?

Mineral güneş kremleri (çinko oksit, titanyum dioksit) cildin üzerinde durur ve UV ışınlarını yansıtır. Dr. Mennie, "Bunlar hassas veya akneye eğilimli ciltler ve hamile veya emziren veya ciltlerinde hormonal hassasiyet yaşayan hastalar için harikadır” dedi.

Kimyasal güneş kremleri daha hafif bir his verir ve daha kolay emilir ancak bazıları hassas cildi tahriş edebilir. Her ikisinin de artıları ve eksileri olduğundan, sizin için doğru olanı bulmak için farklı markaları denemeye değer, çünkü en iyisi günlük olarak gerçekten kullanacağınız olandır.

7- Güneş kremi cildimi yağlı veya lekeli yapıyor, bunun yerine şapka takıp gölgede oturabilir miyim?

"Şapkalar ve gölge yardımcıdır, ancak yansıyan UV ışınlarını tamamen engellemezler, bu nedenle güneş kremi hala gereklidir" diyen Dr. Mennie ekledi:

“Güneş kremi cildi mutlaka yağlı yapma Modern formülasyonlar komedojenik değildir ve hafiftir. Yağlı veya akneye eğilimli ciltler için jel bazlı veya mineral seçenekleri öneririm.”

8- Günde bir kez kullanılan güneş kremleri işe yarıyor mu?

Dr. Mahto, "Çalışmalar, 'bir günlük' güneş kremlerinin tüm gün boyunca yeterli koruma sağlamayabileceğini göstermiştir" dedi ve hastalarına bunu asla tavsiye etmediğini belirtti. Terleme, yüzme ve havluyla kurulanma güneş kremlerinin etkinliklerini azaltabilir, bu nedenle güneş kremini düzenli olarak yeniden uygulamak tavsiye edilir.





9- Güneş kremine daha fazla para harcamaya değer mi? Ucuz markalar da aynı derecede iyi mi?

Uzmanlar, servet harcamanıza gerek olmadığını söylüyor.

Mennie, "En önemli şey, geniş spektrumlu olması, SPF 30 veya daha yüksek olması ve yeterince uygulamanızdır. Çoğu insan önerilen miktarın yarısını kullanır" diye konuştu.

Bazı üst düzey formülasyonlar daha iyi kozmetik yüzeyler veya ek cilt bakımı faydaları sunar, ancak piyasada parlak uygun fiyatlı seçenekler de var. Güneş kremlerinde fiyat her zaman kaliteye eşit değildir.

10- Güneş kremini tekrar sürmemenin riskleri nelerdir?

Yeniden uygulama yapmamak, güneş kremini daha az etkili hale getirir veya yüzme gibi aktiviteler onu tamamen çıkararak sizi korumasız bırakır. Bu da güneş yanığı, DNA hasarı ve cilt kanseri riskini artırır. Son veriler, düzenli güneş kremi kullanımının melanom dışı cilt kanserleri riskini önemli ölçüde azalttığını doğruluyor.

11- Güneş kremi kullanmamak bizi daha yaşlı mı gösterir?

Dr. Mennie, bunun erken yaşlanmayı olası kıldığını söyledi, "Koruma kullanmayarak hastaların daha hızlı yaşlandığını kesinlikle gördüm. UV maruziyeti kolajen yıkımını ve pigmentasyonu hızlandırır, bu nedenle yeniden uygulama yapmamak, sadece birkaç saat sonra bile UV hasarının birikmesine izin verir. Klinikte, eğer genç hastalarda beklediğimden çok daha erken fotohasar, ince çizgiler, düzensiz ton görüyorsam, onların bulutlu aylarda krem kullanmadığını veya sadece dışarı çıktıklarında güneş kremi sürdüklerini anlıyorum” dedi.

Bir çalışma, görünür yüz yaşlanmasının %80-90'ının UV maruziyetinden kaynaklandığını buldu. Mennie, "30'lu yaşlarındaki hastalarımda sadece tesadüfi güneş maruziyetinden kaynaklanan göz ve alın çevresinde erken kırışıklıklar gördüm" diye ekledi.

12- Makyajdaki veya nemlendiricilerdeki SPF yeterli mi?

Bu sorunun cevabı kesin bir şekilde “hayır”.

Mennie, "Bunları bir takviye olarak düşünün, birincil savunmanız olarak değil. Kendim asla gerçek güneş kremi olmadan evden çıkmam, bu benim bir numaralı vazgeçilmez cilt bakımımdır” diye tavsiyede bulundu.

13- Güvenli bronzlaşma diye bir şey var mı?

Maalesef Dr. Mahto, gerçekten ‘güvenli bronzlaşma’ diye bir şey olmadığının altınız çizdi ve şunları söyledi:

“Bronzlaşma, cildinizin bir yaralanmaya tepkisidir; UV radyasyonuna maruz kaldığında, cildiniz daha derin katmanları hasardan korumak amacıyla daha fazla melanin üretir. Dolayısıyla, hafif bir bronzluk veya ince bir 'parlama' bile DNA hasarının zaten meydana geldiğinin bir işaretidir. Zamanla bu hasar birikir ve erken yaşlanma, pigmentasyon sorunları ve melanom dahil cilt kanseri riskini artırır. Ayrıca, kademeli bir bronzluğun bir şekilde daha sağlıklı olduğu yaygın bir yanılgıdır. Maalesef ister güneşten ister bronzlaşma yataklarından olsun, kasıtlı herhangi bir bronzlaşma risk taşır. Yapmayın.”

The Telegraph'ın 'How often should you apply sun cream? Plus 14 crucial questions answered by a skin cancer specialist' başlıklı haberinden derlenmiştir.